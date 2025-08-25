AFP debe devolver fondos a cotizantes española que desea mantenerse afiliada al sistema de su país

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección y ordenó a la AFP Modelo devolver los fondos previsionales de una cotizante extranjera. La mujer había solicitado el rescate de sus fondos, pero la administradora de fondos le negó la solicitud, alegando que no cumplía con los requisitos del sistema chileno.

Sin embargo, el tribunal determinó que la negativa era “arbitraria”, destacando que, conforme a la Ley 18.156, un trabajador extranjero tiene derecho a mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen. Esta posibilidad debe ser reflejada en el contrato de trabajo mediante una cláusula específica.

El fallo de la Corte detalló que la cotizante cumplía con todas las exigencias legales para acceder a la devolución de sus fondos y que su intención de seguir afiliada al sistema español era clara y explícita. En este contexto, la AFP Modelo fue acusada de incurrir en una conducta arbitraria al no respetar dicha normativa.