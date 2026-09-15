Emiliano Arias y caída del exfiscal Fodich: “Es casi imposible que esto no hubiese ocurrido antes”

El exfiscal regional de O’Higgins Emiliano Arias abordó la investigación por secuestros extorsivos que involucra al exfiscal Vinko Fodich, miembros de la Policía de Investigaciones y civiles, y planteó que los hechos conocidos podrían no corresponder a episodios aislados.

La causa suma 10 imputados, siete de ellos en prisión preventiva, y contempla cargos por asociación ilícita, extorsión y tenencia ilegal de armas y municiones. La investigación surgió después de que el Departamento de Asuntos Internos de la PDI detectara indicios de conductas irregulares entre algunos funcionarios, antecedente que derivó en un trabajo conjunto con la Fiscalía Supraterritorial.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, Arias sostuvo que la forma en que operan las organizaciones criminales hace difícil pensar que una estructura de esas características haya comenzado inmediatamente con los hechos que terminaron siendo descubiertos.

“Es casi imposible que esto no hubiese ocurrido ya muchas veces y que sepamos nosotros solo algunas, sino las mínimas en que hay denuncias que el Ministerio Público puede precisamente acreditar los hechos”, afirmó.

Según el abogado, cuando los actos de corrupción comienzan a generar grandes cantidades de dinero con relativa facilidad, existe un incentivo para repetirlos.

“No creo que esta organización o agrupación de personas haya nacido con la idea y de inmediato instalaba al cuartel policial la foto de Trump como el primer acto o el segundo acto, sino que se convierte en una reiteración. Y esta reiteración se vuelve lucrativa”, sostuvo.

Arias profundizó en esa dinámica y explicó que “esos actos que después comienzan a generar bastante dinero de una manera bastante fácil, digamos, por cierto, y mucho dinero y libre de impuestos, comienzan a repetirse”.

A su juicio, aquello es precisamente una característica que puede observarse en el funcionamiento del crimen organizado: una actividad rentable se replica hasta que algún integrante rompe el silencio o una de las víctimas decide acudir a las autoridades.

“En general a las organizaciones criminales es lo que les pasa. Comienzan a repetirse una y otra vez hasta que alguien delata o alguna víctima denuncia”, señaló.

A partir de ese punto, el exfiscal puso el foco en el mecanismo que permitió comenzar a detectar las irregularidades: el Departamento de Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones.

“Hay un Departamento Quinto de Asuntos Internos que justamente lo que trata es de chequear las propias acciones de sus propios integrantes de la Policía”, explicó.

Para Arias, el caso también expone una diferencia relevante entre la PDI y otras instituciones del sistema de justicia. Según sostuvo, el Ministerio Público no dispone de un organismo equivalente dedicado específicamente a investigar a sus propios fiscales.

“Fíjate qué importante sería que la Fiscalía tuviera y que fuera conocida una unidad especial para la investigación de fiscales, cuya función sea la investigación de fiscales”, planteó.

El exfiscal incluso vinculó esa ausencia con el caso de Fodich, argumentando que una estructura conocida y especializada podría facilitar que eventuales víctimas se atrevan a denunciar cuando una persona utiliza o aparenta tener la condición de fiscal para cometer ilícitos.

Consultado directamente sobre si existe un organismo comparable al Departamento de Asuntos Internos de la PDI dentro del Ministerio Público, Arias respondió: “No, no existe. Existen fiscales de otra función. Pero no, no existe”.

Según agregó, tampoco habría una instancia de esas características en el Poder Judicial.

Esa carencia, sostuvo, genera una barrera adicional para quienes eventualmente tengan antecedentes sobre hechos de corrupción protagonizados por integrantes de instituciones encargadas precisamente de investigar delitos o administrar justicia.

“Si alguien quiere ir a denunciar a un juez o a un fiscal corrupto, la verdad es que se le hace, se le pone cuesta arriba”, afirmó.