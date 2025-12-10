La ciencia del voto: paradojas, encuestas y decisiones

Presentado por:

¡Buenas tardes, estimados lectores y lectoras de este Universo Paralelo!

La democracia y la ciencia comparten un origen intelectual y una misma lógica de funcionamiento. En Occidente, ambas prácticas nacieron en Grecia y tomaron forma durante la Ilustración. Para prosperar, requieren apoyarse en principios muy similares:

Libertad de expresión y circulación abierta de ideas.

Independencia frente a la autoridad, sea política o científica.

Disposición a revisar convicciones y evitar el sesgo de confirmación.

Valoración del pluralismo.

Humildad y honestidad intelectual.

Por eso, cuando estamos a días de un proceso electoral importante, vale la pena recordar estos principios sin solemnidad, pero con claridad. Vivimos en democracia y en un país que ha logrado desarrollar una comunidad científica vigorosa. Hay problemas –y no pocos–, pero también razones para mirar nuestro entorno con cierta perspectiva.

Cuando el domingo estés en la urna, recuerda que solo cuatro de cada diez personas en el mundo pueden ejercer su derecho a elegir a sus representantes en un voto libre y secreto. Y recuerda también que, pese a las dificultades que enfrentan las universidades, Chile sigue siendo un polo de creación y trabajo académico en muchas áreas, y que muchos científicos extranjeros inmigran debido a las dificultades que ellos mismos enfrentan en sus países de origen.

En esta edición, aprovecharemos la oportunidad para hablar justamente de la ciencia de la democracia. Para eso, nos acompañan el doctor en Ciencias Ignacio Retamal, el geólogo Camilo Sánchez, el antropólogo social Francisco Crespo y la periodista Francisca Munita.

Gracias por acompañarnos en esta edición de Universo Paralelo, donde exploramos cómo la ciencia ilumina algo que solemos dar por sentado: el acto de votar. Desde las paradojas matemáticas que desafían la idea de un sistema electoral perfecto, hasta los sesgos, las encuestas y las decisiones que tomamos en la intimidad de la urna, miramos de cerca un proceso que parece simple, pero que esconde capas de complejidad fascinantes.

Comenta y comparte este link. Y si este Universo Paralelo te llegó gracias a alguien que sabe que la democracia también se entiende con evidencia, reflexión y mirada crítica, inscríbete aquí y sigamos recorriendo estas historias donde la ciencia y la ciudadanía se encuentran.

1

MATEMÁTICAS Y SUFRAGIO

El próximo domingo tenemos elecciones en Chile. Es una buena razón para pensar un momento en la ciencia que hay detrás de cualquier sistema electoral. Uno tiende a creer que las reglas que usamos –marcar una preferencia, sumar votos, asignar escaños– son simples convenciones humanas, decisiones más o menos sensatas que podrían haberse hecho de otra forma. Pero desde mediados del siglo XX sabemos algo más inquietante: incluso si quisiéramos diseñar el sistema “perfecto”, hay leyes matemáticas que nos lo impedirían.

El primero que nos lo mostró fue Kenneth Arrow. En 1950 demostró que no existe un sistema de sufragio que convierta las preferencias individuales, de manera justa y coherente, en una preferencia colectiva. Arrow imaginó un sistema en que hay tres o más alternativas que los votantes deben ordenar de acuerdo a sus preferencias. Demostró que ningún mecanismo electoral podía satisfacer simultáneamente las siguientes características:

Todo ciudadano es libre de ordenar como quiera a los candidatos.

No hay un ciudadano que decida la elección (no hay dictadura).

Si toda la población pone en primer lugar a un candidato, entonces ese candidato ganará la elección.

El orden relativo en que el mecanismo deja a dos candidatos es independiente de las preferencias por un tercero.

A pesar de que cada una de estas propiedades parece obvia, matemáticamente son incompatibles. La ciencia hizo que nunca más miráramos un sistema electoral como un simple mecanismo neutro. Siempre habrá paradojas inevitables y la defensa de la democracia requiere observarlas con detalle.

