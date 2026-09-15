El sonar ciudadano para vigilar la fauna marina

Chile tiene más de 8 mil km de costa, una enorme diversidad de mamíferos, aves y reptiles marinos y una capacidad institucional necesariamente limitada para vigilar cada playa. La ciencia ciudadana puede convertir miles de celulares en una red de observación ambiental a lo largo de todo el país.

Tal como lo lees. Confieso que cuando fue lanzada el 26 de agosto la Red de Varamientos de Fauna Marina en Chile (REVAM) no lo vi así. Junto con celebrarlo, ahora lo veo como un sonar, igual que el de los submarinos, donde cada registro ciudadano ayuda a conformar un mapa en donde sea y en tiempo real.

El objetivo de la iniciativa impulsada por Oikonos y el Ministerio del Medio Ambiente, alojada en iNaturalist Chile, es construir una base de datos nacional de animales marinos varados o encontrados muertos mediante fotografías y ubicación geográfica.

¿Por qué importa? La escala del problema permite entender la utilidad de una herramienta de este tipo. Según Sernapesca, durante 2024 se registraron 1.535 eventos de varamiento que involucraron a 2.038 ejemplares. El 55,4% correspondió a lobos marinos –1.130 ejemplares– y otro 37,4% a pingüinos –763 ejemplares–, de los cuales 94% fueron pingüinos de Humboldt y de Magallanes. Estos números fueron muy inferiores a los extraordinarios registros de 2023, cuando la influenza aviar altamente patógena contribuyó a un aumento excepcional de los eventos.

Pero un varamiento no tiene una sola explicación. Puede estar asociado a enfermedad, hambre, toxinas producidas por floraciones algales, condiciones oceanográficas, contaminación, captura incidental, enmallamiento, interacción con embarcaciones o perturbaciones humanas.

Un estudio publicado en 2024 sobre varamientos de cetáceos en Chile encontró que, entre los casos individuales en que fue posible aproximarse a una causa, el enmallamiento en artes de pesca y las colisiones con embarcaciones fueron relevantes; sin embargo, en la mayoría de los registros históricos la causa permaneció indeterminada.

En un estudio sobre aves marinas varadas en la bahía de Coquimbo, se registraron 395 ejemplares muertos en un año, pertenecientes a 21 especies, y los autores plantearon que la mortalidad incidental asociada a la pesca podía ser un fenómeno crónico.

Más recientemente, una investigación publicada en 2026 analizó 504 varamientos de tortugas marinas en Chile entre 2009 y 2022 y encontró que más del 98% correspondía a tortugas verdes y oliváceas, principalmente en el norte del país, donde la interacción con pesquerías costeras aparece como un factor relevante de exposición.

También hay señales recientes que muestran por qué una red de observación puede ser útil. En Antofagasta, Sernapesca reportó que en lo que va de este año se han registrado 36 varamientos de pingüinos, nueve de ellos con lesiones atribuibles a aparejos de pesca, principalmente anzuelos e hilos.

En Los Muermos, en tanto, el servicio anunció en agosto una denuncia por una ballena encontrada muerta con cabos en la cola y el cuerpo. Y el 2 de septiembre, Sernapesca informó el operativo por una ballena jorobada juvenil de 9,85 metros varada muerta en Punta Teatinos.

Hay una precaución fundamental: los datos de REVAM no deben interpretarse automáticamente como una medida de abundancia o mortalidad real de una especie.

Es ciencia ciudadana y, por definición, existe sesgo de observación: habrá más registros en playas visitadas, zonas urbanas y lugares donde hay mayor cantidad de observadores. Un aumento de registros puede significar un aumento real de varamientos, pero también mayor vigilancia. La literatura científica chilena ya ha advertido explícitamente este problema al analizar tendencias históricas de cetáceos.

REVAM registra 958 observaciones de 79 especies aportadas por 298 ciudadanos, según la última actualización publicada por el Ministerio del Medio Ambiente el 2 de septiembre.