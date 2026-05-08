Problemas para el bolsillo: IPC de abril varió 1,3% por culpa del “bencinazo” de Quiroz

El bolsillo de los chilenos volvió a resentirse durante abril. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 1,3%, impulsada principalmente por el fuerte aumento en los combustibles y el gas licuado, todo esto en medio del “bencinazo” del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al eliminar el Mepco.

Con este resultado, la inflación acumuló un alza de 2,7% en lo que va del año y de 4,0% en doce meses.

El principal impacto provino desde el sector transporte, que anotó un incremento mensual de 8,0%, convirtiéndose en la división con mayor incidencia sobre el índice general, aportando 1,011 puntos porcentuales.

Dentro de ese grupo destacaron especialmente las alzas en combustibles. La gasolina subió 25,3% durante abril, mientras que el petróleo diésel registró un salto de 45,7%.

El gas licuado también mostró un aumento importante, con una variación mensual de 5,8%.

El encarecimiento de los combustibles además repercutió en otros servicios asociados al transporte. El pasaje en bus interurbano, por ejemplo, avanzó 18,6% durante el mes.

El INE detalló que diez de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC registraron incidencias positivas en abril, mientras dos anotaron bajas y una se mantuvo sin variación.

Tras transporte, la división vivienda y servicios básicos fue la segunda con mayor incidencia positiva, con un alza de 0,8% y un aporte de 0,142 puntos porcentuales.

Las restantes divisiones con aumentos contribuyeron conjuntamente con 0,191 puntos porcentuales.

En contraste, una de las principales bajas se observó en vestuario y calzado, cuyos precios retrocedieron 1,8%, aportando una incidencia negativa de -0,044 puntos porcentuales.