Una de las más llamativas es la llamada paradoja de la participación: en ciertos sistemas electorales puede ocurrir que un votante termine peor por el solo hecho de haber participado. Esto ocurre, nuevamente, en elecciones con más de dos candidatos, en donde el elector ordena sus preferencias.

Allí puede darse el absurdo de que, si pongo en primera preferencia a cierto candidato, y no es elegido, con mi abstención ese candidato sí habría ganado. Es un fenómeno contraintuitivo, pero está demostrado que ningún sistema que respete ciertas nociones básicas de equidad puede evitarlo completamente.

Y si dejamos las elecciones presidenciales y pasamos a las parlamentarias, la historia no mejora mucho. Para asignar escaños usamos el método D’Hondt, un sistema proporcional que premia de manera moderada a las fuerzas más grandes y que busca evitar la fragmentación extrema. En 1982, Michel Balinski y Peyton Young mostraron las paradojas que sufren este método y otros de reparto proporcional.

Un ejemplo es la conocida como paradoja de Alabama, que muestra cómo aumentar el número total de escaños puede hacer que un partido pierda representación. Si bien el método de D’Hondt evita ese problema particular, introduce otros sesgos inevitables.

Pero no seamos pesimistas. Al contrario. Saber que no existen sistemas electorales perfectos nos obliga a entender que la democracia no es una máquina que uno enciende y luego olvida. Es un diseño social basado en leyes matemáticas que conviene conocer, ya que modelan el tipo de sociedad que construimos.

Cuando hay solo dos candidatos, sin embargo, no hay paradoja alguna. Este domingo puedes ir a votar con total tranquilidad.

2

LA CIENCIA ANTE LA TENTACIÓN POLÍTICA

Por Ignacio Retamal Dentista y doctor en Ciencias

Hace más de medio siglo, el sociólogo Robert Nisbet dejó escrita una advertencia en The Degradation of the Academic Dogma que, lejos de envejecer, parece cobrar nueva vida en nuestro debate público: “Si la universidad decide actuar como un partido político, debe esperar ser tratada como tal”. No lo decía desde la rabia, sino desde la preocupación por preservar ese espacio único de reflexión que es la academia.

Esta semana, la declaración “Con-Ciencia y Cultura”, firmada por destacados Premios Nacionales en apoyo a la candidata Jeannette Jara, nos invita a volver a esa reflexión con calma. El texto, movido seguramente por una genuina preocupación cívica, plantea una disyuntiva existencial para el país, sugiriendo que la opción de José Antonio Kast representaría un retroceso irremediable para el conocimiento y la cultura.

Sin embargo, al leer la carta, surge una inquietud que va más allá de la preferencia electoral de sus firmantes, quienes, como cualquier ciudadano, tienen pleno derecho a ella. La inquietud radica en cómo la autoridad científica se utiliza para validar una narrativa de “todo o nada”.

Si intentamos, como sugiere el método científico, mirar la evidencia desapasionadamente, el panorama es menos maniqueo. La institucionalidad científica en Chile ha sido, afortunadamente, una construcción de Estado que ha trascendido gobiernos. No deja de ser un dato relevante que el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación se materializó institucionalmente durante un gobierno de centroderecha. Esto no es una defensa partidista, sino un recordatorio de que el progreso científico en nuestro país no ha sido patrimonio exclusivo de un solo sector, sino un esfuerzo acumulativo y transversal.

El riesgo que advertía Nisbet no era que los académicos tuvieran opiniones, sino que la universidad y la ciencia, como instituciones, perdieran su “burbuja de protección”. Esa protección existe porque la sociedad confía en que la academia busca la verdad, no la victoria de una facción. Cuando el lenguaje de la ciencia se mezcla con el de la campaña hablando de “batallas” y asignando credenciales morales a un solo lado, se erosiona esa confianza.

