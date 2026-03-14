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31 Minutos en Lollapalooza: “¿No ve que con su nuevo presidente ya se acabó la delincuencia?” Tendencias

31 Minutos en Lollapalooza: “¿No ve que con su nuevo presidente ya se acabó la delincuencia?”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Durante su presentación en Kidzapalooza, el show “Radio Guaripolo” de 31 Minutos incluyó guiños al nuevo gobierno del Presidente José Antonio Kast, con bromas sobre delincuencia y el proyecto de conmutación de penas que se tramita en el Congreso.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El espectáculo infantil “Radio Guaripolo”, de 31 Minutos, hizo referencias al nuevo gobierno de José Antonio Kast durante su presentación en Kidzapalooza, en Lollapalooza. Mientras interpretaban “Señora devuélvame el balón”, el personaje Pepe Lota comentó: “¿No ve que con su nuevo presidente ya se acabó la delincuencia?”, lo que provocó aplausos del público. En el mismo segmento también aludió al proyecto de conmutación de penas para internos mayores de 70 años con enfermedades graves que se discute en el Congreso.
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31 Minutos, con su show “Radio Guaripolo”, hizo referencia y guiños al nuevo gobierno del Presidente José Antonio Kast, durante la primera jornada del festival Lollapalooza, que se desarrolla en el Parque O’Higgins.

En el escenario Kidzapalooza, el clásico show para niños, y mientras cantaban el clásico “Señora devuélvame el balón”, los personajes de la agrupación comandada por Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque, mencionaron al Mandatario en la canción interpretada por Pepe Lota.

Vamos a jugar, don Sergio. Si las calles están tranquilas. ¿No ve que con su nuevo presidente ya se acabó la delincuencia?”, dijo, sacando aplausos de los presentes.

El títere también se refirió al proyecto de conmutación de penas que se tramita en el Congreso, proyecto que busca sustituir la pena de cárcel por reclusión domicilia total para internos mayores de 70 años con enfermedades crónicas, terminales o con discapacidad.

“Dele con la pelota. Usted sí la chutea, pues. No como esos viejos malos que quieren soltar, yo no sé para qué”, esbozó, lo que generó aplausos entre los asistentes al Parque O’Higgins.

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