Publimetro solicita su quiebra en Chile con deudas por casi $14 mil millones

Después de aproximadamente 25 años de circulación en Chile, Publimetro S.A. solicitó ante la justicia su propia quiebra. La sociedad detrás del reconocido periódico gratuito declaró pasivos por casi $14 mil millones y aseguró que actualmente no dispone de activos suficientes para solventar su funcionamiento.

La solicitud fue presentada este lunes 14 de septiembre ante el 15° Juzgado Civil de Santiago y consigna una deuda total aproximada de $13.975.431.923.

Publimetro forma parte de una marca de periódicos gratuitos con presencia internacional en países como Chile, Colombia y México. En el mercado local alcanzó notoriedad particularmente por su distribución masiva y gratuita en las estaciones del Metro de Santiago.

La propia presentación judicial destaca esa trayectoria, señalando que la compañía cuenta con cerca de 25 años de circulación en el país, “convirtiéndose en uno de los periódicos más populares y reconocidos, al ser repartido de manera masiva en las estaciones del Metro de Santiago”.

El escrito, patrocinado por el abogado Ramón Jara, socio del estudio JDF, expone cuatro factores que habrían llevado a la sociedad a solicitar su liquidación.

Uno de los principales problemas corresponde a la falta de patrimonio suficiente para mantener las operaciones.

“La compañía no cuenta con activos que permitan solventar su funcionamiento, toda vez que sólo cuenta con bienes muebles consistentes en los computadores y mobiliario de escritorio que utilizan sus trabajadores”, sostiene la presentación.

La situación financiera también afecta directamente a quienes trabajan en la compañía. Actualmente Publimetro cuenta con 71 trabajadores y mantiene obligaciones pendientes por remuneraciones y cotizaciones previsionales, tanto con empleados actuales como con exempleados.

Según las cifras contenidas en la solicitud, la deuda aproximada por remuneraciones alcanza los $450.196.978, mientras que las obligaciones previsionales pendientes llegan a aproximadamente $873.725.839.

El balance también registra finiquitos pendientes y obligaciones impagas con administradoras de fondos de pensiones, isapres y seguros de cesantía.

A ello se agregan las cuentas con proveedores. La compañía mantiene compromisos con bancos, aseguradoras, empresas de servicios básicos, courier, autopistas, servicios profesionales y otros proveedores comerciales.

Según la presentación, esas obligaciones alcanzan aproximadamente los $559.748.425, mientras que dentro del balance también se consignan compromisos comerciales con proveedores cercanos a $396,5 millones.

Otro componente relevante de los pasivos corresponde a préstamos realizados durante los últimos años por empresas relacionadas, obligaciones que se suman al resto de los acreedores de la sociedad.

Con todos esos compromisos, el balance general presentado ante la justicia sitúa los pasivos totales de Publimetro S.A. exactamente en $13.975.431.923.