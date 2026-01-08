Agotado, ¿por qué el buzo con el que fue capturado Nicolás Maduro es tendencia?

Las imágenes del expresidente venezolano Nicolás Maduro capturado por fuerzas estadounidenses no solo han marcado la agenda política global, sino que, inesperadamente, también impactaron el mundo de la moda y el consumo.

En una de las fotografías difundidas, Maduro aparece vistiendo un conjunto deportivo gris de la línea Nike Tech, que rápidamente se convirtió en protagonista de conversaciones en redes sociales y en tendencia de búsqueda en varios países.

La notoriedad del buzo que vestía el líder político se tradujo en un aumento de la demanda del producto, que llegó a agotarse en algunas tiendas y talles, incluso en el mercado chileno.

Según estimaciones locales, el conjunto completo de Nike Tech tiene un valor aproximado de US$260, es decir, cerca de $236.000 pesos chilenos, con el buzo individual rondando los $99.990 pesos y el polerón cerca de $122.990 pesos en tiendas oficiales de la marca en Chile.

El fenómeno fue acompañado por un intenso movimiento en redes sociales: búsquedas del modelo crecieron exponencialmente, contenidos humorísticos y memes proliferaron, y plataformas como TikTok y X estuvieron inundadas de interpretaciones sobre la sorprendente elección de vestuario del ahora exmandatario.

¿Moda, ironía o símbolo cultural?

Para comprender este fenómeno más allá de los números y las ventas, Braulio Vera, académico de Diseño de Vestuario y Textil del Campus Creativo UNAB explica en su análisis a las múltiples capas de significado que se entrelazan en este caso ante la pregunta ¿Por qué el buzo de Maduro es tendencia?:

“Pueden existir dos o más respuestas o posibles análisis frente a este fenómeno o forma de analizar y consumir moda. La primera puede estar relacionada a buscar en este Objeto Vestuario la forma de reivindicar la libertad y/o la posible pertenencia a una forma de representar y banalizar al poderoso que alguna vez fue este individuo, ayer vestía a través del poder, hoy viste lo simple y viste una marca (mundial) como Nike hecha por su enemigo ideológico y político”. — Braulio Vera, académico de Diseño de Vestuario y Textil, Campus Creativo UNAB

Lecturas del fenómeno

El académico plantea otras interpretaciones posibles, vinculadas directamente a la función del vestuario en contextos extremos:

Necesidad práctica o comodidad: El conjunto puede haber sido elegido para proteger al detenido con una prenda acorde, cómoda y funcional, sin connotaciones militares, políticas, ni carcelarias.

El conjunto puede haber sido elegido para proteger al detenido con una prenda acorde, cómoda y funcional, sin connotaciones militares, políticas, ni carcelarias. Lectura política: Vera destaca que el acto de vestir va más allá de una simple prenda, con esta elección el gobierno de Estados Unido le dice a Maduro: “No vistes como un preso cualquiera, te secuestro de tu lugar simbólico y físico del poder, te someto y te despojo de todo, te llevo a mi país, que es lo que mejor representa lo que tú llamas el hogar de satanás, y te visto según yo quiera poniéndote en ridículo”.

Todas estas lecturas producen una imitación del fenómeno, para algunos consumidores, usar este buzo puede representar la idea de “yo también lo quiero vestir”, una reacción propia de tiempos donde lo viral y la identificación con figuras globales influyen en las decisiones de moda.

Vera también subraya que la imagen se ha banalizado hasta presentar al personaje como alguien ordinario, cuestionando las nociones tradicionales de poder y estilo, y observando cómo elementos que antes estaban ligados a artistas urbanos o culturas juveniles (como el rap o la moda streetwear) se mezclan ahora con iconos políticos globales.

Una moda impulsada por noticias

Este episodio ilustra cómo eventos de alta visibilidad pueden influir en el mercado y en la percepción social de la moda. Un buzo que en otra situación podría haber pasado desapercibido se convierte en un símbolo mediático capaz de disparar interés de consumo, discusiones culturales y reflexiones sobre identidad, poder y representación.

En un contexto donde los límites entre política, cultura y consumo se diluyen con rapidez, fenómenos como este muestran que la moda también dialoga con los procesos mediáticos y simbólicos que atraviesan nuestras sociedades, reaccionando, reinterpretando y resignificando incluso los momentos más inesperados.