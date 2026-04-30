Fósil confirma que el adorable capibara sí habitó en Chile

El capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) –también conocido como carpincho, chigüire, ronsoco o chigüiro–, el roedor más grande y pesado de nuestro planeta, vive un momento de gloria global.

Desde 2020, su presencia en TikTok e Instagram lo ha convertido en un fenómeno viral que ha impulsado desde juguetes y canciones hasta su adopción como mascota en países como Rusia, China y Canadá.

Este simpático mamífero semiacuático habita en toda Sudamérica, menos en Chile. Pero ahora, una investigación publicada en el Journal of South American Earth Sciences revela que el capibara sí habitó territorio chileno, pero lo hizo hace 4,5 millones de años.

Restos encontrados durante excavaciones para un parque eólico

El descubrimiento ocurrió en la comuna de Renaico, región de La Araucanía (centro-sur), durante las excavaciones realizadas por la consultora paleontológica THERIUM en el marco de la construcción de un parque eólico.

El equipo “se dio cuenta, por la forma que tenía este diente, de que eran muy posiblemente los de un roedor grande. Hoy en día, los capibaras son los roedores más grandes que viven en el planeta, pero en el pasado hubo también otros roedores de gran tamaño”, explica la autora principal, Karina Buldrini, a la emisora chilena T13.

Evidencia anatómica de gigantes prehistóricos

El hallazgo incluye un molar, incisivos, fragmentos de fémur y parte de una pelvis. Estos restos fósiles expanden la distribución del género Phugatherium al oeste de la cordillera de los Andes.

“Estos hallazgos constituyen la primera prueba anatómica de la presencia de capibaras en Chile y el primer registro neogénico de mamíferos continentales en la Depresión Central chilena”, escriben los autores.

Este ancestro del capibara era mucho más grande que el actual. Christiane Denys, profesora del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) de Francia, detalla en un artículo de 2025 en The Conversation que estos “capibaras gigantes” podían medir dos metros y pesar hasta 300 kg, similar a un tapir.

El antiguo paisaje de la región de La Araucanía

El capibara actual es un herbívoro que prospera en humedales y zonas tropicales. El fósil de Renaico, junto a restos de un litopterno —animal herbívoro extinto— encontrado en las cercanías, podría entregar información reveladora sobre cómo era el paisaje de esa zona en el pasado.

Este descubrimiento “sugiere que la localidad de Renaico presentaba un paisaje heterogéneo que combinaba humedales y hábitats abiertos”, transformando la comprensión de un ecosistema que hoy es predominantemente agrícola.