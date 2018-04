Durante el espacio de El Mostrador en radio La Clave, el senador Guido Girardi se refirió a la polémica por el VIH en Chile, que ha aumentado un 96% desde el 2010.

"Este es un problema cultural, que tiene que ver con la capacidad de la sociedad de discutir sobre los derechos reproductivos", dijo al comienzo de su conversación con Mirko Macari y Fernando Paulsen.

Luego, apuntó a la Iglesia Católica como responsable, en parte, por el aumento de la enfermedad en el país, argumentando que él, en la década de los 80, inició una campaña para dar a conocer el condón y que, incluso, lo mostró por televisión y dijo que "podía salvar la vida".

Sin embargo, recordó que "la Iglesia sacó que esto era parte de una crisis moral y sacó una campaña por la televisión diciendo que el condón no era 100% seguro. Eso atentó contra el único instrumento que podía prevenir los contagios".

Y recalcó que "cada vez que el ministerio quería hacer una campaña, el estándar era lo que la iglesia iba a estar dispuesta a aceptar. No se podían hacer campañas"-

Pero la Iglesia no es la única responsable, según el senador. También apuntó sus dardos contra la derecha, argumentando que, históricamente, "plantearon que no les parecía adecuado" el uso del preservativo y que" no correspondía que hubieran políticas públicas"; y a los medios de comunicación, puntualizando que Canal 13 y Mega tienen un grado de responsabilidad por lo que él llame la "censura cultural".

Por último, sobre la propuesta de los diputados de la UDI, de penalizar con cárcel a quienes contagien el VIH, aseguró que eso significaría "volver a la edad media, volver a la inquisición; es lo más absurdo que hay".