Al entrar en la arena electoral con una postura corporativa, la comunidad científica arriesga su activo más valioso: su autonomía. Si la ciencia se percibe como una trinchera política más, se vuelve vulnerable a que los gobiernos de turno la traten con la misma lógica transaccional con la que tratan a sus opositores.

Quizás, el verdadero desafío para cuidar el futuro del conocimiento en Chile no sea solo elegir al candidato correcto, sino cuidar que la universidad siga siendo ese lugar distinto, pausado y plural donde caben todas las visiones. Como sugería Nisbet, al politizarse en exceso, la academia no salva a la política; simplemente se vuelve parte del conflicto, perdiendo en el camino la autoridad que tanto costó construir.

3

NOTICIAS: LA SEMANA EN CIENCIA

K.J. Muldoon, el bebé tratado con terapia génica CRISPR personalizada, desarrollada en apenas seis meses.



Por Francisca Munita Periodista

En una semana marcada por la recta final presidencial en Chile, la ciencia avanzó por su propio carril: un bebé tratado con una terapia genética hecha a la medida, nuevos indicios sobre esa escurridiza materia oscura y otras novedades que el cosmos decidió poner sobre la mesa. También asoma una esperanza silenciosa: el progreso de una vacuna contra el virus Nipah, en un mundo que no quiere repetir encierros.

Y diciembre, para rematar, llega con un panorama astronómico imperdible.

Primer bebé tratado exitosamente con terapia génica CRISPR personalizada

KJ Muldoon, un bebé de Estados Unidos, nació con una enfermedad metabólica extremadamente rara: una deficiencia de la enzima CPS1, responsable de eliminar el amoníaco que produce el cuerpo al procesar proteínas. Sin tratamiento, el amoníaco se acumula rápidamente y provoca daño neurológico grave. Frente a este riesgo, un equipo médico secuenció el gen defectuoso para luego desarrollar una terapia génica CRISPR (una herramienta que permite “editar” el ADN dentro de las células vivas) creada específicamente para corregir la mutación puntual del bebé. La herramienta, empaquetada en nanopartículas lipídicas que viajan directamente al hígado, editó el ADN de las células para restaurar la función de la enzima. El resultado fue extraordinario: el metabolismo del bebé comenzó a estabilizarse tras la intervención y, a los pocos meses, KJ alcanzó parámetros normales para su edad, convirtiéndose en el primer paciente del mundo tratado con una edición genética personalizada diseñada en tiempo récord.

Dato importante: el caso abre una nueva etapa en medicina de precisión, donde cada terapia podría adaptarse exactamente a la mutación de un paciente, en especial en enfermedades raras para las que no existen tratamientos estándar.

Publicado entre el 8 de diciembre de 2025. Conoce MÁS.

LUX-ZEPLIN establece nuevos límites récord en la búsqueda de materia oscura

El experimento subterráneo LUX-ZEPLIN (LZ), instalado a más de un kilómetro bajo tierra en Dakota del Sur, presentó los resultados más precisos obtenidos hasta ahora en la búsqueda de partículas de materia oscura del tipo WIMP. Tras analizar 417 días de datos, el detector –un gigantesco tanque de xenón líquido ultrapuro– no encontró señales concluyentes de estas partículas, pero sí logró descartar una amplia franja de masas y energías que antes seguían abiertas. Este avance no es un “fracaso”, sino un ajuste fino crucial: cada nueva restricción obliga a redefinir los modelos teóricos sobre cómo podría estar compuesta la materia oscura, que constituye el 85% de la materia del universo y cuya naturaleza sigue siendo uno de los mayores enigmas de la física contemporánea.

Dato curioso: la sensibilidad de LZ es tan alta que logró detectar neutrinos emitidos por el Sol, partículas que atraviesan la Tierra casi sin interactuar y que suelen ser invisibles para la mayoría de los detectores.

Publicado el 8 de diciembre de 2025. Conoce MÁS.

