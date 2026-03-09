Vecinos bajo vigilancia: Contraloría cuestiona duramente espionaje en Lo Barnechea

Tras casi dos años después de la presentación de una solicitud de pronunciamiento en Contraloría, esta finalmente emitió un dictamen sobre la elaboración de fichas de inteligencia por parte de funcionarios de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO), respecto de dirigentes sociales y autoridades políticas residentes en la comuna de Lo Barnechea.

La resolución del organismo se concretó luego de una solicitud realizada por el concejal Francisco Madrid, formulada a mediados del año 2024, buscando aclarar la legalidad de las acciones realizadas por funcionarios de la AMSZO, durante el periodo comprendido entre el estallido social y parte inicial de la pandemia.

La Contraloría se pronunció respecto de diversas minutas con información sobre dirigentes sociales, manifestaciones, fotografías y hasta información judicial sobre las personas “investigadas”, asegurando que los procedimientos no se enmarcaron en ningún tipo de plan de “seguridad ciudadana” realizado con instituciones con atribuciones específicas en la materia.

El documento al que accedió El Mostrador señala, además, que tampoco las acciones emprendidas se realizaron de “forma coordinada con los organismos públicos respectivos, en el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública”. Por consiguiente, añade el dictamen, “cabe concluir que la elaboración de minutas como las analizadas no se enmarcan en el ejercicio de las competencias municipales”.

Para el concejal Francisco Madrid, consultado por este medio, la resolución es valorable, aunque aclara que “nos hubiese gustado que instruyera sumarios para determinar responsabilidades y saber quiénes eran los que ordenaron elaborar estas fichas. Más allá de eso, esto sienta un precedente importante para que en nuestra comuna nunca más se elaboren fichas de vecinos de manera totalmente irregular”.

Alguien te espía

Los antecedentes del caso fueron revelados en una serie de reportajes elaborados por El Mostrador, que dieron cuenta de una red de inteligencia municipal que operó en secreto, al alero de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO) y su brazo operativo en la comuna –Lo Barnechea Seguridad–, bajo la administración del exalcalde Cristóbal Lira.

El municipio de Lo Barnechea, consultado por este medio en los reportajes previos, aseguró que las fichas se hicieron con fuentes abiertas, buscando prevenir incidentes tras el estallido social y que no hubo un “trabajo de inteligencia”, sino mera recolección preventiva. Sobre las fichas originales, comunicaron que habían sido eliminadas y que no se realizaban desde el año 2021.

Los informes, conocidos como “minutas informativas” o “fichas de sujetos de interés”, comenzaron a confeccionarse tras el estallido social de 2019 y se extendieron al menos hasta 2021. Los documentos, si bien contenían información de fuentes abiertas, también registraban evidencias de seguimientos físicos, como fotografías de patentes tomadas en lugares de trabajo, georreferenciación de domicilios y análisis perimetral de vulnerabilidades en residencias.

Las acciones amparadas por la AMSZO generaron rechazo en algunos expertos, como Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, quien aseguró que las medidas implementadas por el municipio de Lo Barnechea evocaban “prácticas de regímenes totalitarios”. Al ser consultado en un concejo municipal por esta práctica, el actual alcalde, Felipe Alessandri, aseguró que el municipio había actuado de “buena fe”.

Tras la filtración de las primeras fichas, el concejal Madrid recibió más de una veintena de estos expedientes, muchos con tachaduras que obligaron a reconstruirlos digitalmente. Entre los fichados figuraban dirigentes vecinales como el expresidente de la junta de vecinos San Lucas, Luciano Pardo; el fundador de “Salvemos Lo Barnechea” y actual concejal de la comuna, Pablo Parada; y la dirigente de una olla común en pandemia, Javiera Bruna.

En sus perfiles, las fichas los describen como “acérrimos participantes de marchas y manifestaciones” y “capaces de movilizar personas” contra autoridades comunales. También aparecen organizaciones como “Salvemos Lo Barnechea” y “Camino a Farellones”, opositoras al Plan Regulador, y hasta chats de WhatsApp de ollas comunes infiltrados por funcionarios municipales.

Las nuevas fichas no solo apuntaban a dirigentes vecinales sino también a autoridades políticas del segundo Gobierno de Piñera, residentes en la comuna de Lo Barnechea, entre ellos, el exministro de Obras Públicas Alfredo Moreno; la exministra de Educación Marcela Cubillos; el excanciller Andrés Allamand y el exministro de la Segpres Felipe Ward.

Las fichas detallaban direcciones exactas, fotografías de accesos a condominios, georreferenciación y estudios de seguridad perimetral. En el caso de Cubillos y Allamand se señalaba que el condominio era de “fácil acceso” y “sin reja perimetral que impida ingreso de extraños”. Para Moreno y Ward, los informes concluyen que no existían vulnerabilidades detectadas en el entorno.

La operación corrió por cuenta del Equipo SARI (Sección de Análisis y Reacción Inmediata), una unidad especial que operaba sin uniforme, con vehículos sin logos, oficina aparte y una central de monitoreo propia. El equipo, que contaba con excarabineros dados de baja y con prontuario –incluyendo uno condenado por robo con intimidación y otro acusado de homicidio–, dependía de Lo Barnechea Seguridad y recibía recursos millonarios de AMSZO.