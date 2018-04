Por estos días se cumple un año desde que la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático certificó a catorce instituciones de educación superior (IES), en cuyas instalaciones se cumplieron una serie de exigencias que apuntan a la sustentabilidad en gestión de campus, docencia, investigación y vinculación con el medio. Se impulsó a través del primer Acuerdo de Producción Limpia (APL) del país en el sector educacional.

En la génesis de esta iniciativa y su exitosa ejecución tuvo un rol fundamental la Red Campus Sustentable, que respaldada por diversas instituciones del gobierno, promovió fuertemente el avance de las IES chilenas hacia la sustentabilidad.

En este camino recorrido valoramos lo realizado, en particular por tratarse de una de las pocas iniciativas universitarias que ha impuesto una métrica definida para alcanzar un estándar. Ese estándar que no aparece, por ejemplo, en el sistema de acreditación de universidades; que se basa en aspectos más cualitativos, que cuantitativos y no impone estándares en muchos aspectos que quizás debiesen considerarse.

Que una organización joven, nacida en 2012, conformada por instituciones de educación superior de todo tipo, haya logrado definir una métrica basada en hechos cuantitativos, es un precedente de lo que es posible exigir a las universidades. Si una exigencia cuantitativa en un tema importante como la sustentabilidad, logra movilizar a nuestras IES y acordar estándares, ¿por qué no lo hacen temas de mayor urgencia y relevancia pública como la acreditación de universidades?

Si bien como Red Campus Sustentable reconocemos los méritos de esta iniciativa pionera a nivel iberoamericano, llegar a buen puerto con una certificación que demanda un sistema de mejora continua, no es señal de conformidad. Alcanzar instituciones de educación superior sustentables, que formen profesionales preparados para construir un mundo sustentable, requiere de nuevos esfuerzos.

La realización de seminarios a lo largo de Chile, donde se intercambian las buenas prácticas que facilitan este camino, es sin duda, un aporte concreto al avance y una de las principales fortalezas de nuestra Red. En este contexto de desafíos, presentaremos durante Abril la herramienta RESIES: Reporte y Evaluación de la Sustentabilidad en Instituciones de Educación Superior, que, desarrollada utilizando las más modernas concepciones de lo que abarca la sustentabilidad en este campo, permitirá definir cuantitativamente cuanto ha avanzado una institución hacia la sustentabilidad.

RESIES es una herramienta que ha significado años de desarrollo por parte de la Red y creemos que será un nuevo impulso, como lo fue el APL, en la tarea de sustentabilizar las instituciones de educación superior de Chile. La herramienta está, es moderna, rigurosa, amplia y progresiva, y señala claramente todos los ámbitos que una institución debe trabajar.

Ahora sólo debemos aplicarla, para demostrar al concierto mundial que es posible avanzar hacia la sustentabilidad.