JWST revela una galaxia espiral madura en el universo temprano

El telescopio espacial James Webb identificó una galaxia espiral sorprendentemente bien formada –bautizada Alaknanda– que existía cuando el universo tenía apenas 1.500 millones de años. Lo llamativo es su estructura: brazos espirales definidos, una barra central incipiente y un patrón de rotación similar al de galaxias mucho más viejas, incluida la Vía Láctea. Según los astrónomos, este tipo de organización requiere tiempo y múltiples procesos gravitacionales, por lo que encontrar una espiral tan “madura” en una etapa tan temprana desafía los modelos actuales de evolución galáctica. El hallazgo sugiere que las primeras galaxias pudieron ensamblarse y estabilizarse mucho más rápido de lo que predecían las simulaciones cosmológicas.

Dato curioso: la luz que hoy observa el Webb desde Alaknanda tardó más de 12 mil millones de años en llegar hasta nosotros, viajando casi desde los primeros capítulos de la historia cósmica.

Publicado el 3 de diciembre de 2025. Conoce MÁS.

Azúcares esenciales para la vida encontrados en muestras del asteroide Bennu

Los análisis iniciales de las muestras traídas por la misión OSIRIS-REx revelaron la presencia de azúcares fundamentales para la biología, como ribosa y glucosa, además de compuestos orgánicos complejos y diminutas partículas de polvo estelar. Estos azúcares forman parte de los componentes básicos de las moléculas que sostienen la vida, entre ellas, el ARN, que probablemente surgió antes que el ADN en la historia biológica de la Tierra. El hallazgo refuerza la hipótesis de que cuerpos como Bennu pudieron haber entregado ingredientes prebióticos a nuestro planeta en sus primeras etapas, contribuyendo al surgimiento de sistemas químicos capaces de evolucionar hacia formas de vida primitivas.

Dato curioso: además de los azúcares, las muestras contenían una sustancia gomosa de origen orgánico que los científicos describieron como “chicle espacial”, un material sorprendentemente pegajoso que podría ayudar a entender cómo se agregan los granos de polvo en los primeros pasos de formación planetaria.

Publicado el 3 de diciembre de 2025. Conoce MÁS.

ÓRBITAS PARALELAS

Oxford inicia ensayo clínico fase II de vacuna contra el virus Nipah

La Universidad de Oxford, en colaboración con CEPI y el Serum Institute of India, lanzó el primer ensayo clínico fase II de una vacuna diseñada para proteger contra el virus Nipah, uno de los patógenos con mayor potencial pandémico, debido a su alta letalidad y capacidad de salto entre especies.

El estudio evaluará seguridad y respuesta inmune en adultos sanos, un paso clave para adelantarse a posibles brotes y fortalecer la preparación global ante enfermedades emergentes.

Más información.

Diciembre trae la lluvia de meteoros Gemínidas y la aproximación del cometa 3I/ATLAS

Las Gemínidas alcanzan su peak entre el 13 y 14 de diciembre y pueden verse a simple vista, sin binoculares ni telescopios. El fenómeno será visible en todo Chile, continental e insular, con mejores condiciones en zonas de baja contaminación lumínica. Para observarlas, lo ideal es mirar hacia el noreste, desde las 23:00 horas en adelante, cuando la constelación de Géminis gana altura y los meteoros se vuelven más frecuentes. ¡Anótalo en tu agenda!

El cometa interestelar 3I/ATLAS tendrá su peak cercano al 19 de diciembre, pero a diferencia de las Gemínidas solo es observable con telescopio, preferentemente desde cielos muy oscuros y horizontes despejados.

Más información.

4

LA IMAGEN DE LA SEMANA

Por Camilo Sánchez Geólogo

VOTO Y ELECCIONES

“¿Por dónde hay que empujar este país para llevarlo adelante?”. Esta fue una de las preguntas que se hizo Mafalda, tras arremangarse la camisa y escupirse las manos, ante un acto de fuerza extrema. De esta manera, Quino retrataba la tarea individual de sumarse a una responsabilidad colectiva y comunitaria, para enfrentar problemas de alcance nacional.

