Humanas, el centro regional de derechos humanos y justicia de generó, informó que reunió mas de 70 adhesiones públicas de rechazo a los desvinculaciones de las periodistas Natalie Salvatierra y Nubia Solà, de la Corporación Cultural de Ñuñoa, en medio de lo que llaman "vergonzosas situaciones". Mientras la primera, dejó su cargo tras ser marginada de una reunión por vestir falda corta, la segunda fue despedida con 5 meses de embarazo.

Al ser consultado el 2 de enero por el despido de Solá, el alcalde Andrés Zarhi en pleno concejo municipal de Ñuñoa señaló que: “Yo pedí que la despidieran. Yo no sabía que estaba embarazada (Nubia Solá). Porque la encontré normal, como cualquier mujer. Yo no puedo estar investigando si tiene un mes o mes y medio. A esa niña yo la despedí porque llevaba dos meses que no venía a trabajar y se le estaba pagando. Ese fue el motivo por el cual la despedí. No por la minifalda. Me habría encantado con la minifalda al lado, porque es bien buenamoza” . El hecho ocurrió en marzo de 2017, cuando ella tenía 5 meses de embarazo y fue uno de los temas discutidos en la última sesión municipal que reunió al edil, junto a los concejales de esa comuna.

Al cuestionado comentario, se sumó el del concejal UDI, Julio Martínez, quien frente a la renuncia, de la también periodista Natalie Salvatierra, marginada de una reunión municipal por su jefa Verónica Farfán, directora de la Corporación al vestir minifalda, opinó: “Conocí a esta señorita y conocí su modo de vestir…esta señorita opta por renunciar y acusar discriminación y luego esta señorita se saca una foto con una vestimenta que no corresponde a la realidad”, criticando su forma de vestir y acusándola además de montaje.

Según explica Humanas, "los hechos expuestos develan una vez más las malas prácticas, el machismo y la discriminación de la que son objeto las mujeres. Estamos frente a hechos de violencia simbólica, donde por una parte se sexualizan los cuerpos de las mujeres por sobre sus capacidades profesionales y, por otra, frente a un acto de desvinculación a una mujer embarazada, pasando a llevar sus derechos laborales y derechos de maternidad, sin mediar en todo ello un espacio de diálogo y respeto".

"Lo que hemos presenciado no son hechos aislados y es por ello que resulta imposible y hasta peligroso, justificar el actuar discriminatorio de tres autoridades municipales. Por una parte, el despido que avala el edil Andrés Zarhi, la acusación de “pataleta” por parte de la Directora de la Corporación Cultural de Ñuñoa, Verónica Farfán, frente a la renuncia de la periodista afectada y las humillantes palabras y acusaciones del concejal UDI, Julio Martínez. Resulta impresionante que dichas autoridades no reconozcan sus actos discriminatorios, no hayan sido objeto de opinión de sus mismos partidos y aún estén sentados en sus puestos como si nada haya pasado", manifestó Humanas.

Y agregan que, "recordamos que uno de los grandes aportes que el feminismo y el movimiento de mujeres hizo a la comunidad internacional, es demostrar que las mujeres somos diversas y libres para elegir nuestro destino. Este avance cada vez más marcado en el mundo, y que fue refrendado en nuestro país a través de políticas públicas y las campañas contra la publicidad comercial sexista, parecen ser desconocidos por funcionarios que integran la administración del Estado".

Quienes suscriben esta declaración – en apoyo a las periodistas Natalie Salvatierra y Nubia Solá-, y para exigir la reparación para las profesionales, disculpas públicas por el trato recibido y medidas contra las autoridades denunciadas.

