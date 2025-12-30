Consumo de agua en Año Nuevo equivale a 500 mil duchas abiertas al mismo tiempo

El próximo 31 de diciembre, la Región de Valparaíso enfrentará el mayor peak de consumo de agua potable del año, un nivel que –según Esval– será equivalente a 500 mil duchas abiertas al mismo tiempo. Para asegurar la continuidad del servicio durante la jornada de Año Nuevo, la sanitaria anunció que producirá 66 millones de litros adicionales, volumen similar al consumo mensual promedio de más de 5.200 hogares.

El momento de mayor exigencia del sistema se proyecta entre las 19:00 y 20:00 horas, cuando se alcanza el máximo uso simultáneo en la región, impulsado por la preparación de cenas, actividades recreativas y la alta afluencia de turistas. En promedio, el consumo regional aumentará 16% respecto del promedio anual, pero en las zonas costeras el alza podría llegar hasta un 37%, debido a la fuerte presencia de población flotante.

Las comunas del Litoral Norte, como Papudo, Zapallar y Cachagua, encabezarán el incremento con un 37,66%, seguidas por el Litoral Sur, entre Algarrobo y San Antonio, con 35,07%. También se anticipan fuertes alzas en San Felipe, Putaendo y La Cruz, mientras que el Gran Valparaíso –que incluye Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana– registrará un aumento cercano al 13,6%.

Para enfrentar este escenario, se implementará un plan especial de refuerzo operacional, que considera turnos adicionales en plantas, estanques y centros de control, además de mantenciones preventivas y monitoreo continuo de la red.

Consejo: nunca está de más el llamado a la responsabilidad de los usuarios, especialmente en el uso del sistema de alcantarillado. Evitar arrojar grasas, aceites y desechos a la red es clave para prevenir obstrucciones y asegurar que el sistema funcione correctamente durante una de las fechas de mayor demanda del año.