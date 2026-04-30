Denuncian que chilena que iba a bordo de Flotilla Global Sumud estaría en manos de fuerzas de Israel

La Flotilla Global Sumud, misión civil y humanitaria que busca romper el bloqueo naval impuesto por Israel sobre Gaza, denunció haber sido interceptada por embarcaciones militares israelíes mientras navegaba en aguas cercanas a Grecia rumbo al enclave palestino.

La situación involucra a una delegación de siete chilenos que viajaban a bordo de la flotilla, entre ellos la periodista Macarena Chahuán, cuyo entorno denunció posteriormente que estaría en manos de fuerzas israelíes tras el operativo.

Según informó la organización a través de su cuenta en X, embarcaciones militares se acercaron a los barcos de la flotilla mientras navegaban entre la península del Peloponeso y la isla de Creta.

“Lanchas militares se acercaron a nuestros barcos, identificándose como israelíes, apuntando láseres y armas semiautomáticas hacia nosotros y ordenando a los participantes que se dirigieran al frente de los botes y se pusieran de rodillas”, denunciaron.

La organización agregó que las comunicaciones de las embarcaciones estaban siendo interceptadas y difundió un audio radial en el que una voz identificada como perteneciente a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) advertía a la flotilla que debía modificar su rumbo.

“Están obligados a cambiar su rumbo (…) Cualquier intento de alcanzar Gaza pone su seguridad en riesgo y no deja a las FDI ninguna otra opción que tomar todas las medidas a nuestra disposición para hacer cumplir el bloqueo naval legal”, se escucha en la transmisión.

En el mismo mensaje, la voz añade: “Si la Flotilla sigue intentando romper el bloqueo, detendremos vuestros barcos y los tomaremos”.

En la misión viajaban siete ciudadanos chilenos: Macarena Chahuán, Claudio Caiozzi, Víctor Chanfreau, Carolina Eltit, Ignacio Ladrón de Guevara, Bruno Salas y Franco Torti. Según había consignado previamente el diario La Tercera, se trata de la primera delegación chilena en participar de una flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza. Sin embargo, no todos llegaron a sus destinos.

Horas después de la denuncia inicial, el entorno de Macarena Chahuán aseguró que la periodista de 33 años habría sido retenida contra su voluntad por Israel en aguas internacionales.

“Macarena Chahuán, periodista chilena, fue interceptada esta madrugada en aguas internacionales. Hoy, no tenemos información clara sobre su estado ni su situación”, señalaron desde la cuenta de Instagram de la delegación chilena.

La publicación incluyó un llamado urgente a Cancillería y a las autoridades chilenas para activar mecanismos diplomáticos y consulares.

“Exigimos información oficial sobre su estado de salud, claridad sobre su situación jurídica y protección consular inmediata”, indicaron.

Asimismo, denunciaron que “esto es una violación al derecho internacional y exigimos respuestas inmediatas”.

En otra publicación difundida por cercanos a la periodista, se realizó un llamado urgente a autoridades chilenas, medios de comunicación y parlamentarios.

“URGENTE – NECESITAMOS AYUDA INMEDIATA, no podemos esperar. Hacemos un llamado a visibilidad y ACCIÓN AHORA. Mi amiga Maca se encuentra secuestrada por Israel en aguas internacionales”, señala el mensaje.

“Cancillería de Chile, periodistas, medios de comunicación, parlamentarios y autoridades, POR FAVOR actuar con urgencia a través de la Embajada de Chile en Israel para gestionar su liberación”, agrega la publicación.

Macarena Chahuán viajaba a bordo del Yaffa, una de las embarcaciones de la flotilla. El nombre del barco hace referencia a la histórica ciudad palestina de Yaffa, uno de los principales puertos del Mediterráneo oriental antes de 1948.

Según detallaron los organizadores, antes de la Nakba la ciudad albergaba a más de 70 mil palestinos, gran parte de los cuales fueron expulsados posteriormente. Con el paso de los años, el territorio fue anexado y pasó a denominarse Tel Aviv-Yafo.

Hasta ahora, Cancillería chilena no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación de los ciudadanos chilenos que integran la flotilla ni sobre el estado de Macarena Chahuán.