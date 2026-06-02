María José Naudon y Cuenta Pública de Kast: “Las expectativas están moderadas, las exigencias no”

La decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Naudon, analizó la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast y sostuvo que el principal objetivo del discurso fue marcar el cierre de la etapa de campaña e instalación para dar paso a una fase centrada en la implementación de políticas públicas.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, la académica señaló que uno de los problemas que ha enfrentado el Gobierno durante sus primeros meses ha sido la brecha entre las expectativas generadas durante la campaña y las dificultades propias del ejercicio del poder.

“Cuando este Gobierno llega a La Moneda, hemos repetido varias veces que el gran problema era una generación enorme de expectativas que parecía bastante claro que no podían cumplirse solo por voluntad, solo por carácter, solo por decisión”, afirmó.

A juicio de Naudon, el mensaje presidencial buscó precisamente abordar esa tensión. “El discurso de ayer trata de cerrar un periodo que es campaña e instalación y empezar un segundo periodo. Y para ese segundo periodo, moderar o modular, diría yo, las expectativas”, planteó.

La analista destacó que el Mandatario no abandonó ninguna de las metas planteadas durante su campaña, sino que buscó ajustar los tiempos para alcanzarlas. “Ayer el presidente no se desdice de ninguno de los objetivos que ha planteado. Lo que hace es, de alguna manera, acompasarlos en el tiempo”, explicó.

En esa línea, agregó que el mensaje presidencial transmitió que los compromisos en áreas sensibles seguirán vigentes, aunque requerirán más tiempo para concretarse. “No vimos a un presidente que dice: ‘miren, yo en verdad la migración no la voy a poder controlar’ o ‘la seguridad se está poniendo difícil’. Estamos viendo un presidente que dice: ‘mi compromiso es este, este y este, pero lo vamos a tener que lograr en un tiempo razonable donde la política pública pueda desplegarse’”, sostuvo.

Sin embargo, Naudon advirtió que esta nueva etapa también implicará mayores exigencias para el Ejecutivo, ya que los compromisos anunciados comenzarán a ser evaluados por la ciudadanía en función de resultados concretos.

“Va a tener ahora un segundo desafío, porque atemperados los tiempos, que era como el énfasis de la campaña, lo que ayer también ocurre es que aparece esta bajada de esos compromisos mayores y que también van a ser posibles de ser comprobados”, afirmó.

La académica explicó que muchos de los anuncios realizados durante la Cuenta Pública requerirán negociaciones políticas y respaldo legislativo para materializarse. “Usted en la cuenta pública dijo uno, dos, tres; yo le cobro uno, dos y tres. Y esas medidas que aparecen ayer son medidas que requieren negociación política, votos en el Congreso, es decir, no dependen exclusivamente del Gobierno”, señaló.

Por ello, concluyó que la administración de Kast enfrentará una presión creciente en los próximos meses para demostrar avances efectivos en materias prioritarias para la ciudadanía.

“Creo que las expectativas están moderadas, pero la exigencia no. Y esa exigencia va a ser muy clara cuando vayan avanzando los meses o los tiempos del Gobierno”, sentenció.