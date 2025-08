Otros dos sicarios sueltos: archivan causa por homicidio de prestamista de Meiggs asesinado en 2018

El 30 de mayo recién pasado, la Fiscalía Centro Norte decidió no perseverar en la causa por el asesinato del empresario indio nacionalizado chileno Mahesh Kumar Makhijani, un reconocido comerciante de Meiggs abatido afuera de su domicilio, en la esquina de avenida España con Sazié, la noche del 17 de agosto de 2018.

Tras casi siete años de investigación, más de 30 diligencias y 160 solicitudes de atención a los intervinientes de la causa –según informó la Fiscalía Centro Norte a El Mostrador–, el fiscal Patricio Millán decidió, de este modo, archivar la indagatoria por el crimen del comerciante, que fue asesinado a balazos por dos sujetos que se movilizaban en una moto.

La historia, que terminó sin culpables y con un par de sicarios sueltos, volvió inesperadamente a la palestra tres semanas después de haber sido archivada, cuando otro crimen de un comerciante del mismo barrio se tomó la agenda policial: el homicidio por encargo del denominado “Rey de Meiggs”, José Reyes Ossa, asesinado la mañana del 19 de junio de este año.

Los casos, en rigor, son similares. No solo porque ambos eran reconocidos prestamistas del barrio comercial ubicado en Estación Central y fueron ejecutados fríamente por sicarios en la vía pública, sino porque los dos financistas irregulares tenían en su lista de relaciones al mismo sujeto: Wilson Verdugo Díaz, dueño del restaurante la “Vaquita Sabrosa”, acusado de mandar a asesinar al “Rey de Meiggs”.

El empresario gastronómico tenía una deuda de $1.034 millones de pesos y 80 mil dólares con José Reyes, siendo este el móvil, según la Fiscalía, por el cual contactó a un sujeto que pagó a tres sicarios venezolanos para asesinar al Reyes Ossa: Alberto Carlos Mejía, Yonder Emilio Blanco Veliz y Neomar Arismendi Duarte. Los tres quedaron en prisión preventiva, pero Mejía fue liberado al día siguiente, cruzando la frontera hacia Perú el 12 de julio. Su paradero hasta hoy es un misterio.

Un reportaje de “Teletrece” indica que tanto Wilson Verdugo como José Reyes fueron en el pasado deudores del empresario de origen indio, en un contexto en el cual los préstamos informales eran parte del ecosistema de sobrevivencia del comercio enquistado en el barrio y donde es frecuente que los grandes comerciantes, como sucedía con Kumar, prestaran dinero a otros.

Lo que no se sabía hasta ahora, sin embargo, es que la causa se archivó, pese a que la policía logró detener a dos sujetos poco después del crimen, pero que luego fueron liberados, descartando su participación en los hechos.

Los primeros sospechosos

Al igual que en el caso de Felipe Reyes, asesinado a la salida del edificio donde vivía en la comuna de Ñuñoa, Mahesh Kumar Makhijani fue acribillado afuera de su domicilio, ubicado en un edificio en avenida España, a escasas cuadras de la tabaquería que tenía en el barrio Meiggs.

Al momento de su deceso, Kumar tenía 44 años y dos hijos con su pareja chilena. Según antecedentes consignados por Canal 13, dejó una herencia de 11 mil millones de pesos y se dedicaba, además de invertir en propiedades, a prestar dinero de manera informal.

“Yo quiero justicia para el padre de mis hijos. Cuando mis hijos sean grandes quiero explicarles: ‘Mamá lo hizo todo con los abogados, todo para buscar los culpables’”, dijo Pamela Saldaño, la pareja del empresario, en el mismo medio.

El crimen del comerciante indio ocurrió a las 20:30 del viernes 17 de agosto de 2018, en un barrio residencial donde vecinos reportaron la balacera, primero, y luego la fuga de dos sujetos en motocicleta, tras balear en reiteradas ocasiones al comerciante en el piso.

En la ocasión, el capitán de Carabineros Nicolás Donoso aseguró que testigos indicaron que dos individuos que descendieron de una motocicleta, en la intersección de avenida España con Sazié, “efectúan cuatro disparos en contra de una persona, para posteriormente darse a la fuga” .

Mahesh Kumar acostumbraba utilizar la misma ruta para ir a su lugar de trabajo, recogiendo en el camino a distintos compañeros. “Él era mi paisano. Él iba a buscar su auto y de repente llegaron dos tipos en moto con casco, bajaron y dispararon. No saben los motivos, no hay idea de qué pudo haber desencadenado esto. No sabemos si tenía cuentas pendientes, pero era un hombre tranquilo. Nunca se metía en problemas”, aseguró a La Cuarta Kenny Idnani, un amigo indio del empresario.

Al otro día del crimen, durante la madrugada del sábado 18 de julio, la PDI detuvo a dos sujetos –Yordan Mora Retamal, de 25 años, chileno, y un menor de 17 años, de nacionalidad dominicana–, quienes quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva, en el caso del mayor, y de internación provisoria, en lo relativo al menor. La causa fue tomada en un comienzo por la fiscal de turno, Paola Salcedo Díaz, pero luego fue derivada a la Fiscalía Centro Norte, quedando en manos del fiscal Patricio Millán.

Desde la Fiscalía Centro Norte aseguraron a la Unidad de Investigación de El Mostrador que en el desarrollo de las diligencias la indagatoria reunió nuevos antecedentes que “permitieron descartar la participación de los dos imputados en el hecho”, por lo cual se modificaron las cautelares en su contra, en una audiencia realizada el 16 de octubre de 2018. “El resultado de las diligencias no arrojó antecedentes suficientes para formular una acusación penal en contra de los dos imputados”, indicaron desde el ente persecutor.

Pese a que la Fiscalía decidió no perseverar en el caso de los primeros sospechosos –resolución comunicada en una audiencia en mayo de 2019–, el organismo resolvió continuar la investigación “con otro número de causa (RUC) y desarrollando nuevas diligencias investigativas”, indicaron.

Tras varios años de indagatoria, sin embargo, finalmente el Ministerio Público decidió no perseverar en el procedimiento. La audiencia fue realizada el 30 de mayo de 2025, tres semanas antes del asesinato del “Rey de Meiggs”, José Felipe Reyes Ossa.

La Fiscalía Centro Norte, consultada sobre un eventual movimiento de la causa, aseguró que en caso de existir nuevos antecedentes evaluarían la reapertura de la investigación.