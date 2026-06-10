Economista Igal Magendzo y AC contra Grau: “Es infantil la discusión de quién tuvo la culpa”

La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau y la controversia sobre las proyecciones fiscales de los últimos años volvieron a instalar el debate sobre la credibilidad de las instituciones económicas del país. Para el economista Igal Magendzo, excoordinador macroeconómico de Hacienda y exgerente de Análisis Macroeconómico del Banco Central, el problema trasciende a una administración específica y pone en cuestión la confianza en los equipos técnicos del Estado.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, Magendzo sostuvo que una cosa es cuestionar los supuestos utilizados en determinadas proyecciones y otra muy distinta es afirmar que hubo intencionalidad o engaño. “No es baladí estar diciendo que los gobiernos anteriores no solo hicieron supuestos que no eran adecuados”, señaló.

A su juicio, cuando se plantea que “se mintió, aquí se hicieron mal las cosas, aquí está lleno de errores”, el cuestionamiento deja de apuntar únicamente a una autoridad política y alcanza al conjunto de la institucionalidad técnica encargada de elaborar, revisar y analizar esas estimaciones.

El economista advirtió que ese tipo de acusaciones puede generar una percepción negativa tanto dentro como fuera del país. “Todos estábamos equivocados, entonces tenemos un país que es técnicamente muy deficiente”, afirmó, agregando que esa es la imagen que puede terminar instalándose entre observadores e inversionistas respecto de la capacidad técnica de Chile para proyectar y administrar sus finanzas públicas.

Magendzo también abordó la situación fiscal actual y las metas anunciadas por el Gobierno. Si bien descartó que exista un escenario de crisis inmediata, advirtió que el endeudamiento continuará creciendo durante los próximos años. “La meta ambiciosa que se ha puesto el Ministerio de Hacienda implica que nos vamos a seguir endeudando y vamos a hacer crecer nuestro endeudamiento en los próximos años”, indicó.

En ese contexto, utilizó una metáfora para describir la situación fiscal del país. “No estamos en una situación de inminente desastre, no estamos yendo a toda velocidad contra una pared, pero estamos ciertamente yendo contra una pared, a velocidad creciente”, afirmó. Según explicó, el riesgo radica precisamente en que el deterioro puede avanzar gradualmente hasta transformarse en un problema mucho más difícil de corregir.

Por ello, criticó que buena parte de la discusión pública esté centrada en determinar responsabilidades políticas por las diferencias entre proyecciones y resultados. “Es un poco infantil la discusión, de quién tuvo la culpa, en vez de centrarnos y ponerse metas”, sostuvo. En esa línea, recordó que las metas de balance estructural han sido incumplidas en distintas administraciones y planteó que el foco debiera estar en establecer una trayectoria de corrección fiscal sostenible.

A juicio del economista, el desafío principal es abandonar la lógica de las recriminaciones y concentrarse en las medidas necesarias para enfrentar el deterioro de las cuentas públicas. “Si lo pasamos discutiendo como niños chicos y desviando la atención, y poniendo más atención en las culpas que en lo que se puede hacer responsablemente, bueno, hacia allá vamos a ir”, concluyó.