Sigue haciendo historia: Stephanie Vaquer gana el duelo campeona vs campeona en la WWE
La chilena derrotó a Tiffany Stratton en el evento Crown Jewel Perth 2025, y se quedó con el Campeonato Crown Jewel Femeninode la WWE tras imponerse por conteo de tres.
Stephanie Vaquer continúa marcando hitos en la lucha libre mundial. La deportista chilena, actual campeona de la WWE, conquistó este sábado el Campeonato Crown Jewel Femenino tras vencer a la estadounidense Tiffany Stratton en Perth, Australia.
Apodada “La Primera”, Vaquer desplegó su estilo característico en un combate que reunió a las dos monarcas femeninas de la empresa estadounidense.
Con un dominio técnico y físico, la chilena logró imponerse luego de aplicar sus movimientos más efectivos y cerrar el duelo con una cuenta de tres.
Con esta victoria, Stephanie Vaquer se consolida como campeona indiscutida de la WWE, convirtiéndose en la primera chilena en alcanzar tal reconocimiento dentro del circuito profesional más importante del mundo.
🚨 STEPHANIE VAQUER HAS WON THE WOMEN’S CROWN JEWEL CHAMPIONSHIP.
TIFFANY STRATTON’S UNDEFEATED STREAK IS OVER.#WWECrownJewel pic.twitter.com/JykJX7PIxH
— TribaI Wrestling (@TribalMegastar) October 11, 2025