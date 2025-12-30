Festival de Viña 2026: comienzan a filtrarse los humoristas de la Quinta Vergara

A meses de una nueva edición del Festival de Viña del Mar, el bloque de humor empieza a tomar forma. Aunque la organización aún no confirma oficialmente toda la parrilla, ya circulan nombres que generarían expectativas tanto en el público nacional como extranjero.

Quién es el único humorista confirmado hasta ahora

Por ahora, el único comediante con presencia asegurada en Viña 2026 es Asskha Sumatra, artista transformista que se consagró tras ganar el programa Coliseo de Mega, cuyo premio principal fue presentarse en el escenario de la Quinta Vergara.

Su confirmación marca el primer paso del humor en la próxima edición del certamen, dejando aún varios espacios disponibles en la programación.

¿Stefan Kramer será parte del Festival de Viña 2026?

A este nombre se suma Stefan Kramer, quien, pese a no estar oficializado, es considerado una de las cartas prácticamente seguras para el festival. De concretarse su participación, quedarían al menos cuatro cupos por definir en el bloque humorístico.

Qué otros comediantes podrían llegar a Viña según filtraciones

La periodista Cecilia Gutiérrez reveló en Primer Plano los nombres de otros humoristas que estarían en carpeta para Viña 2026. Entre ellos destaca Esteban Duch, comediante venezolano que ha ganado notoriedad en Chile gracias a sus rutinas de stand up, en una apuesta similar a la realizada en 2025 con George Harris, apuntando al público venezolano residente en el país.

Quiénes completan la lista de posibles humoristas

Otro de los nombres mencionados es Rodrigo Villegas, quien ya cuenta con experiencia en la Quinta Vergara tras presentaciones exitosas en 2017 y 2023. A él se suma Piare con Pe, comediante con una sólida trayectoria en teatros y locales de comedia, además de una fuerte presencia en redes sociales, donde alcanza los 166 mil seguidores en Instagram.

Finalmente, la última carta filtrada sería Pastor Rocha, una de las revelaciones del humor chileno durante 2025. El comediante, conocido por su personaje de pastor evangélico, acumula más de 711 mil seguidores en Instagram, consolidándose como una figura viral con alto arrastre de público.