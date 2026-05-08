El rol económico del makuñ o poncho mapuche protagoniza libro del Servicio Nacional del Patrimonio

Una nueva lectura sobre la historia mapuche pone en el centro a la textilería y, en particular, al makuñ/poncho mapuche como pieza clave en los sistemas de intercambio de los siglos XVIII y XIX, dentro y fuera del territorio mapuche. Este es el eje de la tesis doctoral El poder textil de las mujeres del Ngulumapu, desarrollado en el Doctorado en Estudios Interculturales de la Universidad Católica de Temuco.

El trabajo doctoral, liderado por la doctora Susana Chacana, nace a partir de años de investigación en las colecciones de textiles que custodia el Museo Regional de la Araucanía y del vínculo directo con las tejedoras mapuche. La autora explica que, “hay una relación muy directa entre mi trabajo en el museo y la necesidad de prepararme frente a los desafíos interculturales de este territorio, ahí el Doctorado me otorgó conocimientos y perspectivas más complejas sobre la realidad e historia del wallmapu como se expresa en mi libro”

Desde esta experiencia la autora desarrolla e instala una perspectiva historiográfica que desplaza el foco tradicional y androcéntrico sobre la expansión, riqueza y poder mapuche.

Intercambio, producción y rol femenino

El libro profundiza en el valor del makuñ/poncho más allá de su dimensión estética o identitaria y lo hace bajo un modelo de análisis multidimensional: territorial, político, económico, técnico y ritual. “Al producir un textil e intercambiarlo por ganado o platería, las mujeres generaban riqueza y también autonomía. La historia ha puesto el acento en el poder masculino, pero aquí existe un protagonismo femenino que resulta fundamental”, afirma Chacana.

A partir del análisis de fuentes etnohistóricas e históricas, la autora identificó una tensión persistente: una alta producción textil reconocida por cronistas e historiadores, junto a una escasa visibilidad de las mujeres en esos relatos, y explicó que, “el desafío fue rastrear esa presencia que muchas veces aparece de forma fragmentada. Sin embargo, al cruzar cifras y relatos, el rol de las mujeres en la gran producción textil resulta evidente”.

La investigación también releva el carácter territorial, político y ritual de los textiles. En ellos se expresan identidades, roles, territorios y vínculos familiares, lo que transforma estas piezas en soportes culturales complejos y no solo en objetos prácticos o utilitarios.

Desde el Doctorado en Estudios Interculturales de la UCT, destacan el impacto de este tipo de investigaciones. Para su director, Ricardo Salas, el libro refleja el sentido formativo del programa, debido a que, “las investigaciones doctorales deben aportar a cuestiones relevantes de la cultura. En este caso, la textilería mapuche formó parte de una economía propia, con un alto desarrollo artístico y productivo”.

En esa línea, agregó que este tipo de trabajos permite comprender la amplitud y complejidad del sistema económico mapuche y su proyección en el tiempo. “La investigación muestra una sociedad que generaba riqueza y que alcanzó niveles de abundancia, donde la creatividad de las mujeres se desarrolla en un sistema de economía doméstica en conexión con el mercado”, sostuvo.

El libro fue publicado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y cuenta con una versión digital de acceso abierto. Su circulación busca ampliar el alcance de una investigación que no solo revisa el pasado, sino que también dialoga con las prácticas actuales de las mujeres textileras.

Revisa el libro completo en formato digital aquí.