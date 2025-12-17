Antofagasta: Humedal Urbano Aguada La Chimba recibe reconocimiento internacional

En medio del desierto más árido del mundo, los humedales cumplen un rol vital como verdaderos oasis de biodiversidad, reguladores naturales del clima urbano y espacios clave para la vida sana y el encuentro con la naturaleza. En Antofagasta, el Humedal Urbano Aguada La Chimba se ha transformado en un ejemplo concreto de cómo la conservación ambiental puede convivir con la ciudad y proyectarse además como un atractivo de turismo de naturaleza.

el humedal funciona como un verdadero refugio natural, albergando flora y fauna nativa adaptada al desierto costero. Es un punto clave para la observación de aves, incluyendo especies residentes y migratorias, lo que lo convierte en un espacio de interés para aficionados y fotógrafos de naturaleza.

Aguada La Chimba es un lugar ideal para caminar, desconectarse del ruido urbano y conectarse con la naturaleza, aportando bienestar físico y mental. Su carácter de humedal urbano permite que personas de todas las edades accedan fácilmente a un entorno natural sin salir de la ciudad.

Este valor fue reconocido a nivel mundial con la instalación de una placa que conmemora el galardón internacional obtenido por el Santuario de la Naturaleza y Humedal Urbano Aguada La Chimba, convirtiéndose en el primer sitio en Chile en recibir el “Star Wetland Centre Award”, el máximo reconocimiento otorgado por la red global Wetland Link International (WLI) a espacios que destacan por su gestión ambiental, educación y participación comunitaria.

La ceremonia, realizada en el mismo humedal, fue encabezada por Copec y Fundación Kennedy, junto a autoridades regionales, representantes de servicios públicos, vecinos y organizaciones locales, reafirmando el carácter comunitario de este proyecto de conservación.

“Hoy celebramos dos hitos muy significativos: el reconocimiento internacional al humedal La Chimba, que llevamos más de ocho años trabajando junto a Fundación Kennedy, y la inauguración de uno de los 16 Refugios de Biodiversidad que en Copec estamos desarrollando en todo Chile. Nos llena de orgullo aportar a un mundo más verde y dejar una huella sustentable para las futuras generaciones”, señaló Gustavo Vicuña, gerente de Oficina Centro Norte de Copec.

Por su parte, Julia Kennedy, directora de Fundación Kennedy, destacó la transformación del lugar y su impacto más allá de lo ambiental “Estamos muy contentos de estar en La Chimba, un humedal que hace ocho años estaba muy degradado y que hoy recibe un reconocimiento mundial. Este premio demuestra que en Chile se pueden hacer bien las cosas cuando hay colaboración. La educación ambiental y el trabajo con la comunidad han sido clave para recuperar este espacio, que hoy es también un lugar de encuentro, aprendizaje y contacto con la naturaleza”.

Desde el sector público, Gustavo Riveros, jefe regional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), subrayó el valor del humedal en un contexto urbano y turístico: “Este lugar demuestra cómo el trabajo conjunto entre la sociedad civil, el sector privado y el Estado puede generar resultados concretos, incluso en territorios áridos como Antofagasta. La Chimba no solo protege biodiversidad, también mejora la calidad de vida de la ciudad y potencia una relación más sana con el entorno”.

El proyecto de conservación del Humedal Aguada La Chimba fue uno de los 16 sitios distinguidos a nivel mundial durante la COP15 de Humedales, realizada en Victoria Falls, Zimbabue, por su aporte al manejo sustentable de ecosistemas, su enfoque educativo y la activa participación ciudadana.

Ocho años de recuperación y educación ambiental

Desde 2018, la alianza entre Copec y Fundación Kennedy ha permitido una recuperación sostenida del humedal. En este período, la superficie del ecosistema aumentó en un 48%, se logró mitigar o controlar el 67% de las amenazas identificadas, principalmente asociadas a especies exóticas, y más de 18.000 personas han participado en actividades de educación ambiental, visitas guiadas y ciencia ciudadana.

Este proceso posiciona a Aguada La Chimba como un espacio clave para fomentar estilos de vida saludables, caminatas, observación de aves y educación al aire libre, integrándose progresivamente a la oferta de turismo de naturaleza urbano de Antofagasta.

El humedal fue además el primer sitio de la Región de Antofagasta en ser reconocido oficialmente como Humedal Urbano bajo la Ley N°21.202 y cuenta con doble protección legal: Santuario de la Naturaleza y Humedal Urbano.

Un nuevo refugio de biodiversidad

Durante la actividad, Copec inauguró un Refugio de Biodiversidad contiguo al humedal, parte de una iniciativa impulsada en el marco de su 90° aniversario, que contempla la creación de 16 espacios de conservación en estaciones de servicio a lo largo de Chile.

El refugio de La Chimba albergará cerca de 1.500 individuos de flora nativa, seleccionados junto al Jardín Botánico de Antofagasta, con un diseño inspirado en el pueblo Chango y las cactáceas del desierto costero. Este espacio funcionará como un corredor ecológico entre la estación de servicio y el humedal, reforzando la conectividad ambiental y enriqueciendo la experiencia de quienes visitan este pulmón verde de la ciudad.

Así, Aguada La Chimba se consolida no solo como un ejemplo de conservación en el norte de Chile, sino también como un símbolo de cómo la naturaleza puede integrarse a la vida urbana, promover bienestar y proyectarse como un atractivo turístico sustentable para Antofagasta.