Esta no es una tarea menor, considerando que, según el Michael Herrondel Dartmouth College, un requisito fundamental de los sistemas políticos democráticos es que todo ciudadano tenga el derecho de emitir un voto válido en elecciones libres y justas. Al menos en la actualidad se considera así, porque este derecho no fue siempre universal.

En Chile, el voto femenino se aprobó hace menos de 80 años. A principios del siglo XIX, solo podían ejercer el derecho a sufragio los hombres mayores de 21 años (casados o no), siempre que supieran leer y escribir y, además, poseyeran una propiedad o capital invertido en alguna industria. Esa normativa concentraba el poder político de la nación en la aristocracia de la época, en su mayoría santiaguina.

En la previa de las elecciones presidenciales en segunda vuelta en Chile, la imagen de la semana en Universo Paralelo retrata precisamente el acto de votar, a través de una foto de un proceso electoral anterior. En la actualidad, el derecho a voto se ha transformado en un evento que moviliza a familias enteras e, incluso, a ciudadanos vestidos de superhéroes a modo de fiesta ciudadana.

Es en el acto de votar donde incluso la ciencia ha desarrollado investigaciones para describir los factores que influyen en las decisiones de los ciudadanos ante elecciones tan relevantes como la presidencial.

El neurocientífico Mariano Sigman, autor del libro La vida secreta de la mente,señala que una elección presidencial representa una decisión difícil para los ciudadanos. Esto explicaría por qué votantes con las mismas intenciones llegan a conclusiones tan disímiles. Ante decisiones complejas, al momento de votar, el cerebro no funciona solo de forma racional, sino que emplea estrategias o atajos.

Entre estos atajos están:

La imitación o contagio: elegir lo que el entorno social escoge, ya que, ante la duda individual, es más fácil plegarse a una decisión vecinal.

elegir lo que el entorno social escoge, ya que, ante la duda individual, es más fácil plegarse a una decisión vecinal. Los factores emocionales sobre un candidato: que hacen que de plano una opción no sea considerada o tolerada “de presencia”, sin darse el trabajo de estudiar y analizar las propuestas.

que hacen que de plano una opción no sea considerada o tolerada “de presencia”, sin darse el trabajo de estudiar y analizar las propuestas. La cosmética de la forma: la elección basada en la imagen, en donde un traje puede proyectar más seriedad que una blusa, aunque en la práctica las propuestas carezcan de sustento.

la elección basada en la imagen, en donde un traje puede proyectar más seriedad que una blusa, aunque en la práctica las propuestas carezcan de sustento. Reducir una decisión a la continuidad o al cambio.

Esto sustentaría la elección de opciones al momento de votar, según el investigador. Sin embargo, para otros académicos, como el Dr. Abelardo Gómez de la Universidad de Barcelona, existe una motivación diferente: la de votar nulo como forma de protesta. Por ejemplo, contra la corrupción, como en Brasil, o contra la violencia política, como en México.

Otros temas que influyen en la ciudadanía al momento de votar son los sesgos mediáticos y la distorsión de la información. Según el Arnab Mitra de la Universidad de Portland, las noticias pueden ser distorsionadas para promover narrativas sesgadas que responden a intereses propios, como en el caso de las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, en donde se pagó para la creación y promoción de notificas falsas que beneficiaran a un candidato, lo que atenta contra elecciones libres y justas.

Votar es un derecho y un acto fundamental de la democracia, donde todas y todos somos similares. De lo contrario, se da paso a lo que George Orwell plasmó en Rebelión en la Granja: “Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”, y la perpetuación de estos modelos hace que sea difícil empujar un país hacia adelante.

