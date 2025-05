“Estaban sacando dinero de la alcaldía”: la declaración del encargado de compras de Cathy Barriga

“A Cathy no le gusta que me meta en sus asuntos”, le dijo el diputado Joaquín Lavín León al encargado de compras de la alcaldía de Maipú, Juan Reyes Rojas, después que este le confesara que había recibido presiones para favorecer a un proveedor en un concurso de cocina que tenía como jurado a Chris Carpentier.

La cita fue en el café Cahve, a una cuadra del municipio, y la coordinó el periodista Érick López, en ese tiempo socio comercial de Carlos Fairlie, asesor de Lavín y Director Jurídico de la municipalidad. Lo hizo en su calidad de asesor en comunicaciones de Barriga, después que Reyes le dijera que recibía presiones de César Saavedra Robles, el hombre de confianza del administrador municipal, Felipe Contreras, buscando favorecer a una empresa que a su juicio tenía cifras muy abultadas.

“Cómo yo no quería realizar la compra porque me parecía extraño, se me acercó César y me transparentó que había saldo de dinero que se iba a los altos cargos, y que yo no me metiera y me quedara callado, no me dijo exactamente quienes eran ellos, pero inferí que eran los mismos administradores y directores o la alcaldesa”, dice Reyes en su declaración a la fiscalía, a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador.

El funcionario encargado de la caja chica de la alcaldía, destinada a cubrir los gastos menores a 100 UTM, y aquellos que superaban esa cifra que requerían un Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) en la administración Barriga, asegura que fue en ese momento que “me dí cuenta que estaban sacando dinero de la alcaldía”. “Esto fue en mi llegada en el año 2017”, añade.

Depósitos, giros y mayordomos

En el año 2019, Reyes indica que Luis Japaz, entonces coordinador y “mano derecha” de Cathy Barriga en el municipio, “le pasaba dinero en efectivo a una estafeta” para depositar todos los meses. “Esto yo lo veía, no se los montos específicos, pero eran fácilmente $500.000, lo que depositaba todos los meses, no se las cuentas específicas”, dice, aclarando que Alejandra Villaroel, la estafeta, podía saber a quienes iban dirigidos.

“Japaz era asesor de alcaldía, y estaba contratado a honorarios y era el que más ganaba. Este me decía que tenía que comprar a tales proveedores para comprar determinadas cosas, lo cual me parecía completamente irregular, pero si me oponía sabía que me desvincularían inmediatamente”, apunta en su declaración.

En otra oportunidad, recuerda, un proveedor cercano a Cathy Barriga –Gastronómica Santa Inés Limitada– facturó un banquete por casi 16 millones de pesos, “asociado al gasto de fiesta costumbrista del adulto mayor 2018”, que para ser validados como “títulos de gastos de representación” debían invitar a autoridades. “Para poder justificarlos por ese título, ella invitaba a su marido Joaquín Lavín”, explica Reyes.

El funcionario encargado de las compras al interior de la alcaldía, cuenta que Barriga “tenía una especie de mayordomo que se llamaba Julio”. “Cuando yo llegué ya estaba él, sus labores eran requerir las necesidades que ella tenía, le abría la puerta, hacía pasar a la gente, estaba contratado a honorario y la señora de él también”. Tiempo después, dice en su declaración, “fue denunciado por una funcionaria del aseo y ahí Cathy Barriga lo desvinculó”.

Juan Reyes asegura en su testimonio que también presenció situaciones que “encontraba impresentable”. “Muchas veces la gente colocaba de su propio dinero para comprar cosas que le faltaban a la alcaldesa, por ejemplo, para las compras de alimentación de su propia casa”. “En el año 2018 yo compré algo para la alcaldesa, no recuerdo qué, pero por un monto de $10.000, a mí me dio rabia la situación”, añade.

En otra oportunidad, a petición de Luis Japaz, debido a que la alcaldesa “necesitaba dinero”, solicitaron un “giro global” a nombre de Maritza Velásquez Lorca, una funcionaria de confianza de la alcaldesa Barriga. El beneficio en cuestión lo puede solicitar cualquier funcionario y debe obedecer a un “destino el relacionado con el rol del funcionario que lo solicita”.

Después del cobrar el giro en el banco con la funcionaria –unos $700.000–, Reyes cuenta que lo “fui a dejar a la alcaldesa, y se lo entregué en sus propias manos y le recordé que me debía $10.000 y ella me dice ¿se lo tengo que pagar a ella con esto? Y yo le dije sí, y ella me entregó los $10.000 de ese dinero”.

El “beneficio” obtenido por la funcionaria, agrega Reyes en su declaración, debía “ser ocupado dentro del giro de ella, que debe estar en el decreto, pero no sé en qué se gastó, porque Maritza estaba muy preocupada. Me decía que no tenía respaldo de en qué se había gastado ese dinero, porque se debía rendir”, explica.

Hasta el año 2020, la cuenta del giro global de Maritza Velásquez no habría sido rendida, pues no se emitieron boletas al respecto, aseguró en su declaración Juan Reyes.