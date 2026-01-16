Festival del Huaso de Olmué 2026: revisa la parrilla artística desde el viernes 16 de enero

El 55º Festival del Huaso de Olmué vuelve a El Patagual como uno de los principales panoramas musicales del verano 2026. El evento se realiza entre el 15 y el 18 de enero y cuenta con transmisión televisiva y digital, permitiendo seguir cada jornada desde Chile y el extranjero.

A partir del viernes 16, el certamen despliega una parrilla marcada por la música popular, el folclor, el humor y artistas de amplia convocatoria, consolidando su identidad como uno de los escenarios más representativos del verano.

Qué artistas se presentan el viernes 16 de enero en Olmué

La noche del viernes abre el fin de semana con una propuesta que combina tradición y nuevas tendencias:

Los Patiperros , ganadores del Festival del Huaso de Olmué 2025

Hijos de Mariana de Osorio , agrupación folclórica

Luck Ra

Erwin Padilla

Alanys Lagos y Toly Fu

Una jornada que cruza música popular, humor y raíz folclórica, marcando el inicio de las noches más esperadas del festival.

Cuál es la parrilla del sábado 17 de enero

El sábado destaca por una programación diversa, con artistas consolidados y propuestas transversales:

Los de San Pablo

Américo

León Murillo

Gepe

La combinación de estilos refuerza el sello del certamen, integrando pop, música popular y comedia en una sola noche.

Quiénes cierran el Festival del Huaso de Olmué el domingo 18

La jornada final apuesta por una noche festiva y de fuerte identidad cultural:

Silvanita y Los del Quincho junto a los Campeones de Cueca de Olmué 2025

Artista por confirmar

Ráfaga

Entremares

El cierre del festival mezcla cueca, cumbia y música bailable, despidiendo el evento con un ambiente de celebración.

Dónde conseguir entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026

La venta de entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 se encuentra disponible a través de Puntoticket, CLIC AQUÍ, permitiendo asegurar acceso a una de las parrillas más completas del verano chileno.

Con una programación concentrada en la música y el espectáculo en vivo, Olmué vuelve a posicionarse como un escenario clave del calendario estival.