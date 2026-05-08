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Problemas para el bolsillo: IPC de abril varió 1,3% por culpa del “bencinazo” de Quiroz MERCADOS Archivo

Problemas para el bolsillo: IPC de abril varió 1,3% por culpa del “bencinazo” de Quiroz

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Por: El Mostrador Mercados

El fuerte incremento en los precios de la gasolina, el diésel y el gas licuado empujó la inflación de abril, mientras el transporte anotó el mayor impacto en el índice mensual informado por el INE.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en abril una variación mensual de 1,3%, acumulando 2,7% en lo que va del año y 4,0% en doce meses, informó el INE. El principal impulso provino del alza en combustibles, con aumentos de 25,3% en gasolina, 45,7% en diésel y 5,8% en gas licuado. El transporte fue la división con mayor incidencia en el indicador, mientras que el vestuario y calzado anotó bajas durante el mes.
Desarrollado por El Mostrador

El bolsillo de los chilenos volvió a resentirse durante abril. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 1,3%, impulsada principalmente por el fuerte aumento en los combustibles y el gas licuado, todo esto en medio del “bencinazo” del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al eliminar el Mepco.

Con este resultado, la inflación acumuló un alza de 2,7% en lo que va del año y de 4,0% en doce meses.

El principal impacto provino desde el sector transporte, que anotó un incremento mensual de 8,0%, convirtiéndose en la división con mayor incidencia sobre el índice general, aportando 1,011 puntos porcentuales.

Dentro de ese grupo destacaron especialmente las alzas en combustibles. La gasolina subió 25,3% durante abril, mientras que el petróleo diésel registró un salto de 45,7%.

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El gas licuado también mostró un aumento importante, con una variación mensual de 5,8%.

El encarecimiento de los combustibles además repercutió en otros servicios asociados al transporte. El pasaje en bus interurbano, por ejemplo, avanzó 18,6% durante el mes.

El INE detalló que diez de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC registraron incidencias positivas en abril, mientras dos anotaron bajas y una se mantuvo sin variación.

Tras transporte, la división vivienda y servicios básicos fue la segunda con mayor incidencia positiva, con un alza de 0,8% y un aporte de 0,142 puntos porcentuales.

Las restantes divisiones con aumentos contribuyeron conjuntamente con 0,191 puntos porcentuales.

En contraste, una de las principales bajas se observó en vestuario y calzado, cuyos precios retrocedieron 1,8%, aportando una incidencia negativa de -0,044 puntos porcentuales.

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