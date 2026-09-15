Mundo del cine de luto por muerte de Patricio Guzmán: “Nos deja un legado gigantesco”

El mundo de cine manifestó este martes su pesar por el fallecimiento del cineasta Patricio Guzmán, en París, a los 85 años.

Cineastas, críticos, gestores y editores destacaron su legado y compromiso con los derechos humanos.

Parte de su herencia es el festival de documentales FIDOCS, del cual fue co fundador y que se realizará en noviembre próximo.

“Estamos en shock, muy triste noticia”, comentó Martín Castillo, director artístico de la edición 30 de FIDOCS.

“La partida de Patricio Guzmán es una pérdida enorme para el cine del mundo, para la memoria de Chile y, de una manera muy íntima, para FIDOCS. En 1997, cuando prácticamente no existían en el país espacios dedicados al cine documental, Patricio tuvo la visión de crear un festival que apoyara a quienes filmaban en soledad, creando un espacio de encuentro, despertando nuevas vocaciones y acercando otras formas de cine al público”, recordó.

“Como parte del camino hacia nuestra edición número 30, para el mes de octubre hemos preparado una revisión de las primeras ediciones y de ese gesto que dio origen al festival. Hoy este recorrido adquiere una emoción completamente distinta. Patricio nos deja una obra que expandió los caminos del documental y que ha sido una verdadera escuela de la mirada para generaciones de cineastas. También nos deja este Festival que nació de ese mismo impulso y que nosotros seguiremos llevando adelante, con su figura y su obra como un faro para el camino que aún queda por recorrer”.

Estatura mundial

La estatura del fallecido quedó de manifiesto en el año 2019, cuando la revista Sight & Sound organizó una encuesta internacional para elegir los 50 documentales más importantes de la historia, según recordó Raúl Camargo, director del Festival de Cine de Valdivia.

Solo tres cineastas lograron que más de una película suya ingresara en el listado final. Uno de ellos fue Patricio Guzmán, con “La Batalla de Chile” y “Nostalgia de la Luz”.

“Su importancia fue mundial, y a esa maestría cinematográfica agregó una gran pasión por la difusión del cine documental, llevándolo a fundar el emblemático Festival de Documentales FIDOCS. Figura legendaria, gigante, irremplazable, nos deja un legado inmenso que es nuestro deber cuidar y mantener”, expresó Camargo a El Mostrador.

Lamento de las cinetecas

La Cineteca Nacional y su par de la U. de Chile también lamentaron su partida.

“Nos deja un legado gigantesco, no sólo para el cine chileno, sino para el cine mundial. La batalla de Chile es una cumbre del cine documental, considerada siempre en cualquier catastro o conteo internacional. Su compromiso por la memoria del país, su talento narrativo y la poética de las imágenes de toda su obra, lo encumbran, sin dudas, como uno de nuestros más importantes cineastas”, señaló Marcelo Morales, director de la Cineteca Nacional, a El Mostrador.

Su par Luis Horta, en tanto, expresó que para la Cineteca de la Universidad de Chile “es la pérdida de un creador que puso sus esfuerzos en plasmar un retrato de nuestra historia reciente, y de pensar qué nos particulariza como país, constituyendo un pilar para pensar el futuro desde una mirada patrimonial”.

“Patricio quiso depositar copias de sus películas en la Universidad de Chile en 2015, cuando fue invitado a dictar talleres de cine documental. Es una de las colecciones más valiosas que resguardamos, ya que sabemos que es permitirá a nuevas generaciones tener una mirada propia sobre la historia del país”.

Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine de Chile, señaló estar “conmocionado” con la noticia.

“Entiendo a a Patricio Guzmán como un cineasta fundamental de la cinematografía chilena. Alguien que ha inspirado a generaciones de cineastas con esta combinación tan notable de una valentía profunda, de una sensibilidad muy aguda y de este manejo magistral de los recursos narrativos del cine”, afirmó.

“Me parece que su obra trasciende, crece su figura y se ha transformado en un hito en el cine mundial. Patricio Guzmán es un embajador que puso a Chile, a su historia y su cinematografía, en lo más alto, en todo el mundo y y por múltiples generaciones. Desde la Academia de Cine de Chile honramos su obra y con orgullo, sí, celebramos su larga trayectoria”.

Muerte en septiembre

Para el crítico de cine Juan Marín Bascuñán, es simbólico que el “gran Patricio Guzmán” se haya ido en el mes de septiembre, a pocos días del 11 y en un contexto marcado por un gobierno de extrema derecha.

“Su cine de compromiso político, de una profunda mirada humana y con una pequeña luz de esperanza en medio de un mundo devastado, seguirá siendo más necesario que nunca”, expresó.

A su juicio, documentales como la trilogía de “La batalla de Chile”, que para él están entre los mejores documentales de la historia, o “El primer año”, ya demostraban su mirada vanguardista, su valentía y lo adelantado que estaba a su tiempo. “Sus imágenes y reflexiones no solo registraban una época, sino que también nos invitaban a pensar sobre nuestra memoria y nuestra sociedad”.

