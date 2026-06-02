Bachelet llega a China y busca apoyo clave para llegar a la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet llegó este martes a China en una etapa decisiva de su campaña para convertirse en la próxima secretaria general de Naciones Unidas. El viaje busca consolidar apoyos entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, instancia clave en la definición del futuro liderazgo del organismo.

La escala en Beijing se produce después de una agenda diplomática en Londres y París. En la capital francesa sostuvo reuniones con autoridades, entre ellas el presidente Emmanuel Macron, y también se reunió con el canciller brasileño Mauro Vieira, representante de uno de los países que respaldan su candidatura.

El excanciller y exembajador de Chile ante la ONU, Heraldo Muñoz, afirmó que estas visitas, gestionadas por las cancillerías de Brasil y México, muestran que la postulación de Bachelet “está activa y fuerte”.

China aparece como un actor central por su poder de veto en el Consejo de Seguridad. Autoridades chinas han señalado que verían con buenos ojos que una mujer encabece por primera vez la ONU y que buscan una figura comprometida con el multilateralismo, no alineada con una sola potencia mundial.

El analista internacional Gilberto Aranda sostuvo que China es crucial en la votación y que habría expresado interés en una mujer latinoamericana. En paralelo, toma fuerza un eventual viaje de Bachelet a Rusia para reunirse con Vladimir Putin, otro de los líderes con poder de veto en la ONU.

El escenario, sin embargo, mantiene una incógnita mayor: la posición que adoptará Estados Unidos en lo que resta del proceso hacia la Secretaría General de Naciones Unidas.