Kast y Bachelet reaccionan al triunfo de Lula en Brasil y destacan agenda común entre ambos países

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial de Brasil generó reacciones desde distintos sectores políticos en Chile, entre ellas las del Presidente José Antonio Kast y la expresidenta Michelle Bachelet, quienes felicitaron al mandatario brasileño tras imponerse a Flávio Bolsonaro y asegurar un nuevo período al frente del país.

Kast informó que, tras conocerse el resultado, sostuvo una conversación telefónica con Lula, a quien felicitó directamente por su victoria. “Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección”, señaló el Mandatario a través de su cuenta de X.

En su mensaje, Kast evitó referencias ideológicas al resultado y puso el foco en la relación entre ambos países y en una agenda de intereses compartidos. “Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región”, afirmó.

Desde el mundo progresista chileno, en tanto, la expresidenta Michelle Bachelet también celebró públicamente el triunfo del líder del PT. “Quiero felicitar al presidente Lula por su triunfo en las elecciones de Brasil”, escribió junto a una fotografía del mandatario brasileño.

Bachelet destacó una convicción política que, según señaló, ambos han compartido durante años: “que la política debe estar al servicio de las personas, de sus derechos y de una vida mejor para todas y todos”. Además, le deseó “mucho éxito en este nuevo período” y relevó el papel de Brasil en el escenario latinoamericano.

“Estoy segura de que su experiencia y compromiso seguirán contribuyendo a fortalecer la democracia, el diálogo y la cooperación entre nuestros países”, sostuvo la exmandataria.

El mensaje adquiere un significado adicional por la relación política que ambos han cultivado durante los últimos años. Bachelet se reunió con Lula en Brasilia en septiembre, en medio de sus gestiones para impulsar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. En aquella oportunidad, el mandatario brasileño había mantenido su respaldo a la postulación de la exjefa de Estado.

Por su parte, el expresidente Gabriel Boric, también expresó sus felicitaciones a través de su cuenta de X. “¡Qué alegría más grande nos acaba de dar el pueblo brasileño!”, escribió. “Gracias viejo lindo por nunca dejar de luchar, por sostener la esperanza de un mundo. Gracias Presidente Lula por tu compromiso con la humanidad. ¡Te queremos!”, agregó.