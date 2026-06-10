Servel se tira al cuello de Navarro: piden que devuelva el anticipo fiscal

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Días nubosos y lluviosos sobre la Región del Biobío, pero especialmente para varios candidatos a los que el Servicio Electoral (Servel) no les aprobó el informe de gastos de la última elección parlamentaria. En dos de estos casos, el Servel les está exigiendo devolver dinero.

Uno de ellos es el exsenador Alejandro Navarro, quien en la última elección apostó en vano por llegar a la Cámara de Diputados (lo apoyó el FRVS). Además, hay otros siete candidatos a los que el Servel les rechazó sus informes, por lo que no tendrán devolución de dinero por sus votos.

En Aquí Biobío hicimos una revisión de los gastos electorales declarados por los candidatos en los distritos 20 y 21 (en los que se divide nuestra región). La idea era ver si en esta región aún existe la relación directa entre cantidad de plata y éxito de una elección. Y la verdad es que no. La candidata que más dinero gastó fue Bárbara Kast, sobrina del Presidente, pero no salió electa.

La semana pasada hablamos de las malas cifras de empleo que ponen al Biobío como la segunda región con mayor tasa de desocupación a nivel país. Por eso, el acuerdo alcanzado por CAP con AZA entusiasma a tantos. El proyecto, que incluye la instalación de una acerería eléctrica, significaría 800 trabajos en la fase de construcción y 500 empleos estables en la fase de operación.

Pero no todas las industrias generan los mismos aplausos. La reciente aprobación del proyecto de extracción de tierras raras, en Penco, divide a la comunidad. Mientras que desde el actual Gobierno y el empresariado aplaudieron la aprobación, desde el municipio y las organizaciones sociales anunciaron acciones legales en contra. En Aquí Biobío incluimos los detalles de este polémico proyecto, cuya historia ya lleva más de una década.

Y para cerrar nuestras historias destacadas de la semana, una problemática que debe abordarse: tres ballenas fallecieron en las costas de la región durante el mes de mayo. Según la divulgadora científica Camila Calderón Quirgas, no se sabe qué produjo sus muertes. Por eso hizo un llamado a que estos casos sean investigados, para a la vez realizar acciones de protección adecuadas.

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Servel obliga al exsenador Navarro a devolver dinero al fisco

Después de su seguidilla de derrotas electorales, Alejandro Navarro recibió otra mala noticia. Esta vez el Servicio Electoral (Servel) rechazó su informe de gastos de campaña. El exsenador del Biobío, que intentó en la última elección volver al Parlamento, pero en calidad de diputado, entregó una rendición de gastos de $ 92 millones. Por la cantidad de votos que obtuvo (11.219), podía acceder a una devolución de $ 17.330.000. Pero el Servel determinó que no hay nada que devolverle.

“Se ha determinado que existen inconsistencias u omisiones en su contabilidad electoral, que revisten la gravedad suficiente para motivar el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales presentada por la candidatura”, se puede leer en el punto 28 de la resolución G1296 del Servel. A esto se agrega que el organismo le exigió a Navarro la devolución de $ 10.494.466 al fisco, dinero que les facilita el Estado por concepto de “Anticipo fiscal” a ciertos candidatos que en elecciones pasadas han logrado constituir un piso electoral.

Entre las observaciones más complejas, se le rechazaron gastos destinados a servicios digitales porque los informes eran insuficientes para acreditar la materialidad de los trabajos, su vinculación con fines electorales o su ejecución durante el periodo de campaña. Entre estos había un “gestor integral de redes sociales y contenidos digitales”, al que se le contrató por $ 14.613.985. El informe resultó insuficiente, según Servel, para acreditar si se realizó el servicio, su temporalidad en el marco de la campaña (que dura legalmente dos meses) y la “razonabilidad” del monto cobrado.

Alejandro Navarro interpuso un recurso de reclamación el 14 de abril, el cual fue aceptado el 29 de ese mismo mes. Ahora es el Tribunal Calificador de Elecciones el ente que deberá decidir si Navarro devolverá o no el dinero al fisco.