5

BREVES PARALELAS

Por Francisco Crespo Antropólogo social

NO EXISTE LA OPINIÓN PÚBLICA

En 1973, en la revista Tiempos Modernos, el sociólogo francés Pierre Bourdieu publicó su polémico ensayo “La opinión pública no existe”, donde cuestiona tres supuestos centrales sobre las encuestas de opinión.

Primero: que todo el mundo tiene una opinión sobre cualquier tema, lo cual no es cierto. Las encuestas no suelen reportar el “no contesta”, creando implícitamente la ilusión de que todos tienen una opinión sobre todos los temas consultados. Solo basta que vayas al último informe de Plaza Pública Cadem para notar esta ausencia en preguntas clave como “Aprobación presidencial” o “Llegada de migrantes a Chile”.

que todo el mundo tiene una opinión sobre cualquier tema, lo cual no es cierto. Las encuestas no suelen reportar el “no contesta”, creando implícitamente la ilusión de que todos tienen una opinión sobre todos los temas consultados. Solo basta que vayas al último informe de Plaza Pública Cadem para notar esta ausencia en preguntas clave como “Aprobación presidencial” o “Llegada de migrantes a Chile”. Segundo: que todas las opiniones tienen el mismo peso. Dicho en términos muy simples, las personas en el campo político escogemos posturas ya propuestas por grupos poderosos, más que formular nuestras posturas desde cero. Esto ocurre porque diferentes grupos tienen distinta capacidad de producir significados y agendas.

que todas las opiniones tienen el mismo peso. Dicho en términos muy simples, las personas en el campo político escogemos posturas ya propuestas por grupos poderosos, más que formular nuestras posturas desde cero. Esto ocurre porque diferentes grupos tienen distinta capacidad de producir significados y agendas. Tercero: que existe un consenso sobre los temas “relevantes” o “dignos de preguntar”. La encuesta puede ser un instrumento de creación de agenda y por eso en las últimas décadas se ha puesto énfasis en la estandarización de preguntas, esto es, preguntar lo mismo a lo largo de los años y no tanto sobre coyuntura.

“La opinión pública no existe” pasó a ser un clásico de la sociología política y tuvo una marcada influencia en la construcción contemporánea de las encuestas de opinión, que buscan mitigar algunos de estos problemas.

¿Qué piensas tú? ¿Hay opinión pública o, como los emperadores, solo buscamos el apoyo del oráculo para decidir si ir a la guerra?

LA MAREA GRIS DE LAS ENCUESTAS

En este período electoral a muchas personas les ha llamado la atención una ley promulgada en 2016 sobre “veda electoral”, que prohíbe la publicación de resultados de preferencias electorales hasta 15 días antes de la elección. Ley que por cierto muchos no respetan. ¿Pero por qué esta prohibición? La ley se basa en décadas de evidencias desde la ciencia política, que plantean que las encuestas generan un cambio en la preferencia electoral de los votantes.

El “bandwagon effect” o “efecto ganador” plantea que las personas buscan votar por el candidato percibido como ganador para “no desperdiciar el voto”. Un estudio de 2020 señala que el efecto podría subir un 7% las preferencias por el candidato “ganador”. Lo contrario ocurre con el “underdog effect” o “efecto del perdedor”, que plantea que la gente vota por quien percibe como “perdedor” cuando estiman que no lo merece.

Por otra parte, las “encuestas basura” son herramientas de propaganda. Encuestas de baja calidad, financiadas por agrupaciones con claros intereses o con problemas metodológicos fundamentales, que contaminan el debate con estadísticas espurias. Si bien en Chile vemos cada vez menos este tipo de encuestas, el problema es internacional.

En 2020 el Pew Research Center condujo un estudio sobre cuán vulnerables eran las encuestas online a “falsos encuestados” (bots, gente que responde al azar o no lee las preguntas, etc.), concluyendo que su existencia y prevalencia es real y que afectan los resultados y análisis posteriores.