“El haber trabajado junto a artistas internacionales de la talla de Chris Marker o Joris Ivens demuestra la dimensión de su talento y la importancia de uno de los grandes documentalistas que ha dado nuestro país. Como dice el dicho: Chile es un país de poetas y documentalistas, y Patricio Guzmán lo deja más que claro” afirmó.

Marín además recordó una de las máximas de Guzmán – “un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías, una memoria vacía”, y dijo que tenía razón.

“Hoy, sin Patricio Guzmán, sentimos un vacío enorme, pero también una tremenda gratitud, porque su legado será eterno y seguirá acompañándonos como una forma de preservar nuestra memoria e historia”.

Salas de cine

Desde la Red de Salas de Cine de Chile lamentaron también su partida, y lo calificaron como una de las miradas fundamentales de nuestra cinematografía.

“Durante más de cinco décadas, su obra hizo del documental un territorio de memoria, reflexión y resistencia frente al olvido, construyendo un testimonio imprescindible para comprender nuestra historia y las huellas que esta ha dejado en el presente”, expresó Dominique Rammsy, presidenta de la entidad.

“Para quienes trabajamos desde las salas y los territorios, su legado nos recuerda también la importancia de que el cine chileno circule, se encuentre con sus públicos y abra espacios para mirar y conversar colectivamente nuestra memoria. Hoy lo despedimos con profunda admiración y gratitud, asumiendo el compromiso de seguir proyectando su obra para que nuevas generaciones puedan encontrarse con ella. Gracias, Patricio, por hacer del cine una forma de memoria y por ayudarnos a mirar Chile”, manifestó.

Compromiso con derechos humanos

Roser Fort, directora del Centro de Arte Alameda, destacó su compromiso con los derechos humanos.

“Pensando en él y en su trabajo, en su trabajo cinematográfico, y en esta memoria política y también de defensa de los derechos humanos, siento que su legado cinematográfico es demasiado importante. Es demasiado importante el que lo podamos revisar, el que podamos transmitírselo a las nuevas generaciones”, manifestó.

“Todas sus películas son importantísimas, como que se puedan ver por los estudiantes de colegio, Todas las películas son importantes que se puedan ver en las salas de cine, pero por, sobre todo, todo lo que hizo Patricio Guzmán es para que podamos reflexionar y para que podamos sentir y no olvidar que pasaron cosas, que hay abusos, y que, finalmente el cine está hecho para eso, para poder sensibilizarte y también para poder dialogar”.

Por otro lado, resaltó su legado en el Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS), que pronto tendrá una nueva versión.

“Es re impresionante el sentir que Fidocs es un festival que traspasa fronteras y que nos va a permitir, también, sentir la presencia de Patricio Guzmán”, concluyó.

Amistad de décadas

Por su parte, para el cineasta Luis R. Vera su fallecimiento representa no solamente “dolor, ausencia”, sino también recuerdos de la época de la Unidad Popular.

Vera se integró en aquella época a Chile Films, “a lo que eran los talleres en esa época, 1972, y de allí derivo al equipo de que estaba formando Patricio Guzmán para hacer una película sobre la figura histórica de Manuel Rodríguez. Y entonces me integro al equipo como asistente en el equipo de dirección, y de ahí inicio este conocimiento humano y profesional del Pato”.

Cuenta además que esa película nunca se pudo hacer, y que paralelamente Guzmán estaba filmando ya el inicio del documental que luego se convertiría en “La batalla de Chile”.

“Después nos encontramos en el exilio. Yo colaboré con el Pato también en la búsqueda de recursos en Suecia, para poder completar” esa obra. “En Suecia nos reunimos con Pierre Schori”, político sueco asesor del primer ministro Olof Palme. “Acompañamos, tanto yo como Claudia Sepiaín, al Pato en estas gestiones”.

“Después, bueno, conviví con el Pato en distintos momentos, en Cuba, en España, mostrando tanto él sus películas como yo las mías. Estuvimos juntos en el festival de Huelva. Una gran pérdida en lo personal y una gran pérdida para el cine chileno y el cine mundial”.

Editores

En el mundo editorial también hubo tristeza, como en la editorial LOM, que publicó dos libros con él.

“Ha partido el más grande del cine documental chileno, Patricio Guzmán; lo que significa una enorme pérdida para la cultura chilena”, expresó Silvia Aguilera desde la editorial.

“Guzmán nos deja una filmografía invaluable para la historia y la memoria reciente, y su partida se ancla a septiembre, mes que dejó una huella desgarradora y profunda en su vida y en nuestra historia. Huella que supo procesar con enorme sensibilidad y compromiso, dedicando su vida entera a devolvernos esas imágenes de convicciones, luchas y esperanzas. Patricio Guzmán seguirá siendo una figura señera para los tiempos por venir”.