Navarro no es el único candidato al que se le rechazó su informe de gastos en la región. Hubo otros siete: Mauricio Sandoval Salazar (Igualdad), Marcela González Zárate (PDG), Javier Muñoz Cauchupan (Ecologista Verde), Melissa Santibáñez Mancilla (Igualdad), Alexis Zúñiga Jelvez (Ecologista Verde), Fernando Peña Rivera (Republicano) y Anwar Farrán Veloso (PR). Este último debe devolver $ 2.741.941.

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Con plata no baila el monito: sobrina de Kast gastó $ 145 millones en su fallida campaña electoral en Biobío

Fue la campaña más cara en toda la región durante las últimas elecciones parlamentarias, pero aún así estuvo lejos de lograr un cupo. Se trata de la excandidata por Evópoli a diputada por el distrito 21 (provincias del Biobío y Arauco, más la comuna de Lota), Bárbara Kast Sommerhoff, quien es además sobrina del Presidente José Antonio Kast y hermana de Felipe Kast.

En total gastó $ 145 millones. Buena parte de este dinero se invirtió en pago a brigadistas, anuncios en redes sociales, propaganda en radioemisoras y gastos por desplazamiento, según el reporte que entregó al Servel.

La postulación de Bárbara Kast fue muy criticada al comienzo, debido a que no tenía vinculación con esta zona. De hecho, sus cargos de elección popular anteriores habían sido en Paine (la tierra de los Kast), donde fue dos veces concejala. Al consultársele en esa ocasión por los motivos para postular en una región que no es en la que habita, la candidata sostuvo a La Segunda: “Es una zona parecida a la ruralidad de donde yo vivo (Paine)”. De las candidaturas que gastaron más de $ 110 millones, la sobrina del Presidente fue la única que no salió electa.

Entre los gastos más altos hubo otros cinco que superaron los $ 100 millones. Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano, esposa del actual alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, gastó $ 135 millones, lo que la convierte en la segunda campaña más cara de las últimas elecciones parlamentarias. Muñoz fue elegida en el distrito 20 (zona norte de la Región del Biobío) con la primera mayoría (9,18% de los sufragios).

Antonio Rivas (PS) tuvo la tercera campaña más cara: $ 125 millones. El exalcalde de Chiguayante también fue elegido por el distrito 20 (4,65% de los votos).

La cuarta campaña más cara fue ña de Paz Charpentier (Republicanos), con un gasto de $ 110 millones. Charpentier obtuvo el 7,64% de los votos y también fue elegida por el distrito 20.

En quinto lugar de gastos se ubica Robert Contreras (RN), quien reportó al Servel casi $ 104 millones. No fue elegido en el distrito 20, donde obtuvo solo el 0,97% de los votos, pero ahora ejerce como seremi de Justicia.

Y cierra esta lista de candidaturas que superaron los $ 100 millones de gasto, Karen Medina Vásquez (IPDC), quien reportó $ 101.529.000. Medina se postulaba por el distrito 21, pero tampoco fue electa tras obtener el 3,54% de los votos.

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Reactivación “verde” de Huachipato podría abrir 800 puestos de trabajo

Son semanas duras en el Biobío. El viernes se conoció el despido de 100 trabajadores de la empresa forestal Arauco debido, según fuentes al interior de la compañía, al golpe financiero que han significado los incendios forestales, la baja del precio de la celulosa y el alto precio del petróleo por el conflicto de Estados Unidos e Irán. El golpe viene a engrosar la cifra de cesantes en una región que ya tiene la segunda mayor tasa de desocupación a nivel nacional (9,8%).

Pero una noticia viene a traer una primavera en este invierno económico: el retorno industrial de Huachipato. Ese mismo viernes CAP informó de un hecho esencial a la Comisión del Mercado Financiero: un acuerdo con Aceros AZA “para llevar adelante una combinación de sus activos siderúrgicos”.

