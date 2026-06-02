Ministro Arrau confirma que Jouannet seguirá en el Gobierno y llegará al Segundo Piso

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó este martes que Andrés Jouannet seguirá en el Gobierno tras su salida de la Subsecretaría de Seguridad Pública, aunque en un nuevo rol. La definición ocurre en medio del ajuste en la cartera, que también incluyó la salida de Ana Victoria Quintana de Prevención del Delito.

Desde el Congreso, Arrau sostuvo que los nombres de los nuevos subsecretarios corresponden a una decisión presidencial y señaló que espera que sean informados “en las próximas horas”.

Consultado por la posibilidad de que Jouannet asumiera como comisionado para la Macrozona Sur, el secretario de Estado descartó que ese sea su destino. “Entiendo que él va a estar colaborando con el gobierno en otra función (…) entiendo que no va a ser ahí. No depende de mí”, afirmó.

Según fuentes de Radio Bío Bío, el exsubsecretario pasará al Segundo Piso de La Moneda. La salida de Jouannet y Quintana fue atribuida al presidente José Antonio Kast y generó reacciones cruzadas en el mundo político: algunos respaldaron la decisión, mientras otros acusaron al Partido Republicano, parte del oficialismo, de “monopolizar” la seguridad.

Arrau se refirió a la continuidad de Jouannet, pero no abordó la situación de Quintana ante la prensa.