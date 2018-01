Febrero de 2010 fue una prueba para todos los que estaban en Chile. Un terremoto de magnitud 8.8 dejó a un país en el suelo, que más allá del shock inicial del movimiento telúrico, se debió enfrentar a una serie de problemas que afectaban su calidad de vida como no tener agua ni luz eléctrica. Para reponer estos servicios, las empresas dedicadas a esto, debieron enfrentar uno de sus mayores desafíos.

"Es un tremendo caso y un aprendizaje gigante, nosotros como empresa sanitaria tuvimos la capacidad de a la tercera semana tener el 90% de nuestros clientes de zonas urbanas costeras con agua potable y con los servicios de alcantarillado semi controlado. Y logramos establecer un plan de reconstrucción de toda la infraestructura que fueron mayormente dañadas, como las matrices, tuberías, estanques y plantas de producción de agua potable en un plazo de seis meses a tres años en la reconstrucción definitiva“, afirmó Claudio Santelices, gerente de Clientes y RSE de Essbio.

Essbio, es una empresa que nació en 1990 y hoy esta liderando la escena sustentable. En el último ranking de sustentabilidad empresarial de PROhumana, quedó en el 6º lugar a nivel nacional y 1º lugar en la zona sur. También ganó el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Procalidad para el sector Sanitaria.

"Mi Barrio Sustentable" es una de las iniciativas para cuidar el medioambiente que implementa Essbio en comunidad y que este 2018 cumple cinco años. Lograr que la gente ahorre en sus cuentas de agua es la principal medida, que se logra mediante la elaboración de un informe mensual sobre el consumo de agua, talleres y capacitaciones sobre consumo responsable, eficiencia hídrica, entre otros. “Ahí hay un ejemplo sobre cómo nosotros queremos enseñarle sobretodo a los clientes que tienen menor ingreso económico a que el agua no sea un problema en sus vidas. Cuando a ti te cuesta pagar una cuenta de diez o doce mil pesos de agua, hay que tener un uso muy racional de ella para no transformarse en un cliente incobrable. Y muchas veces ocurre, lamentablemente, que los clientes que no pueden acceder al

Pago del agua se transforman en un cliente clandestino. Entonces nosotros no queremos eso y Mi Barrio Sustentable interviene en el corazón de la viviendas particularmente sociales, y lo que hacemos es a cada persona enseñarle cuál es el consumo ideal para su tipo de familia, para su nivel de ingresos”, señaló Santelices. Esta iniciativa habeneficiado a las tres regiones donde la empresa forma parte, 16 comunas, 26 barrios y alrededor de 3.600 familias. Según los datos de la empresa, con esto se han logrado ahorrar el 70% del agua, proyectando que se podrían ahorrar $45 mil anuales.

Otra de sus campañas son las Ecobrigadas. Esto se trata de un material didáctico para los niños que promueve la protección del medioambiente, con láminas que ayude a a crear una historia y generar conciencia sobre cómo reciclar, instalar basureros entre otros.

Pero la misión de Essbio va más allá de la sustentabilidad, hoy se preocupan por entregar un servicio integral de aguas limpias. “Estamos dentro de los países de la OCDE, si hay algo donde realmente tenemos un buen resultado y ranking, es en al ámbito sanitario. Chile tiene 100% de cobertura de agua potable en todas las zonas urbanas del país, prácticamente 100% del alcantarillado y aguas servidas. Indicadores que ninguno de nuestros vecinos sueña y eso nos hace estar en un estándar sanitario de primer nivel. Por otro lado la calidad del agua en Chile, todas las compañías sanitarias debemos responder a un sistema muy estricto y de alto estándar de calidad en base a la norma chilena, que hace que todas las compañías independiente de si estas en el norte o en el sur, o de la compañía que tengas tienes que cumplir con una normativa”, concluyó Santelices.