El informe ESOMAR-WAPOR de 2023 se plantea que a nivel mundial todos tratan de eludir la medida y existe una fuerte demanda por información, haciendo de esta veda un asunto más ideológico que efectivo como política pública. En la opinión de este humilde columnista, la regulación no debería estar centrada en el hecho de publicar, sino en cómo se publica: se debería obligar a reportar todos los casos perdidos, y se debería poner en primer plano, por ejemplo, el fraseo de las preguntas.

Como dice una expresión que se ha puesto de moda: todos tenemos derecho a nuestra opinión, pero no a nuestros propios datos.

6

RECOMENDACIÓN: LA FIESTA DE GABRIELA ES MUCHO MÁS QUE UN DIPLOMA

Por Ignacio Retamal Dentista y doctor en Ciencias

Hoy 10 de diciembre se cumplen exactos 80 años desde aquel día en 1945 en que la Academia Sueca miró hacia el sur y decidió que una profesora del Valle del Elqui tenía la voz más potente del mundo. Pero celebrar a Gabriela Mistral hoy no se trata de mirar una estatua de bronce o recordar una efeméride polvorienta; se trata de redescubrirla viva, polifónica y tremendamente actual.

Bajo la pregunta ¿Qué será de Chile en el cielo?, el Ministerio de las Culturas ha desplegado una cartelera que invita a sacudirse la formalidad. Si quieres ser parte de esta conmemoración histórica, aquí te dejo una ruta con cuatro paradas imperdibles para distintos gustos:

Para los que quieren poner la voz: Maratón en el GAM

Olvídate de la lectura silenciosa y solitaria. Este sábado, de 12:00 a 17:00 horas, el GAM abre sus puertas (y sus micrófonos) para “Ahora tú me guías”. Es una lectura maratónica e ininterrumpida de Poema de Chile. La gracia es que es participativa: cualquiera puede inscribirse para leer un fragmento de este viaje alucinante donde un niño atacameño, un huemul y una Gabriela fantasmagórica recorren nuestra geografía.

La faceta rebelde y pedagógica: “Maestra sin tiempo”

En el barrio Yungay, el Museo de la Educación presenta una exposición que va al corazón de su oficio. Más allá de la poeta, aquí se celebra a la intelectual que pensó la educación como un acto de justicia y afecto. Un detalle conmovedor de la muestra son las revistas escolares de los años 40, donde es posible leer cómo los niños de esa época veían a esta profesora que se volvía una celebridad mundial. (Lunes a viernes hasta las 17:00 horas; sábados hasta las 16:00 horas).

Cine en casa: el lado íntimo en OndaMedia

Si prefieres conmemorar desde tu sofá, la plataforma gratuita OndaMedia tiene disponible el documental “Locas Mujeres” de María Elena Wood. Es una pieza fundamental para entender a la mujer de carne y hueso, sus dolores por la tragedia de Yin Yin y su intensa relación con Doris Dana. Es el acceso más directo que tenemos a su universo afectivo, lejos del mito escolar.

El “bonus track” musical: voces del futuro

Finalmente, el 19 de diciembre, la cita es en la Biblioteca Nacional para el lanzamiento oficial de “Cantemos a Gabriela Mistral”. Es un trabajo conmovedor, grabado en la sede de Balmaceda Arte Joven (BAJ), que cambia a los artistas consagrados por las voces de alumnos de 4° a 8° básico del Liceo Miguel de Cervantes. Ellos son los encargados de revivir, a través de la música, poemas imprescindibles como “Miedo” o “La cajita de Olinalá”.

¿Quieres saber qué pasa en tu región?

La fiesta es nacional. En este sitio puedes filtrar por región y encontrar exposiciones, conversatorios y clubes de lectura cerca de ti.

Gabriela no es un monumento quieto; es una energía que sigue moviendo a Chile. Aprovechemos estos 80 años para escucharla de nuevo.

Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo. Ya sabes, si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo.

Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Fabiola Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Ignacio Retamal, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.