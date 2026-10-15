Donald Trump publicó un video parodia con IA peleando y domesticando al tigre que atacó a joven

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su plataforma Truth Social un video hecho con inteligencia artificial que muestra el ataque de un tigre en un zoológico de Inglaterra al mandatario estadounidense. La historia termina con un Trump ahuyentando, imponiéndose y luego haciéndose amigo del animal con la canción “The Lion Sleeps Tonight” de fondo y el mensaje: “¡Nunca se metan con la naturaleza!”

Si el propósito eran las risas, el resultado entonces fue lejos de lo que esperaba Trump, ya que el video fue rápidamente considerado de mal gusto, pues lo publicado por el mandatario parodia el ataque real de un tigre a un joven que terminó en la muerte de este.

La familia de la víctima pidió que se detenga la circulación del contenido y afirman que la difusión de este es “profundamente ofensivo”, además de causarle “severo malestar” en un momento de gran vulnerabilidad.

El joven William Chapman, de 24 años, murió el sábado 10 en un recinto del Yorkshire Wildlife Park donde fue atacado por un tigre siberiano llamado Atai. Según testigos, Chapman pidió una foto con el animal antes de trepar y caer unos 3,6 metros dentro del recinto.

La policía lo describió como una persona vulnerable, mientras que su familia indicó que sufría una enfermedad mental significativa.