En su primer gran discurso tras ser nuevamente investido como Presidente, Sebastián Piñera habló sobre lograr cinco grandes acuerdos nacionales que, según él, involucraban a todo el espectro político nacional, no sólo al oficialismo.

La ex Nueva Mayoría ya había confirmado su intención de reunirse con el Gobierno para discutir los acuerdos, pero el otro sector importante, el Frente Amplio, no se había manifestado. Hasta ahora, pues su diputado Giorgio Jackson habló con el diario El Mercurio sobre el tema, asegurando que "tenemos que estar presentes en esa discusión, que no puede ser a puertas cerradas ni en un espacio para invisibilizar aquellas posturas que puedan disentir de la postura del Ejecutivo".

Jackson aseguró que ha tenido acercamientos con el Gobierno sobre el tema, a pesar de las enormes diferencias en sus formas de ver la política. "Ellos se ganaron el derecho en las urnas a poder ejercer el rol del Ejecutivo, pero no pueden desconocer que en el Congreso no se ganaron el derecho a tener una mayoría".

Y siguió, apuntando sus dardos a la polémica resolución del Tribunal Constitucional: "La ciudadanía no les entregó una confianza mayoritaria para estar en el Congreso pasando las leyes a su manera. Se requiere de mucha humildad si es que ellos quieren pasar distintas leyes".

"La retórica de los grandes acuerdos es incompatible con una gestión administrativa que quiera pasar una aplanadora. Lo vimos la última semana en dos casos puntuales: uno que tiene que ver con el Ejecutivo y la ley de aborto en tres causales. Por otro lado, es algo que no es atribuible derechamente al Gobierno, pero sí a las reacciones y la influencia que Chile Vamos tiene sobre el Tribunal Constitucional", agregó.

"En las comisiones, dicen que si determinados artículos que no les gustan se aprueban, ellos tienen mayoría de 6-4 en el TC. Obviamente, eso no va acorde, no sintoniza con un discurso de los grandes acuerdos. Allí es donde el Gobierno se tiene que decidir. O apuesta en ceder para tener acuerdos, o sigue con una lógica de doble juego, diciendo que quiere grandes acuerdos, pero por otro lado pasando una aplanadora en lo administrativo", sentenció.