Poduje se distancia de Quiroz: se opone a recortes y advierte que tiene “un sólo jefe” y es Kast

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, profundizó las diferencias al interior del Gobierno respecto de los ajustes presupuestarios impulsados por Hacienda, marcando distancia pública con el ministro Jorge Quiroz y descartando aplicar recortes en programas sociales de su cartera.

En conversación con radio Infinita, el titular del Minvu reiteró que los recursos para continuar con la reconstrucción de viviendas afectadas por los incendios forestales en Valparaíso y Biobío “se terminan” este jueves 30 de abril, insistiendo en la necesidad de conseguir financiamiento adicional. “Vamos a tener que hacer algunas reasignaciones y espero que el ministro Quiroz nos entregue la plata”, afirmó.

La declaración se produce en medio de la controversia generada por los oficios y lineamientos enviados desde la Dirección de Presupuestos (Dipres), donde se proponía revisar, ajustar o descontinuar distintos programas estatales para avanzar en un ajuste fiscal.

En ese contexto, Poduje reconoció que Hacienda le solicitó evaluar recortes en programas ministeriales, aunque dejó claro que no seguirá todas las recomendaciones. “Yo tengo que hacer una serie de cosas que él me pidió (el ministro Quiroz), que algunas las vamos a hacer, otras no las vamos a hacer”, sostuvo.

Uno de los programas que defendió explícitamente fue el de pavimentos participativos, iniciativa orientada a financiar mejoras urbanas y viales en barrios residenciales. “No vamos a cortar los programas de pavimento participativo”, aseguró el ministro, añadiendo que Quiroz le planteó revisarlo “porque él dice que la minuta quedó mal escrita”.

Poduje defendió la continuidad de esa política pública argumentando que “es de los más antiguos de Chile, tiene un costo marginal y es muy querido por los alcaldes porque además son los vecinos los que se organizan para poder mejorar sus calles”.

El ministro también reveló que Hacienda pidió evaluar el término del programa de mejoramiento de condominios sociales, propuesta que rechazó tajantemente. “También quería que cortara (…) el mejoramiento de condominios sociales, que son viviendas que entregamos hace 20 años, 30 años, donde los techos hay que reponerlos (…) y por supuesto que no lo voy a cortar”, afirmó.

Al ser consultado sobre si el ministro de Hacienda puede obligarlo a ejecutar esos ajustes, Poduje respondió marcando una fuerte diferencia política y jerárquica respecto de Quiroz. “No, yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast, es el Presidente de Chile, él es mi único jefe, yo me debo a él y a los chilenos. El ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay”, declaró.

“El único primus inter pares es el Presidente de la República, él es mi jefe”, remató.

Las declaraciones profundizan las tensiones internas en el Ejecutivo, especialmente luego de la filtración del oficio de Dipres que generó cuestionamientos tanto desde la oposición como desde sectores del propio oficialismo y del Partido Republicano.

En el entorno de Claudio Alvarado (Interior) y José García Ruminot (Segpres) existe preocupación porque el debate sobre recortes sociales coincida con la defensa política del proyecto de Reconstrucción Nacional, principal apuesta legislativa del Gobierno.

La polémica incluso derivó en críticas desde el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien responsabilizó al Segundo Piso de La Moneda por la filtración de la minuta y pidió reforzar la coordinación política del Ejecutivo.

Polémica con Paulina Núñez y despidos en el Minvu

Las declaraciones de Poduje también se producen en medio de la tensión con Renovación Nacional y particularmente con la senadora Paulina Núñez, luego del enfrentamiento político por la Ley de Humedales Urbanos y la posterior desvinculación de dos funcionarios ligados a RN desde el Minvu.

Se trata de Carlos Campos, encargado de relaciones con parlamentarios y alcaldes, y Marcela Díaz, responsable del Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía (SIAC), ambos cercanos a la senadora Núñez.

Según trascendió, las salidas fueron comunicadas por la jefa de gabinete del ministro, Fabiola Ríos. Desde el ministerio señalaron que en el caso de Díaz existió una “falta de confianza”, mientras que respecto de Campos se argumentaron dificultades asociadas a viajes y funciones del cargo. Sin embargo, desde RN aseguraron que a ambos se les entregó la misma explicación: “falta de confianza”.

La controversia escaló luego de que Núñez cuestionara públicamente el tono utilizado por Poduje contra el senador socialista Alfonso de Urresti, durante el debate por la Ley de Humedales Urbanos.

Consultado sobre esa polémica, el ministro respondió apuntando a la sensibilidad de algunos parlamentarios y defendiendo su estilo confrontacional. “Yo creo que hay algunos parlamentarios que tienen la piel muy sensible, y que se ofenden”, afirmó.

“A mí me encantaría que la senadora Núñez mostrara esta misma alteración o preocupación por el severo problema que tenemos en Antofagasta con los campamentos y la falta de terrenos”, agregó.

Poduje reconoció haber pedido disculpas por el tono utilizado, pero aseguró que las críticas no abordan el problema de fondo. “Yo pedí excusas y fue así, pero no tiene nada que ver con el tono de molestia que tienen los dirigentes con los que yo tengo que hablar, o las personas con las que tengo que hablar que reciben sus casas con fallas”, sostuvo.

Finalmente, insistió en que el foco debe estar en resolver problemas estructurales y no en las formas del debate político. “El fondo del problema acá es que tenemos leyes que están muy mal hechas y que tenemos que arreglar, y yo no veo ninguna prioridad en esa materia”, concluyó.