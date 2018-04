La tuitera compartió dos fotografías en las que compara las portadas de la revista masculina GQ protagonizadas por hombres y por mujeres. ¿El resultado? Reunió más de 40 imágenes que dan cuentan de una brutal diferencia.

"Doble Estándar", comentó en su publicación. En las portadas con hombres aparecen reconocidos personajes como Barack Obama, Steve Carrell, Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake o Chris Evans vestidos generalmente con traje y una pose seria y formal. En la otras con mujeres, están famosas como Jessica Alba, Emma Watson, Rita Ora o Mila Kunis. Todas ellas aparecen en ropa interior, en bikini o desnudas y en una pose sugerente que deja ver la mayor parte de su cuerpo.

Por ejemplo, mientras Leonardo Di Caprio aparece posando con camisa y corbata, Jessica Alba se muestra en lencería y sin sujetador tapándose los pechos

La propia Barbie Xanax respondió a su publicación explicando que no tiene nada que ver que sea una revista masculina, sino que es la forma en la que el marketing utiliza el cuerpo de la mujer: "El problema no es que estén disfrazados sino que el enfoque sistemático es OPUESTO entre los personajes masculinos y femeninos. Y perdóname porque no tiene nada que ver que "tenga un público objetivo masculino", porque en Cosmopolitan no vemos en la portada a Fassbender cubierto por una hoja de parra".