Crisis presupuestaria del Ejército destapa polémicas destinaciones al extranjero

Como un reguero de pólvora corrieron las palabras pronunciadas el 8 de octubre pasado por el comandante en Jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, en la segunda subcomisión mixta de Presupuestos del Congreso: “No estamos en condiciones de terminar el año”, aseveró, agregando que “tuvimos que suspender la reinstrucción de la reserva. Hemos debido postergar el pago de la gratificación de los especialistas. Hemos debido suspender la gratificación de campaña, tanto en ejercicios como en las macrozonas”, todo ello debido a un déficit presupuestario que, solo en remuneraciones, llegaba a casi $20 mil millones.

Las razones de ello, detalló el alto oficial, son los gastos que implica el despliegue de tropas en las fronteras del norte y en las cuatro provincias del sur en Estado de Emergencia, así como la rebaja presupuestaria que los afectó este año.

Fuentes del interior de la institución castrense admiten que la situación es compleja y que ello se ha visto reflejado en cuestiones muy domésticas, como una disminución en la cantidad de papel higiénico en los baños de algunas unidades. A lo anterior se suman otras decisiones más estructurales, como son el cierre de varias agregadurías en el extranjero.

En medio de este contexto, llamó mucho la atención al interior de la oficialidad el que se dejaran sin efecto una serie de destinaciones al extranjero de oficiales que debían permanecer hasta 2027 en su mayoría en otros país, y que el mismo día que Iturriaga habló en el Congreso se decretaran varias destinaciones nuevas, todo lo cual conlleva un gasto importante, pues que alguien sea enviado al extranjero implica una gran cantidad de recursos para la institución, que debe costear desde los pasaportes diplomáticos para el nuevo agregado (o enlace) y su familia, hasta los pasajes y flete de todo el grupo familiar, así como préstamos especiales destinados a ayudar a solventar la relocalización.

Lo mismo sucede cuando alguien regresa de alguna misión militar en el extranjero. Según fuentes del interior de la institución castrense, varios de los nuevos enviados al extranjero son personas cercanas al general Iturriaga y las mismas fuentes estimaron el gasto en viajes, fletes, viáticos y otros en una cifra superior al millón de dólares.

La vuelta larga

Los viajes al extranjero de más de un año son conocidos al interior del Ejército como “la vuelta larga” y se trata de puestos que son muy apetecidos por todos, pues además del honor que supone representar al país y la experiencia de vivir afuera, en el caso de los agregados militares implica que los sueldos pasan a la escala diplomática, duplicando o triplicando el salario que tienen en Chile.

Sin embargo, para fines de 2025 no había ningún gasto de este tipo contemplado, puesto que el 9 de septiembre de 2024 se emitió el boletín 6708/195, que estableció las comisiones de servicio a partir de este año, destinando a 26 oficiales (y sus grupos familiares) a distintas agregadurías en el extranjero y a otras destinaciones, como el Army War College, el Estado Mayor Conjunto “Cruz del Sur” en Argentina, el Mando de Apoyo Logístico en España, distintas destinaciones de enlace en Estados Unidos y a un magíster en Ingeniería en España.

La mayoría de estas destinaciones se extendían hasta fines de 2026 o inicios de 2027, pero el 8 de octubre de este año, el mismo día en que asistió a la comisión mixta en el Congreso, Iturriaga emitió un nuevo boletín, el 6708/314, que deja sin efecto muchas de las destinaciones anteriores y establece nuevas destinaciones para 25 oficiales, entre ellos, 12 agregados militares (todos los cuales asumen sus nuevos puestos en enero de 2026), reemplazando en varios casos a oficiales que estaban destinados hasta 2027, como sucede con el coronel Roberto Lazo, agregado militar en Londres, que ahora será remplazado por el coronel Felipe Videl; el de Alemania, Raimundo Irarrázaval, que será reemplazado por Mauricio Ibarra; o el de Rusia, Martín Mujica, quien será reemplazado por el coronel Mauricio Rojo.

Un punto especialmente sensible –dicen fuentes militares– es el relacionado con la salida del agregado militar en Alemania, el coronel Irarrázaval, que entre otras cosas estaba encargado de las negociaciones respecto de la venta de Chile a ese país de varias unidades de carros blindados Marder, como informó en su momento El Mostrador.

También cambian los agregados militares destacados desde inicios de 2025 en Argentina, Perú, Colombia, Brasil, El Salvador y China, todos los cuales estarían originalmente hasta 2027 en dichas destinaciones, pero ahora serán reemplazados a contar de enero.

A ellos se suman otros 13 oficiales de menor graduación, 6 de los cuales deben llegar a sus nuevos puestos en enero de 2026, con todo el gasto que ello implica en pasajes, pasaportes, viáticos, fletes, etc.

Cabe indicar que las agregadurías que se cerraron son las siguientes: la de Israel, clausurada después de las críticas del Presidente Gabriel Boric a la matanza de palestinos en Gaza por parte de las tropas israelíes, a la que se sumaron posteriormente, por falta de presupuesto, Australia, Francia e India (que será asumida por la FACH), a lo que se suma la disminución de los dos profesores chilenos que habitualmente hacían clases en el Army War College de Estados Unidos, cifra que se rebajó a uno a contar de 2026.

La respuesta oficial

Al respecto, el Ejército indicó, por medio de su Departamento de Comunicaciones, que el término anticipado de las destinaciones que comenzaron a inicios de 2025 y las nuevas comisiones de servicio dispuestas en octubre, constituyen una decisión que “se basa en la reducción del Presupuesto 2026 dispuesto por Hacienda, y el mayor gasto se ajusta a las rebajas del marco presupuestario, afectando solamente al 27% de la totalidad de los puestos para el 2026”.

Respecto de la versión de fuentes internas en orden a que las personas beneficiadas con las nuevas destinaciones al extranjero serían todas cercanas al general Iturriaga, aseveraron que esta “no es efectiva” y que “el Ejército para determinar quiénes integran una comisión de servicio en el extranjero establece una base de selección y son designados quienes obtienen la mayor ponderación en relación al mérito, carrera profesional, competencias, perfil y requisitos específicos para el cargo, tal como lo establece nuestra la reglamentación interna”.

El Mostrador también solicitó una versión al respecto al Ministerio de Defensa, repartición en la cual el viernes pasado se comprometieron a contestar, lo mismo que reiteraron el lunes de esta semana, para posteriormente decir que no lo harían, amparándose en que el Ejército ya había entregado una declaración al respecto.

