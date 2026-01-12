Santuario de la Naturaleza Valle Cochamó: un refugio clave de biodiversidad en la Patagonia norte

El Valle Cochamó, ubicado en el norte de la Patagonia chilena y reconocido internacionalmente por sus imponentes murallas de granito, bosques templados lluviosos y paisajes prístinos, se ha consolidado como una de las áreas protegidas más relevantes del sur de Chile tras su declaratoria oficial como Santuario de la Naturaleza en enero de 2024.

Esta área protegida abarca casi 11.400 hectáreas —equivalentes a aproximadamente un tercio de la cuenca hidrográfica del río Cochamó— y se encuentra inserta dentro de la Reserva de la Biósfera “Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes”, un territorio de alto valor ecológico a nivel mundial. Su geografía abrupta, la presencia de glaciares, formaciones rocosas de millones de años y extensos bosques nativos bien conservados convierten al valle en un refugio climático estratégico frente al cambio climático.

El santuario alberga más de 50 especies de fauna —entre aves, mamíferos y anfibios— y cumple un rol fundamental como reservorio de agua dulce, entregando servicios ecosistémicos esenciales que sostienen tanto la biodiversidad como el bienestar humano. A ello se suma una identidad cultural viva, vinculada históricamente a arrieros, comunidades locales y, más recientemente, a un turismo de naturaleza que busca desarrollarse bajo criterios de sustentabilidad.

En este contexto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, visitó el Santuario de la Naturaleza Valle Cochamó durante su despliegue en la Región de Los Lagos. La autoridad realizó un trekking hasta el río Piedra, por la ruta hacia La Junta —principal puerta de entrada al santuario— acompañada por guías locales, quienes hoy cumplen un rol clave en el resguardo del área protegida, junto a la seremi de Medio Ambiente, Tamara Puchi.

“La primera vez que visité este lugar fue hace aproximadamente ocho años y estoy muy contenta de volver. Esta vez ya no solo es un hermoso lugar para conocer, sino que es un Santuario de la Naturaleza. Esta área protegida se creó en enero de 2024 tras una solicitud muy esperada por la comunidad local”, señaló la ministra Rojas, quien además compartió con guías, voluntarios y representantes de la organización Valle de Cochamó, agrupación vecinal dedicada a la protección del territorio.

La declaratoria del santuario fue aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático en 2023 y publicada en el Diario Oficial en enero de 2024, marcando un hito en un proceso de conservación impulsado durante años por la comunidad local.

Nancy González, integrante de la Asociación de Turismo y de la Junta de Vecinos del Valle Cochamó, destacó que “para nosotros que Valle Cochamó sea Santuario de la Naturaleza es muy importante, ya que era un anhelo que como comunidad teníamos hace mucho tiempo. Significa que nuestra naturaleza está segura y resguardada”. Agregó que esta nueva condición ha fortalecido prácticas de cuidado ambiental: “Hemos aprendido a gestionar mejor nuestra basura y a evitar que los residuos queden en los senderos”.

En la misma línea, Leopoldo Muñoz, integrante de la organización Valle de Cochamó, subrayó que la declaratoria “significa ponerle una capa de protección a un territorio que ha costado muchos años resguardar. El compromiso del Estado y de la comunidad ha sido clave, y hoy participan arrieros, estudiantes y personas vinculadas al turismo. Eso nos permite sentir orgullo y proyectar esta protección en el tiempo”.

Por su parte, la seremi de Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, Tamara Puchi, enfatizó que la visita ministerial permitió relevar “el gran trabajo que ha desarrollado la organización Valle de Cochamó en la conservación del territorio. Proteger este lugar no solo resguarda su patrimonio natural, sino que también integra el patrimonio cultural de la comunidad local, fortaleciendo actividades económicas como el turismo. Hoy, Cochamó se posiciona como una comuna de vanguardia en conservación en la región”.

La declaratoria del Santuario de la Naturaleza Valle Cochamó no solo protege un paisaje icónico de la Patagonia chilena, sino que consolida un modelo de conservación donde biodiversidad, agua, cultura y comunidad se articulan como un patrimonio común de valor global.