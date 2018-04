Hace unos días la ciudad de Curicó, en la Región del Maule, quedó consternada por la muerte de una joven de 22 años en el Hospital de Emergencia de la comuna. La causa oficial, un embarazo que no avanzó en su desarrollo normal.

La mujer, Estefanía Cabello Ponce, estudiante de Técnico Parvulario, pronta a titularse, se agravó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del recinto asistencial, donde había ingresado en las últimas jornadas producto de un proceso de gestación que no fructificó.

Tras complicaciones mayores para su estado de salud, que desencadenó un cuadro de septicemia multisistémica, la joven y su hijo murieron el pasado miércoles.

La hermana de la mujer, Nicole Ponce, manifestó a Cooperativa que "queremos justicia y que se esclarezca todo lo que realmente pasó con mi hermana, porque estamos seguros que esto fue negligencia médica. Estoy segura que no ha firmado ningún papel, así que todo lo que se ha dicho no es verdad, porque mi hermana no había firmado nada".

"A ella se le decía siempre que su embarazo era de alto riesgo, que corría la vida de ella o del bebé, pero nunca se priorizó la vida de ella. Ya le había dado una, dos, tres infecciones y nunca priorizaron la vida de ella", denunció la mujer.

La familia de la joven junto a un asesor legal están reuniendo los antecedentes para presentar una querella por negligencia contra el recinto asistencial y contra quienes resulten responsables, informó el abogado Rodrigo Mellado.

"(Ella) entró con un cuadro de infección que no era grave en un principio, que se fue agravando con el paso del tiempo, por el momento, no tenemos demasiada información como para poder determinar cuáles fueron las causales de la infección y eventualmente el deceso de la muchacha", explicó el profesional.

Además informaron que se sumarán con una querella criminal el Colectivo de Mujeres de Curicó, acusando negligencia médica en el tratamiento del hospital, apelando de igual forma al incumplimiento del protocolo por las tres causales en la interrupción del embarazo.

"Nosotras acusamos que hubo negligencia médica en el sentido que no se le prestó la atención a la paciente y también hubo una negligencia legal al no haber cumplimiento al protocolo de la Ley de Aborto en la cual se debe intervenir o realizar un aborto si está en riesgo la ida de la mujer", indicó la asesora legal de la entidad, Elsa Labraña, a Cooperativa.

En conversación con Braga, Romina Aburto, vocera del Colectivo de Mujeres de Curicó, explicó que "respecto a la investigación eso está recién llevándose a cabo porque están a la espera de los resultados de la autopsia y todo lo que eso conlleva. Para entrar en el tema legal, lo que tenemos claro es que la familia se va a querellar y nosotras como organización".

"Consideramos que no es justo que si ya tenemos una ley que nos protege para evitar situaciones de muerte en un embarazo de riesgo, esta ley no sea cumplida por instituciones públicas", añadió Labraña. Y apuntó que "el Ministerio (de Salud) tiene que garantizar que en cada una de las unidades de alto riesgo obstétrico tiene que contratar un profesional de salud que no sea objetor de conciencia para que garantice que las mujeres puedan acudir a su servicio y solicitarlo (el aborto) cuando lo deseen".

Romina Aburto manifestó que "como colectividad creemos que no se cumplió con el protocolo, y la muerte de Estefanía sí pudo haberse evitado". Además explicó que "nosotras el día jueves nos presentamos en las afueras del hospital para exigir al director que establezca por transparencia si se respetaron los procedimientos y protocolos en base a lo que establece la ley de aborto en 3 causales".

"En el caso de Estefanía sabemos que a ella se le informó del riesgo vital de su bebé, pero no el riesgo para su vida, lo que considera la primera causal de la ley. Por otra parte, no tenemos certeza de cuantos/as objetores de conciencia hay en el hospital. Aunque existiesen, tampoco hay claridad al respecto por qué en tal riesgo vital ella no fue consultada para realizar la interrupción de su embarazo. La familia señala lo mismo, ella estaba muy mal, sabía que corría riesgo su vida y no hay claridad de los procedimientos que se realizaron. Lo demás, respecto a las causas de la muerte del bebé y de su gravedad están dentro de la investigación", señaló la vocera.

Posterior a la denuncia, el director del hospital le habría señalado al Colectivo de Mujeres Curicó, que se realizará una investigación externa y dos sumarios "pero eso no nos da certeza de nada", dicen desconfiadas y agregan que "nos preocupa que ocurran otras situaciones en que la ley de aborto nuevamente no sea considerada, lo que es más grave aún en este caso porque incurrieron en un delito".

Por su parte, la Mesa de Acción por el Aborto creen que " la situación ocurrida en Curicó, pese a que está aún en materia de investigación, muestra que la ley de 3 causales no se está aplicando debidamente. La información disponible indica que esta muerte materna era prevenible, y por ello haremos seguimiento al caso de Estefanía Cabello. Esta muerte, junto con la información sobre objetores de conciencia, debe constituirse en una alerta para las mujeres en el país: el acceso al aborto, derecho ganado que cuentan con un amplio respaldo, es negado en algunos hospitales y clínicas sobre la base de creencias religiosas, intereses políticos o una ignorancia irresponsable con la vida y la salud de las mujeres".

El Colectivo Mujer de Curicó anunció que este miércoles están organizando con la familia una velatón y esperarán las acciones legales donde "también vamos a estar presentes. Esperamos que este caso no quede impune. Es grave que con una ley vigente, no se resguarden nuestros derechos", finalizaron.

Lamentablemente este hecho ocurre en momentos que la polémica está enfocada en que el 100 por ciento de los médicos de a red pública de Osorno y Huasco -capacitados para realizar un aborto- se manifestaran como objetores de conciencia. Las intervenciones serán derivadas a Puerto Montt, en el caso de la ciudad sureña.

Acá la declaración pública de Colectivo Mujeres de Curicó: