Chile se levanta: el mejor destino de aventura en los “Oscar del Turismo”

“Queridos glaciares, queridas blancuras de mi país…” Así inicia uno los tantos bellos poemas que el poeta chileno Raúl Zurita dedica a la naturaleza de nuestro país. Y me es necesario citar en el contexto en que recientemente Chile ha sido reconocido por séptima vez como el Mejor Destino de Aventura del Mundo en los “Oscar del Turismo”.

Ya lo plasmaba Zurita sobre la fortuna, orgullo y con ello también la responsabilidad de habitar estas tierras que ofrecen una diversidad natural incomparable y escenarios únicos para la actividad de turismo en general.

Es importante en este contexto de orgullo aprovechar la oportunidad de hacer hincapié en la responsabilidad y oportunidad que tenemos como país relacionado con los desafíos latentes en el desarrollo del turismo, especialmente aquellos que dicen relación con la innovación y sostenibilidad.

La Estrategia Nacional de Turismo 2030 declara que Chile debe ser líder en experiencias auténticas, memorables y responsables. Y si bien la demanda internacional por destinos de naturaleza y aventuras crece, la oferta de experiencias realmente innovadoras y sostenibles, que beneficien a las comunidades y protejan el entorno, sigue siendo limitada. La mayoría de los emprendimientos turísticos aún carece de modelos que integren desarrollo comunitario, cuidado ambiental y bienestar para el visitante, lo que representa una oportunidad urgente y evidente.

A su vez, es importante considerar que el turismo, lejos de no generar externalidades negativas, presenta no solo en el contexto nacional, sino también, internacional, significativos desafíos ambientales y sociales. Entre ellos, la pérdida de biodiversidad por la presión en áreas sensibles, contaminación, consumo de recursos críticos, aumento de precios y emisiones que contribuyen al cambio climático. Además, el rápido auge provoca problemas como alzas en precios de la tierra, sobrecarga de servicios y daños culturales en zonas rurales y naturales.

Por ello, como país es importante avanzar de la admiración por nuestros paisajes a ofrecer vivencias transformadoras que creen valor para los visitantes y que también, sean respetuosas y beneficiosas para la naturaleza y para los habitantes de las zonas en donde se realiza la actividad turística. Una de las clave parece estar en fomentar la asociatividad local, la innovación y la sensibilización turística, junto con políticas que promuevan un desarrollo sustentable de la actividad.

El desafío es grande, pero Chile tiene la oportunidad –y la responsabilidad– de ser ejemplo mundial, no solo como destino de aventura, sino como referente de turismo sustentable e inclusivo, tal como señalan otros versos del poeta Zurita:

“Porque así se aman las cosas, las playas,

los desiertos, las cordilleras, los

bosques de más al sur, los glaciares y

todas las aguas que se abren tocándose

Para que tú las veas se abren

Sólo para que tú lo escuches Chile se

levanta…”