Abogado integrante entra “por la ventana” en terna a la Corte: Suprema dice que fue un error

Como un hecho “muy grave” describen distintos abogados el que la Corte Suprema incluyera –sin tener facultades para ello– en una terna para abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Concepción a un abogado que no estaba en el listado enviado desde ese tribunal al máximo tribunal del país.

Según establece el Código Orgánico de Tribunales (COT), en diciembre de todos los años las distintas Cortes de Apelaciones del país deben confeccionar un listado con un número fijo de abogados (45, en el caso de Concepción), que posteriormente debe ser enviado a la Suprema, a fin de que dicho tribunal confeccione las ternas respectivas (nueve, en el caso penquista), a partir de las cuales el Ministerio de Justicia debe elegir a los abogados que van a integrar las cortes del país.

El código no plantea la posibilidad de que los integrantes de la Suprema agreguen nombres de los postulantes a abogados integrantes, cargos codiciados y altamente cuestionados, pues aparte de que constituyen un ingreso económico no menor, otorgan prestigio, cercanía con los ministros y, por supuesto, influencia y poder.

En 2 de diciembre pasado el Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción confeccionó el listado relativo al año 2026, y el 22 de diciembre pasado, es decir, el mismo día en que el Senado estaba destituyendo al ahora exministro Diego Simpertigue, el Pleno de la Corte Suprema emitía el acta 315-2025.

Se trata de un documento de 12 páginas, que contiene la nómina de todas las ternas de abogados integrantes para las cortes de todo el país, confeccionado por el Pleno de la Corte Suprema.

De hecho, aparecen firmando el presidente Ricardo Blanco; su sucesora, Gloria Ana Chevesich, así como Andrea Muñoz, Manuel Antonio Valderrama, María Angélica Repetto, María Teresa Letelier (que acaba de jubilar), Jean Pierre Matus, Gonzalo Ruz, Jéssica González, Mireya López, María Soledad Melo y María Gajardo Harboe, esta última, ministra visitadora de la Corte de Apelaciones de Concepción. También firmaron los ministros subrogantes Jorge Zepeda, Eliana Quezada, Roberto Contreras, Dobra Lusic y Juan Cristóbal Mera.

La octava terna

Lo llamativo del acta es que en la octava terna para la Corte penquista aparecía (en el primer lugar) un abogado cuyo nombre no estaba en el acta enviada desde Concepción, Álvaro Domínguez Montoya, al lado de cuyo nombre dice “Ministra”, entre paréntesis, palabra que no figura en ninguna de las otras ternas.

Domínguez es abogado laboralista y su estudio jurídico posee oficinas en Concepción, Santiago y Viña del Mar, y en su listado de clientes figuran grandes sindicatos del país: la Federación de Sindicatos de Antofagasta Minerals; la Federación de Supervisores de Minería Privada de Chile; el sindicato de trabajadores de la planta Nueva Aldea, de Arauco; los sindicatos de las universidades Alberto Hurtado y Mayor; el sindicato de Estibadores de Valparaíso; el sindicado 2 de Minera Escondida, etc.

Además, es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y un activo tuitero, con una cuenta de X en la cual difunde fallos del mundo del derecho laboral y actividades académicas, como un seminario de jurisprudencia laboral del que participará como expositor el próximo 15 de enero, en el cual también expondrá la ministra María Cristina Gajardo Harboe (aunque en otro panel), quien es la ministra visitadora de la Corte de Concepción, en la cual se constituyó en noviembre pasado.

Al respecto, El Mostrador solicitó una versión de lo ocurrido a la Corte Suprema, así como al abogado Domínguez.

Este no respondió las consultas, mientras que desde el máximo tribunal, luego de varios días, contestaron que se trataba de “un error”.

Según la versión enviada al respecto, “el nombre del abogado señor Domínguez quedó incluido por error en la oficina de pleno. La indicación entre paréntesis en el acta proviene precisamente de la indicación que hizo la ministra visitadora en orden a que ese nombre no estaba en la nómina enviada por la corte respectiva. El tribunal pleno decidió no incluirlo y lamentablemente quedó sin corregir”.

Ante ello, ayer en la tarde se emitió una nueva acta, de la cual fue retirado el nombre de Domínguez, quien fue reemplazado por Maximiliano Escobar Saavedra.

Escepticismo

Un abogado de Concepción, que pide no ser identificado, descarta que lo ocurrido sea un error, pues asegura que “el incluir candidatos por la ventana es una vieja práctica de la Suprema. Lo que pasa es que antes nadie decía nada”, detalla, agregando que la versión del “error” no es creíble y que “después del destape del caso Hermosilla hay pocas personas dispuestas hoy a aceptar que este tipo de cosas sigan sucediendo”.

Otro profesional del derecho, a su vez, indica que “esto es gravísimo y más allá de las explicaciones, que no convencen a nadie, el Ministerio Público debería iniciar una investigación de oficio, a fin de despejar cualquier duda”.