Según el documento, CAP venderá a AZA (empresa de capitales chilenos) el 100% de sus acciones en la Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. y recibirá a cambio un 15% en AZA. Uno de los objetivos principales es un proyecto de acería eléctrica, que será construido al interior de los terrenos de Huachipato, pero también hay planes de desarrollo inmobiliario y de un distrito de innovación. Además, como primer paso, se pondrán en marcha unidades de laminación, actualmente existentes en los terrenos de Huachipato. En su primera etapa de reactivación, se generarían 200 empleos. El acuerdo, eso sí, queda pendiente a la obtención de las autorizaciones y aprobaciones que correspondan por parte de la Fiscalía Nacional Económica.

Cabe recordar que el cierre de Huachipato, ocurrido en 2024, se debió a la imposibilidad de competir contra el acero chino. La paralización de esta siderúrgica significó la pérdida para la región de 1.100 empleos directos y unos 3.600 indirectos.

El proyecto con AZA estará enfocado en el llamado “acero verde”, basado en la acerería eléctrica y reciclaje de chatarra. Entre las autoridades de la región hay más que optimismo. El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, sostuvo que esta operación podría generar 800 trabajos en la fase de construcción y 500 empleos estables en la fase de operación. “Esta inversión va a activar que el modelo industrial se siga desarrollando con un modelo sostenible para Talcahuano y la región”.

Por su parte, el gobernador regional Sergio Giacaman dijo: “Son brotes, señales concretas de que los inversionistas están mirando la región”.

Un mensaje de Inacap

Alumnos del Biobío logran tercer lugar en final mundial de Huawei ICT Competition en China

Dos estudiantes de INACAP Sede Concepción-Talcahuano obtuvieron tercer lugar en la categoría Cloud Track de la Huawei ICT Competition 2025-2026 realizada en China, competencia internacional que reunió a delegaciones de más de 100 países.

El equipo compuesto por Bastián Oñate, Felipe Seguel, ambos estudiantes de Ingeniería en Telecomunicaciones y su compañero Antonio Díaz, de INACAP Santiago Centro montaron un servicio de arquitectura Cloud en ocho horas, demostrando sus competencias en tecnologías de computación en la nube frente a representantes de instituciones de educación superior de todo el mundo.

“Hoy se convierten en referentes para todos nuestros alumnos y reafirma nuestro compromiso de entregarle los sellos institucionales de la innovación, de la excelencia, de la integridad a todos nuestros estudiantes”, indica Henry Monks, Vicerrector de INACAP Sedes Concepción-Talcahuano y San Pedro de la Paz.

Este triunfo es una inspiración para las futuras generaciones que buscan transformar el mundo a través de la innovación, el conocimiento y la tecnología.

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Municipio de Penco se va con todo contra minera de tierras raras

Mientras que con la reactivación de Huachipato hubo consenso en que es una buena noticia para la región, no ocurre lo mismo con la aprobación del proyecto de extracción de tierras raras en Penco. La grieta entre autoridades de Gobierno y empresarios, por un lado, y movimientos ciudadanos más el municipio de Penco, por el otro, es evidente.

Este lunes se realizó la votación en la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva), integrada por el delegado presidencial y los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes y Telecomunicaciones, Minería y Desarrollo Social. Todos votaron a favor de la iniciativa de la empresa Aclara (con participación del grupo CAP), tal como se adelantaba, después de que el Servicio de Evaluación Ambiental recomendara aprobar el proyecto.

Las cifras a tomar en cuenta:

La iniciativa se emplaza a 2 kilómetros de la zona urbana de Penco y 15 del centro de Concepción, sobre una superficie de 153 hectáreas. Las zonas de extracción de mineral cubren una superficie total de 74 hectáreas. La planta poseerá una capacidad para producir aproximadamente 3.100 toneladas húmedas anuales de concentrado de tierras raras.

