Revisa los Premios BAFTA 2024: quiénes fueron los nominados ganadores

Los BAFTA, prestigiosos premios británicos de cine, dieron su edición del 2024 con una ceremonia emocionante. El actor David Tennant y la reconocida cantante Sophie Ellis-Bextor fueron los anfitriones delevento en el Royal Festival Hall de Londres.

El film más nominado fue “Oppenheimer” de Christopher Nolan, seguido de cerca por “Saltburn”, que sorprendió al ganarse un lugar en la contienda. La ceremonia, que se realizó hoy domingo 18 de febrero, puede ser vista a través de distintos canales de televisión y plataformas de streaming como BritBox International, Lionsgate Play y Canal+.

Grandes ganadores

Oppenheimer arrasó en los premios BAFTA llevándose siete galardones, incluyendo Mejor Película, Dirección y Actor, consolidándose como la principal contendiente para el Oscar. En la categoría de Mejor Documental, 20 Days in Mariupol destacó por su relato sobre la invasión rusa a Ucrania, mientras que la animación japonesa The Boy and the Heron se alzó con el premio a la Mejor Película Animada, aumentando las expectativas para la entrega del Oscar en esta categoría.

The Zone of Interest destacó como Mejor Película Británica y en la categoría de Mejor Película en Idioma No Inglés, además de obtener reconocimientos en Mejor Sonido. Por otro lado, Poor Things fue otra de las grandes triunfadoras de la noche, con premios en categorías como Mejor Actriz, Diseño de Vestuario, Diseño de Producción, Efectos Visuales y Especiales, y Mejor Maquillaje y Peluquería.

Los guiones también fueron reconocidos, con Anatomy of a Fall y American Fiction obteniendo los premios a Mejor Guion Original y Mejor Guion Adaptado, respectivamente, consolidando sus posiciones como posibles ganadores en la próxima entrega de los premios Oscar. En contraste, Barbie y Killers of the Flower Moon no lograron llevarse ningún galardón.