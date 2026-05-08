Orquesta de Cámara de Puerto Montt lleva música profesional a toda la Región de Los Lagos

La Orquesta de Cámara de Puerto Montt (OCPM) inicia 2026 con un reconocimiento histórico: su incorporación al Programa de Orquestas Regionales Profesionales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP). Fundada en 2018 y compuesta por 36 músicos profesionales, la orquesta da con ello un salto desde proyecto emergente a institución cultural consolidada del Estado, con mandato territorial sobre toda la Región de Los Lagos.

Silvana Álvarez y Ramiro Sepúlveda, ambos son músicos y encabezan este proyecto artístico que destaca por su excelencia interpretativa, compromiso territorial y una sólida vocación pública. Junto al equipo de gestión y sus 36 músicos, han consolidado a la Orquesta de Cámara de Puerto Montt como la principal orquesta profesional de la Región de Los Lagos.

La gestión y articulación institucional del proyecto está a cargo de Silvana Álvarez, quien realiza la Coordinación General, impulsando el vínculo con la comunidad y el fortalecimiento sostenido de la agrupación. Respecto de la incorporación de la OCPM como la primera orquesta regional profesional al programa ministerial y los desafíos que ello conlleva, señaló: “Este ingreso nos permite planificar con mayor certeza y elevar los estándares de producción. Al mismo tiempo, implica mayores exigencias, lo que nos desafía a consolidar un modelo de trabajo más robusto”

El resultado es una programación sin precedentes: 16 conciertos de temporada oficial distribuidos entre las provincias de Chiloé, Osorno, Llanquihue y Palena —nueve de ellos con entrada liberada—, sumados a programas especiales, conciertos educativos y actividades de mediación que llevan la música a hospitales, escuelas hospitalarias, hogares de ancianos y centros de rehabilitación. Esta semana, más de 400 estudiantes de la Escuela Las Camelias de Mirasol y niños del Centro Teletón Puerto Montt ya vivieron esa experiencia.

“Nuestro mandato es llevar la cultura a las 4 provincias de la región. Descentralizar y democratizar la cultura”, afirma Silvana Álvarez, Coordinadora General de la OCPM.

El sur de Chile en diálogo con el mundo

El programa “Cuerdas & Serenatas”, inaugurado el pasado fin de semana en la Comuna de Puerto Octay y Cochamó, corazón de la Patagonia chilena, sintetiza la filosofía artística de la agrupación: acercar la música orquestal a las comunidades y generar encuentros entre distintas tradiciones sonoras desde el sur de Chile. El repertorio llevó al público sureño a un recorrido que transita desde la elegancia romántica de Edward Elgar y Anton Arensky hasta los ritmos latinoamericanos de Aldemaro Romero, para culminar con Tierras Australes, obra del compositor chileno Jaime Barría, con arreglos orquestales de Tomás Parra.

Acerca de la construcción musical del programa, el Director Artístico de la OCPM, Ramiro Sepúlveda, explicó que la propuesta busca una experiencia única y cercana para el público: “Más que mezclar estilos, buscamos un hilo común. Son obras que, aunque vienen de lugares distintos, hablan un lenguaje muy expresivo y cercano. La idea es que el público lo sienta como un solo recorrido”.

Respecto de la inclusión de repertorio nacional, destacó el lugar protagónico que ocupa la creación chilena dentro del concierto: “No es solo incluir música chilena, es darle un lugar central dentro del programa. La obra de Jaime Barria, conecta directamente con el sur, con el paisaje y la identidad”.

La elección de iglesias patrimoniales como escenario responde también a una decisión artística y comunitaria. Estos espacios no solo acercan la música a diversos territorios, sino que entregan una atmósfera única, donde arquitectura y sonido dialogan de manera especial.

En ese sentido, Sepúlveda señaló que cada recinto exige una adaptación interpretativa particular: “Hay mucha reverberación, entonces hay que tocar con más claridad, cuidar los detalles y ajustar cómo suena la orquesta. No es el mismo concierto que en un teatro”.

Chiloé 200 años: la orquesta llega al archipiélago

En el año del bicentenario de la incorporación de Chiloé al territorio nacional, la OCPM lo conmemora con una programación especial: conciertos en Castro, Ancud, Quinchao y Chonchi, sumados a la ya iniciada presencia en iglesias patrimoniales como lo fue la Catedral de Puerto y la hermosa Parroquia San Miguel de Arcángel de la ciudad costera de Calbuco. Una agenda que, según sus propios gestores, convierte estos espacios públicos en salas de concierto con características únicas en el mundo.

“Cada iglesia tiene características muy particulares, lo que obliga a adaptar la disposición de la orquesta. Pero también ofrecen una experiencia sonora y estética única, que enriquece tanto a los músicos como al público”, afirma la Coordinadora General.

Los desafíos del sur: geografía, infraestructura y gratuidad

Sostener una orquesta profesional en la Región de Los Lagos supone enfrentar desafíos que trascienden lo estrictamente artístico. Las largas distancias entre comunas, las condiciones climáticas propias del sur austral, la geografía insular y continental del territorio, junto con brechas de infraestructura cultural especializada, demandan una capacidad de gestión, planificación y despliegue logístico poco habitual en el sector.

Sin embargo, para el equipo de gestión de la Orquesta de Cámara de Puerto Montt, esas complejidades no representan un obstáculo, sino la razón de ser del proyecto: llevar música de excelencia a comunidades que históricamente han tenido menor acceso a programación artística profesional y fortalecer la descentralización cultural desde el sur de Chile.

En esa línea, la Coordinadora General de la OCPM, Silvana Álvarez, destaca que cada itinerancia requiere un trabajo minucioso y coordinado: “Mover una orquesta de este tamaño requiere una planificación muy detallada. Pero asumir esas complejidades para llegar a más territorios es parte de nuestro sentido como proyecto regional”.

A ello se suma la necesidad de avanzar en mejores condiciones para el desarrollo artístico permanente. El Director Artístico, Ramiro Sepúlveda, subraya la importancia de contar con infraestructura adecuada para el crecimiento de la música docta en la zona: “Pensamos en una sala multipropósito para nuestra región, con las condiciones acústicas correspondientes. Eso permitiría crecer mucho más en lo artístico”.

Otro eje central de la labor institucional es mantener el acceso gratuito a sus conciertos y actividades formativas, principio que ha marcado el trabajo de la agrupación desde sus inicios. Al respecto, Álvarez señala: “La gratuidad implica desafíos de sostenibilidad, pero es clave para formar audiencias y garantizar el acceso equitativo a la cultura”.

Con esa convicción, la Orquesta de Cámara de Puerto Montt proyecta su crecimiento futuro reafirmando una misión clara: democratizar el acceso a la música, fortalecer la identidad cultural del territorio y consolidar desde el sur una propuesta artística de excelencia al servicio de la comunidad.