La inversión es de US$ 130 millones y generaría 2.200 empleos. El titular se comprometió a que al menos el 40% de la mano de obra provendrá de las comunas de Penco y Concepción. El proyecto duraría nueve años en primera instancia, pero podría alargarse dependiendo de las condiciones del mercado de las tierras raras. Es el primer proyecto de extracción de tierras raras aprobado en el país.

Según el gerente general de Aclara Resources, Enrique Donoso, la aprobación “es el resultado de años de trabajo técnico riguroso, participación ciudadana y diálogo permanente con el territorio”.

Pero organizaciones sociales y el mismo Concejo Municipal de Penco se oponen a la iniciativa. Durante el fin de semana y el mismo día de la votación, hubo marchas y manifestaciones en contra de Aclara, incluso en la misma sesión de la Coeva. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, sostuvo que “a pesar de la oposición del municipio de Penco, del alcalde y los seis concejales, este proyecto fue aprobado”.

El mismo municipio había presentado observaciones al proyecto. Por ejemplo, en abril de este año, sostuvo en una de sus observaciones que “el proyecto es incompatible territorialmente con los Planes de Desarrollo Comunal”.

Por su parte, se registraron un total de 255 observaciones ciudadanas, las cuales apuntan a contaminación, riesgo de daño a especies en peligro de extinción y el cierre del acceso a un territorio considerado sagrado por algunas familias mapuche, entre otras afectaciones.

Tanto la municipalidad como organizaciones sociales han anunciado que preparan recursos de reclamación e invalidación contra el proyecto.

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Tres ballenas muertas en un mes

La médica veterinaria e investigadora Camila Calderón Quirgas publicó en sus redes sociales que tres ballenas fueron encontradas muertas durante el mes de mayo en tres puntos de la región: el 7 de mayo en Lirquén, el 17 de mayo en Coronel y el 22 de mayo en Lebu. Para la científica, es necesario investigar qué produjo estas muertes, tomando además en cuenta que la Región del Biobío es una zona de alto tráfico marítimo y que Chile es el país con más muertes de ballenas por colisiones con barcos.

El dato anterior corresponde a un estudio publicado en la revista Marine Policy, en el que participaron 22 expertos. En 63 de 226 varamientos analizados en la investigación (28 %), la colisión con embarcaciones fue la causa directa o probable de mortalidad, es decir, la causa principal de muerte no natural en ballenas.

Una de las especies más afectadas es la ballena fin, la cual está presente en esta región. De hecho, dos de los varamientos de mayo corresponden a ejemplares de esta especie (el otro caso es de una jorobada).

Calderón explica que la región es una zona muy importante para cetáceos que están en peligro, como la fin, que está en un estado crítico. “Justamente estamos viendo que este otoño se llenó de ballenas frente a nuestra costa. De hecho, tuvimos avistamientos este fin de semana en caleta Chome”, relata.

Para Calderón, es necesario que la institucionalidad ejecute medidas para investigar y proteger a estas especies: “Hoy día no es prioridad para el Estado de Chile poner financiamiento y logística para verificar y estudiar de qué mueren las ballenas. Queda a voluntad de las ONG o universidades que estén interesadas en hacerlo. Tampoco se ha generado una mesa de trabajo más concreta o más monitoreo, a pesar de que Chile es el lugar que registra más muertes de ballenas por choques con barcos”.

Eso sí, la científica explica que hay zonas del país donde sí se han realizado acciones en conjunto entre empresa, instituciones públicas y ONG. “En Mejillones, por ejemplo, se delimitó la velocidad de las embarcaciones que ingresan a la bahía. Sería bueno hacer eso a nivel nacional. Pero primero se requiere más información científica de cómo se mueven las ballenas en los distintos lugares”, afirmó.

Antes de despedirme, les pregunto a ustedes lectores: ¿verán el Mundial?, ¿apoyarán a alguna selección? En el caso de este periodista, apoyará a Panamá. El motivo: Cecilio Waterman, el delantero de la Universidad de Concepción (nuestro vínculo regional más directo con el evento). Si quieren seguir a Waterman, Panamá debuta el 17 de junio frente a Ghana.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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