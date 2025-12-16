Muñeca Bielorrusa: esquirlas de cheques paquistaníes salpican a fiscal del Ministerio Público

La indagatoria respecto a la trama de la Muñeca Bielorrusa –tal como sugiere su nombre– ha ido mostrando nuevas capas a medida que avanza la investigación, al igual que las icónicas matrioskas rusas que sorprenden a los turistas, al encajar perfectamente una sobre otra.

La última de estas muñecas rusas –aristas, en este caso– apareció luego que la Unidad de Investigación de El Mostrador encontrara en las cartolas bancarias de la exmagistrada Ángela Vivanco dos cheques emitidos –a fines de 2018– a los miembros de una banda de contrabandistas de joyas de origen paquistaní, un caso previo a la indagatoria que lleva la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, respecto al consorcio bielorruso. Ahora, nuevos antecedentes complican al persecutor que en dicho momento investigó esa causa, el actual Fiscal Jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza.

La historia partió en octubre del año 2016, cuando el Servicio Nacional de Aduanas derivó antecedentes al Ministerio Público sobre un grupo de cinco empresarios que ingresaron al país cientos de kilos de joyas de plata. Esto, luego de pagar coimas a un funcionario que hacía pasar parte de la mercancía como bisutería, evitando al fisco recaudar importantes sumas de dinero en impuestos.

En el caso de Mehran Abbas Mian –el ciudadano pakistaní a quien Vivanco emitió uno de los cheques que ahora se conocen–, la Fiscalía Occidente comprobó que pagó casi 3 millones en efectivo a Lincoyán Vásquez, el funcionario de Aduanas involucrado, impidiendo una recaudación de más de 16 millones de pesos a favor del Estado. La investigación duró seis años y el perjuicio fiscal fue estimado en $59 millones.

Justo en medio de la indagatoria por contrabando y soborno, apenas tres meses después de asumir como ministra de la Corte Suprema, en agosto de 2018, Ángela Vivanco emitió los cheques a favor de los ciudadanos paquistaníes. Uno de ellos sin antecedentes en la investigación, aunque su nombre –Muhammad Sajjad Ahmad–, coincide con el dueño de una joyería ubicada en la ciudad de Faisalabad, en Pakistán.

Si bien la exmagistrada aseguró –en un reportaje anterior de El Mostrador– que desconocía la identidad de las personas que cobraron los cheques, indicando que pudo ser una compra navideña y que los documentos probablemente se factorizaron, llama la atención que no haya saltado antes el fusible en la investigación, al menos cuando Mehran Abbas Mian cobró el documento de la entonces ministra de la Suprema.

Los nuevos antecedentes, en rigor, aportaron más dudas que certezas, razón suficiente para que la Fiscalía de Los Lagos –que lleva la indagatoria en la trama Muñeca Bielorrusa– asegurara a El Mostrador que “no descarta investigar” el nexo entre Vivanco y el grupo de contrabandistas pakistaníes acusados de ingresar joyas de manera ilegal al país.

El problema, para el Ministerio Público, es que investigar lo anterior implica también tratar de entender por qué el fiscal Baeza no realizó diligencias en torno al hecho de que dos cheques firmados por una integrante del máximo tribunal del país aparecieran en esa causa.

Receptación

Si se hubiera detectado que detrás del pago de joyas ingresadas ilícitamente al país estaba una ministra del máximo tribunal del país –aseguran varias fuentes consultadas–, la normativa legal indica que el fiscal a cargo de la causa debió haber iniciado al menos una causa por receptación en contra de Vivanco, la que nunca se aperturó.

Baeza –cabe consignar– no es ajeno al círculo de Vivanco. Según un reportaje de El Mostrador, publicado en diciembre de 2023, el suspendido ministro de la Corte Suprema e imputado en la trama de la Muñeca Bielorrusa, Diego Simpertigue (respecto de quien la Cámara de Diputadas y Diputados votó ayer en forma unánime para dar admisibilidad a la acusación constitucional presentada en su contra) realizó un asado en la casa que compartía con su esposa, la entonces notaria de Colina, Gilda Miranda, donde al parecer no solo se “cocinó” carne a la parrilla. De hecho, distintas fuentes indican que existe cercanía entre Miranda, que hoy por hoy es notaria en Lampa, y el persecutor.

