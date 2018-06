Oro verde: productores de palta chilenos viajan a Europa para enfrentar acusaciones sobre sequía en Petorca

Hasta Europa llegaron exportadores y productores de palta para responder a afirmaciones realizadas, donde se les señala como responsables de la sequía en Petorca.

En mayo pasado The Guardian publicó información indicando que los productores chilenos, cuyas paltas llegan hasta los supermercados británicos, habían sido acusados de construir sistemas ilegales de tuberías para robar agua, desencadenar una sequía regional, así como de amenazar a grupos ambientalistas y civiles que protestan al respeto en la zona de Petorca.

Los productores chilenos rechazan estas afirmaciones y las califican de injustas, según publicó el medio inglés Fresh Produce Journal, donde dieron declaraciones de por qué una delegación de la industria nacional de paltas de la Provincia de Petorca se encuentra recorriendo Europa. Su objetivo es asegurar a sus clientes que están operando de manera justa.

La delegación hace especial hincapié en que la verdadera causa de la escasez de agua en Petorca se deriva de una sequía ocurrida entre los años 2007 y 2014, la cual provocó que los agricultores arrancaran seis millones de árboles de esta fruta en respuesta.

"Esta es una situación injusta", explicó Ronald Bown, Presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (Asoex). "Queremos informar claramente a nuestros importadores, vendedores y consumidores; darles información clara sobre esta situación y hacerles saber cuáles son los hechos".

Bown y un grupo de productores y exportadores acusan a The Guardian de difundir información incorrecta sobre la producción de paltas en su artículo.

"La situación descrita es lo opuesto a lo que realmente está sucediendo en Petorca, que ha sido una de las zonas más afectadas por la sequía en el país, y donde hemos dado prioridad al agua potable para los habitantes locales", precisó José Luis Oyanadel, productor de paltas de Petorca.

A su vez, Alfonso Ríos, Presidente de Agropetorca, se refirió al tema de las tuberías ilegales y comentó que estas fueron cerradas hace mucho tiempo, y que Chile estaba lleno de ellas. "Puedes llamar a los residentes de Petorca y yo te pagaré si encuentras a alguien sin agua corriendo de su grifo", agregó.

"The Guardian cita un informe de derechos humanos que no hace referencia a Chile. No hay ningún agricultor o compañía que nos haya demandado, no existe ninguna demanda formal sobre amenazas. Se ha hecho mucho ruido con esto, pero en lo concreto es que no hay ningún hecho que pueda demostrarse. No tenemos nada que lo pruebe", señala Francisco Contardo Sfeir, gerente general del Comité de Palta Hass de Chile.

Contardo Sfeir también desestimó las afirmaciones sobre que las paltas requerirían 1.000 litros de agua por kilo producido, destacando que solo necesitan 389 litros.

Asimismo, Bown explicó que Petorca es una región agrícola, por lo que la campaña "difamatoria" afectará de manera especial a pequeños y medianos productores.

"Cualquier atención negativa solo tendrá un efecto adverso en los pequeños productores de Chile. Va a tener un efecto humano en los pequeños productores de fruta, y es por eso que estamos aquí en contra de este injusto retrato de nuestro negocio. No entendemos esta representación", añadió.

El Presidente de Asoex, finalmente reiteró a Fresh Produce Journal que los productores están sujetos a varios organismos reguladores, incluida Rainforest Alliance. En tanto, el British Retail Consortium señaló que investigaría las afirmaciones hechas en el informe, al igual que el minorista Lidl.