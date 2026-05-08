Caso Audios: exministra de la Corte, Verónica Sabaj, será formalizada por chats con Luis Hermosilla

El Caso Audios sumará un nuevo capítulo judicial el próximo 8 de junio, fecha en que la Fiscalía formalizará a la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y al abogado Luis Hermosilla por delitos asociados a sus conversaciones privadas y favores cruzados.

Según el diario El Mercurio, la audiencia fue fijada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, luego de la solicitud presentada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

En el caso de Sabaj, removida por la Corte Suprema en septiembre de 2025, el Ministerio Público comunicará cargos por cohecho, prevaricación judicial y revelación de secreto. Hermosilla, en tanto, será formalizado por soborno.

La investigación apunta a que ambos habrían sostenido una relación de colaboración indebida mientras Sabaj ejercía funciones judiciales, situación que habría quedado reflejada en chats recuperados por la fiscalía.

Según los antecedentes contenidos en la querella de capítulos acogida por tribunales, la entonces jueza habría solicitado apoyo a Hermosilla para conseguir su nombramiento en la Corte de Apelaciones de Santiago.

En uno de los mensajes citados en la causa, Sabaj le escribió al abogado: “Por fa cuenta conmigo siempre. También con mi discreción y lealtad”. Fiscalía sostiene que, tras aquello, Hermosilla realizó gestiones ante personas cercanas al gobierno de la época para favorecer su designación.

A cambio, el Ministerio Público acusa que la exmagistrada actuó posteriormente “de manera obsequiosa y solícita” en causas de interés para el penalista.

Entre los episodios investigados aparece el caso Dominga, donde Sabaj habría colaborado revisando un recurso de amparo favorable al expresidente Sebastián Piñera y entregando información sobre la integración de salas de la Corte de Santiago.

La querella también menciona actuaciones relacionadas con causas del exdirector de la PDI Sergio Espinosa y antecedentes vinculados al juez Daniel Urrutia.

En paralelo, la fiscalía prepara una eventual querella de capítulos contra el exministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa, a quien se le atribuirían delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y violación de secreto, también en el contexto de sus intercambios con Hermosilla.

Tanto Sabaj como Ulloa han negado haber cometido delitos. La exmagistrada aseguró anteriormente que pudo haber tenido “imprudencias”, pero no actuaciones dolosas.