Al asado, realizado el 24 de noviembre de ese año, llegaron varios ministros de la Corte Suprema y al menos cuatro de la Corte de Apelaciones de Santiago, entre ellos, Cecilia Catalán y Tomás Grey. El evento de aparente camaradería –se supo después– buscaba impulsar el ascenso de Eduardo Baeza a Fiscal Regional Occidente, después que el anterior Fiscal Regional, José Pérez Calaf, estuviera a poco de dejar dicha Fiscalía, al cumplirse los ocho años de plazo que dura dicho codiciado cargo.

Aunque Baeza no asistió al encuentro, se trataba de una reunión muy semejante a la comida que quedó en evidencia en los pantallazos encontrados en el teléfono celular de Ángela Vivanco, que muestran como el aún ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue organizaba una comida destinada a promover postulaciones en distintos conservadores de Bienes Raíces.

Cabe indicar que luego de postular a la jefatura de la Fiscalía Regional Occidente de Santiago, Baeza quedó en el primer lugar de la terna con una votación muy alta –27 preferencias a favor suyo– de parte del Pleno de los ministros de las Cortes de Santiago y San Miguel, algo que llamó la atención en su momento, dado que no se trata de un fiscal que litigue habitualmente en los tribunales de alzada.

Junto a él quedaron en la terna Felipe Díaz y Marcos Pastén, ambos con 14 votos. Este último, que sí pertenecía a una unidad de Corte, fue finalmente elegido como Fiscal Regional Occidente por parte del Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

Pago de 100 millones

En la investigación por contrabando donde aparecieron los cheques de Vivanco hay un punto que parece clave a la hora de sopesar y volver a mirar el caso hacia atrás: los involucrados fueron condenados en un juicio abreviado, o sea, reconocieron que ingresaron joyas de manera ilícita al país y que, además, las comercializaban. Los abreviados –como el que benefició a los dueños de Penta en su momento– están en la mira de no pocos parlamentarios, dado que, a cambio del reconocimiento, el efecto más inmediato es que el imputado nunca recibirá una pena superior a 5 años y, ante ello, por lo general recibe el beneficio de la libertad vigilada.

La causa terminó en mayo de 2022, con multas por alrededor de 100 millones y sin presos en la cárcel. Cabe indicar que otro de los implicados en el caso de la Muñeca Bielorrusa es el cambista Harold Pizarro, quien estuvo formalizado en una causa por contrabando de oro, pero fue beneficiado con una suspensión condicional del procedimiento, a cambio del pago de 100 millones de pesos. En dicha causa el fiscal también era Eduardo Baeza y los defensores de Pizarro eran los abogados amigos de Vivanco y Simpertigue, Eduardo Lagos y Mario Vargas Cociña, ambos actualmente en prisión preventiva.

El abogado Mauricio Daza señala que Ángela Vivanco bien pudo haber sido parte de una red de comercialización de joyas y “en esta perspectiva, ella debiese ser investigada para los efectos de establecer o descartar si es que compraba habitualmente este tipo de productos, y si es que este tipo de conducta constituye o no un ilícito. Por tanto, creo que es algo que se tiene que indagar”, apunta el penalista.

La causa recuerda al caso Relojes, cuando la animadora de televisión Tonka Tomicic le entregó cheques a su entonces pareja, Marco Antonio López, conocido como “Parived”, documentos que luego fueron cobrados por uno de los imputados en el caso, Luis Augusto Vásquez. “Es lo mismo, pues cuando aparece el antecedente relacionado a Tonka, la Fiscalía tuvo que hacer diligencias para saber si ella estaba o no involucrada en el tema de las joyas, el contrabando y todos los delitos asociados”, explica Marisa Navarrete, exfiscal del Ministerio Público.

El Mostrador solicitó a la Fiscalía Regional Occidente una versión acerca del caso que involucra a la exministra Vivanco con los paquistaníes y también respecto de por qué no se inició investigación penal en contra de ella en 2018, pero desde dicha entidad señalaron que “existiendo una investigación vigente en otra Fiscalía Regional, no nos pronunciaremos al respecto”, en referencia a la indagatoria que está en manos de la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.