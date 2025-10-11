Sigue haciendo historia: Stephanie Vaquer gana el duelo campeona vs campeona en la WWE

Stephanie Vaquer continúa marcando hitos en la lucha libre mundial. La deportista chilena, actual campeona de la WWE, conquistó este sábado el Campeonato Crown Jewel Femenino tras vencer a la estadounidense Tiffany Stratton en Perth, Australia.

Apodada “La Primera”, Vaquer desplegó su estilo característico en un combate que reunió a las dos monarcas femeninas de la empresa estadounidense.

Con un dominio técnico y físico, la chilena logró imponerse luego de aplicar sus movimientos más efectivos y cerrar el duelo con una cuenta de tres.

Con esta victoria, Stephanie Vaquer se consolida como campeona indiscutida de la WWE, convirtiéndose en la primera chilena en alcanzar tal reconocimiento dentro del circuito profesional más importante del mundo.