¿Amante de la nieve? Los mejores destinos del hemisferio norte para esquiar esta temporada

Mientras Chile se prepara para recibir días más largos, altas temperaturas y playas repletas, para quienes aman el invierno y no quieren esperar a que la nieve vuelva a nuestro país, el hemisferio norte despliega un abanico de experiencias irresistibles.

Desde los bosques nevados de Canadá hasta las montañas míticas de los Alpes, pasando por Estados Unidos y el powder -nieve suelta, seca y esponjosa- japonés, aprovechar la temporada significa también descubrir nuevas culturas, sabores, arquitecturas y paisajes, en un viaje que mezcla deporte, bienestar y exploración.

La oferta es diversa, desde resorts familiares pensados para quienes viajan con niños, hasta centros ultra sofisticados que mezclan deporte, lujo y bienestar; sin olvidar los pueblos alpinos donde la tradición se respira en cada callejón y los parques nacionales que regalan montañas infinitas.

Y si algo distingue a estos destinos es que la experiencia no termina en las pistas. La gastronomía local —fondue, ramen caliente, chocolate suizo, BBQ ahumados, según el país— y la cultura de cada lugar convierten el viaje en una inmersión completa, con rituales, sabores y costumbres que van más allá de la nieve.

Aquí, una guía con los centros de ski más destacados para quienes quieren “cambiar de estación” y vivir el invierno mientras en Chile llega el verano.

Estados Unidos: la potencia del ski moderno

Vail, Colorado

Uno de los centros de ski más grandes y prestigiosos del mundo. Sus más de 2.100 hectáreas esquiables y sus famosos Back Bowls la convierten en una meca para esquiadores avanzados, pero también para familias. El pueblo estilo alpino suma hoteles de lujo, gastronomía internacional y una amplia agenda après-ski.

Aspen Snowmass, Colorado

Son cuatro montañas integradas que ofrecen variedad para todos: pistas exigentes, zonas familiares, snowparks y un ambiente sofisticado. Ideal para quienes buscan combinar deporte con cultura, arte y vida nocturna.

Park City, Utah

El dominio esquiable más grande de Estados Unidos y uno de los favoritos para quienes buscan comodidad y cercanía a un aeropuerto internacional. Su pueblo histórico, lleno de galerías y restaurantes, conserva un ambiente western que conquista.

Canadá: nieve profunda y naturaleza salvaje

Whistler Blackcomb, Columbia Británica

Lo mejor de Canadá reunido en un solo lugar: nieve abundante, paisajes boscosos, dos montañas gigantes y un pueblo vibrante. Es uno de los destinos más recurrentes para chilenos, especialmente por su infraestructura, su escuela de ski y la versatilidad para todos los niveles.

Banff & Lake Louise, Alberta

Ubicados en el corazón de las Rocosas Canadienses, ofrecen postales de lagos turquesa congelados, bosques nevados y pistas que parecen extenderse al infinito. Es una opción más tranquila que Whistler, perfecta para quienes disfrutan combinar deporte con naturaleza pura.

Europa: tradición alpina y gastronomía

Val d’Isère & Tignes, Francia

Juntas conforman el Espace Killy, uno de los dominios esquiables más grandes y completos del mundo. Ofrecen pistas extensas, conectividad entre valles, hoteles de primer nivel y una gastronomía alpina que invita a quedarse horas en un refugio de montaña.

Zermatt, Suiza

A los pies del Matterhorn, uno de los picos más fotogénicos del planeta, Zermatt combina esquí de alta calidad, nieve garantizada y un pueblo libre de autos. Destaca por su ambiente elegante, su oferta gourmet y la posibilidad de esquiar incluso todo el año en su glaciar.

Cortina d’Ampezzo, Italia

Dentro de los Dolomitas, declarados Patrimonio de la Humanidad, Cortina ofrece pistas con vistas increíbles, un estilo italiano inconfundible y uno de los après-ski más glamorosos del continente. Ideal para quienes buscan esquí con cultura, diseño y buen comer.

Japón: la cuna del powder más famoso del mundo

Niseko, Hokkaido

El sueño de todo amante del powder. La nieve más seca y ligera del mundo cae de forma casi diaria durante todo el invierno, gracias a las corrientes siberianas. El destino combina resorts conectados, baños termales (onsen), cultura japonesa y una gastronomía incomparable.

Hakuba, Honshu

Elegido por quienes quieren variedad de montañas y un acceso más fácil desde Tokio. Tiene resorts para todos los niveles, excelente nieve y un ambiente más local y tranquilo que Niseko.

Por qué viajar al hemisferio norte en esta época

Mientras en Chile el termómetro sube y el verano se instala con fuerza, muchos viajeros encuentran en el hemisferio norte el escape perfecto: un invierno completo sin esperar a junio.

Recomendaciones: