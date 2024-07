Leonardo Farkas anunció millonaria donación para ayudar a Martín Vargas

El domingo pasado, Leonardo Farkas respondió al estado de salud del ex boxeador nacional Martín Vargas anunciando una donación de dos millones de pesos para cubrir sus gastos médicos.

Esto ocurrió después de que su hijo homónimo declarara que su padre fue enviado de vuelta a casa sin haber sido dado de alta y sin recibir explicaciones sobre las secuelas de salud tras el atropello del 30 de mayo.

Qué dijo Leonardo Farkas

A través de su cuenta de X, Farkas compartió la noticia y señaló: : “¡El pago de Chile! Seguidores me informan del grave accidente del gran Martín Vargas. Infórmenle a su familia dónde le deposito 2 millones para lo que requiera”.

También agregó: “No podemos olvidar a los que tantas alegrías nos dieron”.

Conoce el estado de salud de Martín Vargas

El ex boxeador fue atropellado el pasado 30 de mayo. En relación a esto, su hijo explicó que aún no se conocen claramente los detalles de su estado de salud.

“Me dijeron: ‘Su papá va a estar con cuidados intensivos’ y que iba a estar mínimo dos meses”, Vargas señaló que le habían asegurado que recibiría el alta en la Posta Central, sin necesidad de ser trasladado al hospital del Carmen.

También añadió que “lo que no cuadra es que nos dijeron que de allí saldría con el alta y terminan manándolo a la casa, y no nos dan la información que corresponde. Aún no sabemos lo que tiene”.

Finalmente, el hijo del ex deportista aseguró que hay secuelas neurológicas cuya recuperación es incierta, mientras que su madre enfrenta un tumor en el páncreas y otras condiciones de salud que también son motivo de preocupación para la familia.