Caso de cantante D4vd: sus abogados renunciaron a defenderlo antes del juicio por abuso y asesinato

El cantante acusado de abusar sexualmente y asesinar a una adolescente de 14 años está a pasos de la última etapa de su caso judicial. David Anthony Burke, conocido por su seudónimo D4vid, contaba con un equipo legal privado. Sin embargo, se dio a conocer que los abogados renunciaron a su defensa.

La jueza Charlaine Olmeno aceptó la solicitud de los abogados Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter durante la audiencia realizada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Las razones de esta decisión no han sido esclarecidas, aunque en su declaración manifestaron su apoyo a David.

El cantante de 21 años ahora será representado por el defensor público Walid Kandeel. “Reconocemos la pérdida de vidas que subyace a las acusaciones y expresamos nuestras condolencias a quienes están de luto. Al mismo tiempo, David Burke tiene derecho a una defensa que tome en serio sus circunstancias y examine cuidadosamente las pruebas. Nos comprometemos a brindarle esa defensa”, declaró el abogado en comunicados de prensa nacionales.

Debido a los cambios, Kandeel solicitó que se aplazara la comparecencia de Kurke ante el juez, pero este rechazó la petición. Por lo que su próximo encuentro con la justicia está programado para el 19 de octubre.

Durante el pasado lunes, el cantante volvió a declararse inocente de los cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, abuso sexual continuo de una menor y mutilación ilegal de restos humanos.

El cantante había mantenido una relación sentimental con la joven victima que fue reportada como desaparecida a los 13 años en 2024. Su cuerpo fue hallado en 2025 en el auto vinculado al músico que estuvo estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles. En abril de este 2026 fue arrestado.

Fiscalía asegura que hay pruebas suficientes para juzgar a Burke por el asesinato y desmembramiento de la joven. Se cree que el cantante mató a la menor el 23 de abril de 2025, un día después de que ella lo amenazara con revelar su relación al público. El caso tomó fuerza mediática en redes sociales por la fama del Burke y la magnitud del crimen.

Según los fiscales, entre las circunstancias especiales que alegan están el asesinato por motivos de lucro, el acecho premeditado y la eliminación de una testigo de una posible investigación criminal.

De ser declarado culpable, puede enfrentarse a las condenas de cadena perpetua o pena de muerte. Fiscalía aún no ha confirmado si solicitará esta última.