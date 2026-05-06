Definitivo: Suprema falla a favor de exagente DINA César Manríquez y lo envía a su casa

Luego de una batalla legal que se extendió por varios meses, la Corte Suprema falló a favor del exagente de la DINA César Manríquez, acogiendo el planteamiento de su defensa, en orden a que el exuniformado, de 95 años, se encuentra mentalmente enajenado, confirmando un fallo previo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que ordenó que sea entregado a la custodia de su esposa.

Se trata, por cierto, del primer exagente en cuyo caso la nueva jefatura del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de justicia decidió no apelar, instrucción que posteriormente se repitió en el caso de otros condenados que alegaron impunidad (el excapitán de Carabineros Héctor Osses Yáñez, condenado por las razzias cometidas en La Granja) y una enfermedad invalidante (el exjefe de la CNI de Concepción Jorge Mandiola).

La decisión fue adoptada en cuenta -es decir, sin alegatos- por la Segunda Sala de la Corte Suprema, en fallo dividido. A favor de confirmar el amparo en beneficio de Manríquez estuvieron los ministros Manuel Antonio Valderrama y Jorge Zepeda, así como la abogada integrante Pía Tavolari.

A favor de la posición de los abogados querellantes, que sostienen -sobre la base de un informe emitido por el Hospital El Salvador- que Manríquez solo simulaba demencia, votaron los ministros Gonzalo Ruz y María Cristina Gajardo.

Sin embargo, la decisión en contra del amparo se basó solo en que ambos ministros estimaron que “una Corte de Apelaciones no puede erigirse en revisora de las decisiones de un tribunal de la misma jerarquía”, dado que el fallo de San Miguel revirtió otro fallo anterior, en sentido contrario, emitido por la Corte de Apelaciones de Santiago.

La defensora de Manríquez, Carla Fernández, dijo que “César Manríquez Bravo, de 95 años, con enajenación mental irreversible, no vuelve a la cárcel. Pasará sus últimos días al cuidado de su esposa, en su casa, como lo ordena la ley”, agregando, respecto de los ministros que votaron a favor de su posición, que “aplicaron la ley sin distinción, sin presiones y sin ceder ante una campaña que pretendió torcer el derecho contra un anciano hospitalizado”, aludiendo al hecho de que Manríquez lleva más de un año internado en el Hospital Militar.

Cabe recordar que al exagente, que estuvo a cargo de varios centros de detención de la DINA, le fue inicialmente sustituida una de sus condenas por la ministra de fuero para causas de violaciones a los DDHH de la Corte de Santiago, Paola Plaza, en función de una serie de informes psiquiátricos que a juicio de los abogados querellantes particulares, Nelson Caucoto y Andrea Gattini, no cumplían con los estándares internacionales exigidos para que un reo sea considerado un enajenado mental.

Lea el fallo de la Corte Suprema