Julio Iglesias niega acusaciones de abuso sexual y otros delitos presentadas por dos extrabajadoras

El cantante Julio Iglesias entregó sus primeras declaraciones tras las acusaciones de dos extrabajadoras por presunta agresión sexual, entre otros delitos. “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, escribió a través de sus redes sociales. Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021, mientras las mujeres se desempeñaban como trabajadoras internas en sus residencias de República Dominicana, Bahamas y España.

La investigación fue revelada en un reportaje conjunto del medio español elDiario.es y el canal estadounidense Univision Noticias, que dio a conocer los testimonios de dos ex empleadas del artista. Tres días después de la publicación, Julio Iglesias se refirió por primera vez al caso de manera pública.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”, reiteró el cantante en su comunicado.

En el mismo mensaje agregó: “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

Asimismo, a través de declaraciones entregadas por su entorno a la revista ¡Hola!, el artista sostuvo que “todo se va a aclarar” y que se encuentra “preparando su defensa”.

Detallan la denuncia interpuesta

La denuncia fue presentada el pasado 5 de enero y se refiere a hechos ocurridos durante 2021 en las residencias del cantante en el Caribe. En ella se imputan delitos de trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre, además de agresión sexual, acoso, lesiones y vulneración de derechos laborales.

Según detallaron las abogadas de las denunciantes, ellas habrían sido sometidas a jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, con falta de intimidad, control sobre sus comunicaciones, presión psicológica y exposición constante a violencia sexual.

Las denunciantes, bajo sus identidades en reserva, señalaron al medio español que no habían denunciado anteriormente por temor. Según relataron, Iglesias las habría amenazado. “Si tú hablas mal de mí, nadie te va a creer. Porque yo soy Julio Iglesias y tú eres un don nadie”, señalaron.

Julio Iglesias es representado legalmente por el abogado José Antonio Choclán, conocido por su participación en causas de alta connotación pública, entre ellas procesos por fraude fiscal que involucraron a Cristiano Ronaldo y a otros futbolistas, así como un caso contra Carlos Iglesias, hermano del cantante.

En tanto, las denunciantes cuentan con la representación de la organización Women’s Link y declararán ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España en calidad de testigos protegidas. Además, han recibido el apoyo de Amnistía Internacional por “violación de derechos humanos”.

La Fiscalía abrió diligencias preprocesales, una fase previa de investigación en la que debe decidir en un plazo máximo de seis meses si los hechos tienen entidad suficiente para llevar a cabo la acción penal. Aún no hay proceso judicial en vigor ni fecha prevista para la declaración de las testigos protegidas.