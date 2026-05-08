La contrarreloj del proyecto de “ley miscelánea” en la Cámara de Diputados

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, paso con cierto éxito el primer escollo de engranaje legislativo: el proyecto de “ley miscelánea”. No obstante, se dio con reparos desde el oficialismo y con una tramitación en tres comisiones de la Cámara que hace difícil una aprobación de la iniciativa antes del julio.

Las 206 páginas del proyecto tienen una estructura robusta que contempla 33 artículos permanentes y aproximadamente 21 disposiciones transitorias que abordan tres frentes críticos para la gestión del Presidente Kast: la reconstrucción de viviendas, el fomento económico y el combate a la “permisología”.

El primer examen: la “idea de legislar” en Hacienda

El epicentro de la actividad legislativa estuvo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, que este jueves aprobó la “idea de legislar” como un “paquete completo”, validando el cuerpo total de la norma antes de entrar al abordaje del detalle de sus componentes en la misma instancia.

Los 13 diputados tienen plazo hasta el lunes a las 00:00 horas para presentar indicaciones. Luego, el martes y el miércoles, se votarán las indicaciones presentadas y el proyecto en particular, es decir, artículo por artículo.

Una vez que salga el proyecto de esta instancia se trasladará en simultáneo –y no como una comisión conjunta– a las comisiones de Medio Ambiente, que debe visar 10 artículos, y de Trabajo, que analizará otros 3.

Por ello, la Comisión de Hacienda no solo actúa como el primer filtro, sino que ostenta además una posición jerárquica sobre el resto de las instancias. Al ser considerada como comisión técnica, es la única facultada para realizar la votación general; las demás comisiones participantes actúan de forma complementaria, enfocándose exclusivamente en materias específicas y votaciones artículo por artículo.

Un cronograma de ocho días y el factor Romero

El tiempo es el recurso más escaso en esta tramitación, principalmente considerando que Quiroz ha expresado que debe estar aprobada previo a la Cuenta Pública presidencial. La comisión dispone de apenas ocho días corridos para completar la operación de despacho en particular. Para garantizar el cumplimiento de este plazo, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado republicano Agustín Romero, ha diseñado un cronograma estricto que regula la participación parlamentaria.

Según lo establecido por Romero, los diputados tendrán hasta el lunes a las 00:00 horas para presentar enmiendas o mejoras al texto original y, al día siguiente, se iniciará el sufragio “artículo por artículo”, recorriendo del 1 al 33, seguido esto de los artículos transitorios y, finalmente, cada una de las indicaciones ingresadas.

El despliegue en Trabajo y Medio Ambiente

Una vez que el proyecto logre sortear la Comisión de Hacienda, su tramitación entrará en una fase de bifurcación estratégica. El diseño legislativo contempla que el texto se traslade a otras dos instancias de manera simultánea para agilizar el despacho a Sala.

La Comisión de Medio Ambiente recibirá el mayor volumen de trabajo específico, con cerca de 11 artículos bajo su supervisión. Y la instancia de Trabajo se encargará de revisar y votar tres artículos vinculados a su competencia sectorial.

Desde la Secretaría de la Cámara explican que, tras el despacho de las tres comisiones (Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente), el texto se dirige a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La Sala no vuelve a discutir el proyecto desde cero, sino que se dedica a aprobar o rechazar los informes, en general y en particular, emitidos por cada una de las comisiones. Estos contienen las propuestas e indicaciones realizadas por los legisladores, las que en ningún caso serán pocas –de hecho, el PC amenazó con presentar 1.200 indicaciones–.

Si la Sala rechaza el informe de una comisión que proponía cambios, generalmente se conserva el texto original enviado por el Ejecutivo o aquel que no fue modificado por dicha comisión. El objetivo es que la Sala resuelva definitivamente qué propuestas se acogen y cuáles no.

Si la Sala de la Cámara aprueba el proyecto, este pasará al Senado para continuar su segundo trámite legislativo.

La Corporación no está obligada a seguir la misma estructura de comisiones que la Cámara Baja, ya que posee sus propias instancias técnicas, aunque se da por hecho que pasará por la Comisión de Hacienda del Senado.

No obstante, en La Moneda explican que no es claro todavía por cuáles comisiones del Senado pasará la “ley Quiroz”.

En el oficialismo no hay un entusiasmo a toda prueba con la ley miscelánea y eso se evidenció este jueves.

Pese al respaldo oficialista, diputados de derecha marcaron reparos sustanciales. Jaime Coloma (UDI) denunció falta de transparencia financiera, aludiendo a un “Excel perdido” con una discrepancia de US$ 440 millones frente al Consejo Fiscal Autónomo. Eduardo Durán (RN) cuestionó la celeridad del flujo de fondos, advirtiendo que la repatriación de capitales no es automática y teme desproteger a comités de vivienda.

Diego Schalper (RN) criticó la discrecionalidad y arbitrariedad del SII en la determinación de los avalúos fiscales, puntualizando que un mismo sector puede tener valores totalmente distintos sin explicación técnica clara. También cuestionó que quien determina el avalúo sea el mismo que tiene el incentivo de recaudar.

La diputada UDI Flor Weisse Novoa manifestó su preocupación por el riesgo de que la reconstrucción termine desfinanciando otros programas sociales vitales, como los pavimentos participativos. Weisse instó al Ejecutivo a aumentar la base de recaudación mediante el crecimiento económico real y solicitó proyecciones claras sobre el impacto en el empleo de sectores intensivos, como la industria salmonera ante el destrabamiento de la “permisología”.